كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون: وقت البدء والبث المباشر

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يتطلع نادي ليفربول لكرة القدم إلى تحقيق سلسلة انتصارات أخرى اليوم.

بعد تحقيق خمسة انتصارات متتالية – تعادل النادي 11-2-1 2-2 أمام أرسنال في 27 أكتوبر – تعادل فريق آرني سلوت المصنف رقم 1 مع نيوكاسل يونايتد 3-3 في 4 ديسمبر. وسجل محمد صلاح هدفين الأهداف وسجل كيرتس جونز هدفًا واحدًا أيضًا.

في تمام الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيلعب فريق الريدز على أرض الملعب ضد فريق إيفرتون 3-5-6 في جوديسون بارك. يدخل إيفرتون المباراة بقليل من الحرارة؛ هزم فريق Toffees بسهولة الذئاب 4-0.

“(الليلة) لم نرتكب أخطاء وأعتقد أن لدينا تلك النية الحقيقية والرغبة في تسجيل الأهداف. وقال المدرب شون دايتشي بعد المباراة: “لقد مزجنا أداءنا ولعبنا بشكل جيد”. “الأمر لا يتعلق بالصحافة فقط، لقد أخبرت اللاعبين مسبقًا أنني لا أستطيع أن أكون أكثر فخرًا بهم. وهذا لن يتغير أبدا.”

أدناه، تحقق من كل ما تحتاج إلى معرفته لضبطه.

تاريخ ووقت مباراة ليفربول وإيفرتون: متى يلعب ليفربول مع إيفرتون؟

ستقام مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم، 7 ديسمبر، الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي في لندن).

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الولايات المتحدة:

يتم بث مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم على شبكة USA Network في الولايات المتحدة.

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كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون من أي مكان:

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أين ستقام مباراة ليفربول وإيفرتون؟

سيتواجه ليفربول وإيفرتون على أرض الملعب في جوديسون بارك في ليفربول، إنجلترا – الملعب الرئيسي لإيفرتون.

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