كيفية مشاهدة مباراة الهوكي للسيدات في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك

أوقات البدء غير العادية والمخاطر العالية يمكن أن تعني شيئًا واحدًا فقط.

لقد عادت الألعاب الأولمبية الشتوية.

اليوم، سيواجه فريق الهوكي الأمريكي للسيدات التابع لهيلاري نايت فريق كريستينا كالتونكوفا في جمهورية التشيك في مباراة الدور التمهيدي في ملعب ميلانو رو لهوكي الجليد في ميلانو، إيطاليا يوم الخميس 5 فبراير الساعة 10:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

التقت فرق النخبة هذه مرتين آخر مرة في أبريل 2025 في بطولة العالم للسيدات IIHF. وفي المباراة الأولى، فازت الولايات المتحدة بنتيجة 4-0 في دور المجموعات، ثم فازت بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

الولايات المتحدة ضد جمهورية التشيك: ماذا تعرف متى: 5 فبراير، 10:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي

5 فبراير، أين: ساحة ميلانو رو لهوكي الجليد (ميلان، إيطاليا)

ساحة ميلانو رو لهوكي الجليد (ميلان، إيطاليا) قناة: شبكة الولايات المتحدة الأمريكية

شبكة الولايات المتحدة الأمريكية جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)

لكن ما تضعه الولايات المتحدة نصب أعينها حقًا هو الذهب.

بعد سقوطهم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022 أمام منافستهم كندا، يأملون أن يتمكن فريقهم الشاب (الذي يضم أربعة مهاجمين من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات) من دفعهم إلى أعلى المستويات هذا العام.

إبقاء العين على هذا واحد. قد تشهد بداية شيء مميز.

الولايات المتحدة ضد جمهورية التشيك وقت البدء

يسقط القرص في الساعة 10:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس 5 فبراير في المواجهة بين الولايات المتحدة وجمهورية التشيك.

كيفية مشاهدة مباراة الولايات المتحدة وجمهورية التشيك مجانًا

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر لبث الألعاب الأولمبية مجانًا.

DIRECTV هي خدمتنا المفضلة لمشاهدة البث التلفزيوني المباشر مجانًا – فهي تحتوي على نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام وهناك الكثير من الخيارات للخطط التي تشمل USA Network (وكل قناة أخرى ستحتاجها للأولمبياد)، بما في ذلك حزم الأنواع التي توفر المزيد من المرونة عند نقاط السعر الأقل. تعد USA Network جزءًا من حزمة النوع MySports (69.99 دولارًا شهريًا) التي تضم أكثر من 20 قناة.

يمكنك أيضًا مشاهدة كل دقيقة من الألعاب الأولمبية من خلال الاشتراك في Peacock، والذي يبدأ بسعر 10.99 دولارًا شهريًا.

قائمة منتخب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك

لإلقاء نظرة فاحصة، إليك قوائم هوكي السيدات في الولايات المتحدة وتشيكيا.

الولايات المتحدة لي ستيكلين (د)

كايلا بارنز (د)

كارولين هارفي (د)

ميغان كيلر (د)

روري جيلداي (د)

هالي وين (د)

ليلى إدواردز (د)

كيرستن سيمز (F)

كيلي بانيك (F)

جريس زوموينكل (F)

هايلي سكامورا (F)

بريتا كيرل سالم (F)

هيلاري نايت (ف)

تيسا جانيكي (ف)

هانا بيلكا (ف)

جوي دن (F)

أليكس كاربنتر (F)

كيندال كوين سكوفيلد (F)

تايلور هايز (F)

آبي ميرفي (ف)

أفا ماكنوتون (F)

ايرين فرانكل (G)

غوينيث فيليبس (G) الجمهورية التشيكية سارة تشاجانوفا (د)

دومينيكا لاسكوفا (د)

نويمي نيوباويروفا (د)

دانييلا بيجسوفا (د)

كلارا سيرويشكوفا (د)

أنيتا تيجرالوفا (د)

أندريا ترنكوفا (د)

كلارا هيملاروفا (F)

باربورا يوريكوفا (F)

كريستينا كالتونكوفا (F)

دينيسا كريزوفا (F)

ناتالي ملينكوفا (F)

كاترينا مرازوفا (امرأة)

ميكايلا بيزلوفا (F)

تيريزا بيستيكوفا (F)

تيريزا بلوسوفا (F)

فيندولا بريبيلوفا (F)

أديلا سابوفاليفوفا (امرأة)

تيريزا فانيشوفا (F)

ليندا فوسيتكوفا (F)

ميكايلا هيسوفا (G)

جوليا بيجوفا (G)

كلارا بيسلاروفا (G)

متى تنتهي دورة الالعاب الاولمبية الشتوية؟

تنتهي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 بحفل الختام يوم 22 فبراير الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي.

