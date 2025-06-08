كيفية مشاهدة ناسكار في ميشيغان مجانًا: الوقت والبخار المباشر

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سيعود كارسون هوسيفار ، 20124 من ناسكار ، كارسون هوسيفار ، إلى ديارهم في نهاية هذا الأسبوع للمسابقة السنوية للدوري في ميشيغان الدولي لسباق.

حان الوقت لكازينو Firedkeepers 400! يتكون السباق الذي يبلغ طوله 400 ميل على مسار ميلين من 200 لفة إجمالية ، مقسمة إلى ثلاث مراحل من 45 و 75 و 80 لفة.

احتل هوكيفار مواطن ميشيغان في المركز الثاني خلال Cracker Barrel 400 الأسبوع الماضي لربط أفضل مسيرته المهنية ، لذلك من الآمن أن نقول إنه لديه زخم يتجه إلى سباق مسقط رأسه في نهاية هذا الأسبوع.

ماذا تعرف عن ناسكار في ناشفيل سباق: كازينو الحروف 400

كازينو الحروف 400 التاريخ والوقت: الأحد 7 يونيو ، 2 مساءً بالتوقيت الشرقي

الأحد 7 يونيو ، مكان: ميشيغان الدولية السريعة (بروكلين ، ميشيغان)

ميشيغان الدولية السريعة (بروكلين ، ميشيغان) جاري: فيديو بريم (30 يومًا مجانًا)

في العام الماضي ، فاز هذا السباق من قبل تايلر ريدديك ، الذي يجلس حاليًا في المركز السادس بشكل عام في ترتيب ناسكار.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول سباق سلسلة كأس ناسكار اليوم في ميشيغان.

Firekeepers Casino 400 وقت البدء: في أي وقت يمر سباق NASCAR اليوم؟

يبدأ سباق NASCAR اليوم (7 يونيو) ، كازينو Firekerers 400 ، في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ما هي قناة NASCAR اليوم؟

مثل الأسبوع الماضي ، لن يكون سباق ناسكار اليوم على التلفزيون التقليدي ؛ سيتم بثه بشكل حصري على الفيديو الرئيسي.

كيفية مشاهدة كازينو Firekeepers 400 مجانًا:

إذا لم تكن مشتركًا في الفيديو الرئيسي ، فيمكنك البدء بتجربة Amazon Prime مجانية مدتها 30 يومًا ، بما في ذلك الامتيازات الأولية مثل خدمة بث الفيديو ، والشحن المجاني لمدة يومين ، وصفقات حصرية ، وأكثر من ذلك. بعد التجربة المجانية ، تكلف Amazon Prime 14.99 دولارًا في الشهر أو 139 دولارًا في السنة.

جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا ، بغض النظر عن حالة الطالب ، مؤهلون للحصول على رئيس مخفضة للبالغين أيضًا ، مع التحقق من العمر. بعد نسخة تجريبية مجانية لمدة ستة أشهر ، ستدفع 50 ٪ من السعر الشهري القياسي البالغ 14.99 دولارًا في الشهر-7.49 دولارًا فقط في الشهر ست سنوات واحصل على كل الامتيازات.

باستخدام Prime Video ، يمكنك أيضًا الاستفادة من متجر Streamer’s The Race Storefront ، حصريًا على تطبيق Amazon Mobile ، للتسوق ، والأعلام ، والمزيد لسائقك المفضل.

NASCAR على Prime Video 2025 الجدول:

سيبث Prime Video أربعة سباقات أخرى من NASCAR هذا الموسم ، بما في ذلك اليوم.

لماذا يرد بوست الثقة من نيويورك بوست

كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider