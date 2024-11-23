كيفية مشاهدة مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست: الوقت والبث المباشر

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بعد أسبوع من الراحة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتواجه الفريقان المتعادلان على الطاولة اليوم. يحتل أرسنال ونوتنجهام فورست المركزين الرابع والخامس حاليًا في الدوري على التوالي بسجلات متطابقة. لكن الفريقين كانا يتجهان في اتجاهات مختلفة.

فاز آرسنال مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا، بينما فاز نوتنغهام فورست بثلاث من آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. كلا الفريقين يلعبان بخطة 5-4-2، والإحصائيات الوحيدة التي تضع آرسنال في المقدمة على نوتنجهام، في الوقت الحالي، هي فارق الأهداف.

نتيجة هذه اللعبة لديها القدرة على تغيير الطاولة. أدناه، تحقق من كل ما تحتاج إلى معرفته لضبطه.

تاريخ ووقت مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست: متى يلعب أرسنال مع نوتنجهام فورست؟

ستقام مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست اليوم، 23 نوفمبر، الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي (3:00 مساءً بالتوقيت المحلي في لندن).

كيفية مشاهدة مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست في الولايات المتحدة:

يتم بث مباراة أرسنال ضد نوتنغهام فورست اليوم حصريًا على Peacock لمشتركي Peacock Premium.

تبلغ تكلفة Peacock Premium 13.99 دولارًا شهريًا وتتيح لك بث الأحداث الرياضية الحية (بما في ذلك الدوري الممتاز وBig 10 لكرة القدم وNFL Sunday Night Football)، وحلقات جديدة من NBC وBravo تظهر في اليوم التالي لبثها، وأفلام جديدة مباشرة من دور العرض، ومسلسلات أصلية .

Peacock هو موطن البث الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز في أمريكا. يمكن العثور على الجداول الأسبوعية على موقع البث.

كيفية مشاهدة مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست من أي مكان:

إذا كنت خارج الولايات المتحدة أو غير قادر على مشاهدة مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست في منطقتك، ففكر في استخدام VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة). سواء كنت مسافرًا أو تعيش في الخارج، يتيح لك استخدام VPN إمكانية بث البث التلفزيوني المباشر وعروضك وأفلامك المفضلة باستخدام خدمات البث المعتادة، دون أي قيود. تتيح لك شبكة VPN تغيير عنوان IP على جهازك حتى تتمكن من الوصول إلى تطبيقاتك ومواقع الويب المفضلة لديك سواء كنت في المملكة المتحدة أو كندا أو المكسيك أو في أي مكان في العالم.

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أين ستقام مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست؟

سيتواجه أرسنال ونوتنجهام فورست على أرض الملعب في استاد الإمارات في لندن، إنجلترا – الملعب الرئيسي لفريق أرسنال.

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تمت كتابة هذا المقال بواسطة أنجيلا تريكاريكو، كاتبة/مراسلة تجارية لـ Post Wanted Shopping وخاصية البث المباشر في New York Post، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. قبل انضمامها إلى Decider وNew York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.