كيفية مشاهدة ميكايلا شيفرين تفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في سباق التعرج للسيدات

بعد حصولها على المركز 11 في سباق التعرج العملاق، ستتزلج ميكايلا شيفرين في آخر حدث لها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو-كورتينا.

ومن المقرر أن تحتل المركز السابع في سباق التعرج للسيدات اليوم.

يتطلب سباق التعرج، وهو حدث سريع الوتيرة، من المتزلجين التنقل في مسار متعرج أو متعرج يتميز بأعمدة أو بوابات أو عوائق ذات منعطفات دقيقة. أفضل حدث لشيفرين، تاريخيًا، هو سباق التعرج، وهو الحدث الذي فازت فيه بأول ميدالية ذهبية أولمبية لها منذ 12 عامًا.

سباق التعرج للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية 2026: ما يجب معرفته متى: 18 فبراير، 4 صباحًا بالتوقيت الشرقي

18 فبراير، أين: ملعب أوليمبيا ديلي توفان للتزلج (كورتينا دامبيزو، إيطاليا)

ملعب أوليمبيا ديلي توفان للتزلج (كورتينا دامبيزو، إيطاليا) قناة: شبكة الولايات المتحدة الأمريكية

شبكة الولايات المتحدة الأمريكية جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)

تتكون المسابقة من جولتين؛ المتزلجون الذين لديهم أسرع الأوقات مجتمعة سيهبطون على منصة التتويج في ختام الجولة الثانية.

وقت بدء سباق التعرج للسيدات في الألعاب الأولمبية

تبدأ مسابقة التعرج العملاق للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية 2026 بالجولة الأولى في الساعة 4 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم 18 فبراير على شبكة USA Network. ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية في تمام الساعة السابعة صباحاً

كيفية مشاهدة سباق التعرج للسيدات مجانا

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر لبث الألعاب الأولمبية مجانًا.

DIRECTV هي خدمتنا المفضلة لمشاهدة البث التلفزيوني المباشر مجانًا – فهي تحتوي على نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام وهناك الكثير من الخيارات للخطط التي تشمل USA Network (وكل قناة أخرى ستحتاجها للأولمبياد)، بدءًا من 69.99 دولارًا شهريًا.

يمكنك أيضًا مشاهدة كل دقيقة من الألعاب الأولمبية من خلال الاشتراك في Peacock، والذي يبدأ بسعر 10.99 دولارًا شهريًا.

قائمة البداية لسباق التعرج للسيدات

هناك 95 لاعبًا مبتدئًا في سباق التعرج للسيدات. تحقق من أفضل 40 لاعبًا مبتدئًا أدناه وابحث عن قائمة البداية الكاملة على موقع الألعاب الأولمبية.

لارا كولتوري (ALB) باولا مولتزان (الولايات المتحدة الأمريكية) كاميل راست (سويسرا) كاثرينا تروب (النمسا) ويندي هولدنر (سويسرا) لينا دوير (ألمانيا) ميكايلا شيفرين (الولايات المتحدة الأمريكية) كاثرينا هوبر (AUT) سارة هيكتور (السويد) إيما أيشر (ألمانيا) زرينكا ليوتيك (CRO) آنا سوين لارسون (السويد) كورنيليا أولوند (السويد) ميلاني ميلارد (سويسرا) ماريون شيفرييه (FRA) لارا ديلا ميا (ITA) دزينيفيرا جيرمان (لات) لورانس سان جيرمان (CAN) إليان كريستين (سويسرا) كاثرينا جالهوبر (AUT) ماري لامور (FRA) هانا أرونسون إلفمان (السويد) بيترا فلهوفا (SVK) مارتينا بيترليني (ITA) كايتلين ماكفارلين (FRA) آنا بوسيك جوجان (SLO) ليزا هويرهاجر (AUT) مينا فورست هولتمان (NOR) آسا أندو (اليابان) نينا أوبراين (الولايات المتحدة الأمريكية) ليونا بوبوفيتش (CRO) علي نولماير (CAN) أي جي هيرت (الولايات المتحدة الأمريكية) اميليا سمارت (CAN) نيكا تومسيك (SLO) ماديسون هوفمان (أستراليا) مارتينا دوبوفسكا (التشيك) بيانكا باكي ويستهوف (النرويج) كيكي ألكسندر (CAN) دوريان إسكاني (FRA)

دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2026

متى تنتهي دورة الالعاب الاولمبية الشتوية؟

تنتهي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 بحفل الختام يوم 22 فبراير الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي.

