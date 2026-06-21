كيفية مشاهدة مباراة اسبانيا والسعودية مجانا في كأس العالم 2026

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بعد التعادل المذهل 0-0 أمام كابو فيردي في مباراتهم الافتتاحية بالمجموعة الثامنة يوم الاثنين، ستواجه إسبانيا السعودية على ملعب أتلانتا اليوم.

وسيتطلع النجم الإسباني لامين يامال إلى إحداث تأثير بعد أن ظل هادئًا في القرعة الافتتاحية. وتحتل إسبانيا، أحد المرشحين للفوز بكأس العالم هذا العام، المركز الثالث في تصنيف الفيفا، خلف الأرجنتين وفرنسا فقط.

على الجانب الآخر، تعادلت السعودية وأوروجواي، المصنفة 18، ​​1-1 في المباراة الافتتاحية يوم الاثنين، مما يعني أن جميع الفرق الأربعة في المجموعة الثامنة حصلت على نقطة لكل منها بعد مبارياتها الأولى.

إسبانيا ضد المملكة العربية السعودية: ماذا تعرف ماذا: كأس العالم 2026، مرحلة المجموعات

كأس العالم 2026، مرحلة المجموعات متى: 21 يونيو, 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي

21 يونيو, أين: ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا، جورجيا)

ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا، جورجيا) قناة: فوكس (الإنجليزية)، تيليموندو (الإسبانية)

فوكس (الإنجليزية)، تيليموندو (الإسبانية) جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)

التقت إسبانيا والمملكة العربية السعودية ثلاث مرات في المنافسات الدولية، وسجلت إسبانيا رقماً قياسياً مثالياً بنتيجة 3-0. آخر لقاء بينهما، والوحيد حتى الآن، في كأس العالم كان في عام 2006، حيث فازت إسبانيا 1-0.

فوز أي من الفريقين سيضعهم بالقرب من صدارة مجموعتهم حيث يسجل كل فريق التعادل في المباراة الأولى.

توقيت مباراة إسبانيا والسعودية

من المقرر أن تنطلق مباراة كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والمملكة العربية السعودية في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم 21 يونيو.

قناة اسبانيا ضد السعودية

سيتم بث مباراة إسبانيا والمملكة العربية السعودية على قناة FOX في الولايات المتحدة. يمكن للمشاهدين الأمريكيين أيضًا بث المباراة باللغة الإسبانية على Telemundo.

كيفية مشاهدة مباراة إسبانيا والمملكة العربية السعودية مجانًا

إذا لم يكن لديك كابل أو هوائي، فستحتاج إلى خدمة البث التلفزيوني المباشر لبث مباريات كأس العالم مجانًا.

DIRECTV هي خدمتنا المفضلة لمشاهدة الألعاب الرياضية مباشرة مجانًا. الآن، يمكنك الاستفادة من تجربة مجانية لمدة خمسة أيام قبل توفير 30 دولارًا في الشهر الأول. نحن نوصي خيار الخطة، والتي تتضمن FOX وFS1 وTelemundo كجزء من أكثر من 125 قناة.

يمكنك أيضًا بث مباريات كأس العالم مجانًا من خلال النسخة التجريبية المجانية من FOX One. وبعد ثلاثة أيام، ستدفع 19.99 دولارًا شهريًا وستتمكن من الوصول إلى كل مباراة في كأس العالم.

جدول مباريات كأس العالم اسبانيا

التاريخ والوقت الخصم قناة 15 يونيو, 4 مساءً بالتوقيت الشرقي الرأس الأخضر (النتيجة: 0-0) ثعلب 21 يونيو, 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي السعودية (كأس العالم – المجموعة الثامنة) ثعلب 26 يونيو, 8 مساءً بالتوقيت الشرقي الأوروغواي (كأس العالم – المجموعة الثامنة) ثعلب

جدول مباريات كأس العالم السعودية

التاريخ والوقت الخصم قناة 15 يونيو, 6 مساءً بالتوقيت الشرقي الأوروغواي (النتيجة: 1-1) ثعلب 21 يونيو, 12 ظهرا إسبانيا (كأس العالم – المجموعة الثامنة) ثعلب 26 يونيو, 8 مساءا الرأس الأخضر (كأس العالم – المجموعة الثامنة) ثعلب