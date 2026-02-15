كيفية مشاهدة هوكي الرجال في دورة الألعاب الأولمبية الكندية وفرنسا مجانًا

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



تقترب مرحلة المجموعات من بطولة هوكي الجليد للألعاب الأولمبية الشتوية من نهايتها اليوم، ولكن قبل تحديد التصفيات وربع النهائي، لا تزال هناك مباريات يتعين لعبها. بدأت الأمور مبكرًا بمباراة جمهورية التشيك ضد سويسرا، ولكن حان الوقت الآن لكي تواجه كندا فرنسا في الجولة النهائية للمجموعة الأولى.

يدخل فريق كندا مباراة اليوم برصيد 2-0 في مباريات جولة روبن و جولة فاصلة مضمونة في الدور ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم بفضل فارق الأهداف +9.

دورة الالعاب الاولمبية 2026 الهوكي للرجال: ماذا تعرف ماذا: كندا ضد فرنسا

كندا ضد فرنسا متى: 15 فبراير، 10:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي

15 فبراير، أين: ملعب ميلانو سانتاجيوليا لهوكي الجليد (ميلان، إيطاليا)

ملعب ميلانو سانتاجيوليا لهوكي الجليد (ميلان، إيطاليا) قناة: سي ان بي سي

سي ان بي سي جاري: المباشر

كان لدى كونور ماكديفيد مباراة أخرى من ثلاث نقاط في الفوز 5-1 يوم الجمعة على سويسرا، حيث افتتح التسجيل مبكرًا قبل أن يصنع هدفين إضافيين لناثان ماكينون وتوماس هارلي.

مع سجل 0-2، تمكنت فرنسا بالفعل من حجز تذكرتها للجولة التأهيلية في 17 فبراير بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.

كندا ضد فرنسا وقت البدء

من المقرر أن تبدأ مباراة كندا ضد فرنسا في الساعة 10:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم، 15 فبراير.

كيفية مشاهدة مباراة كندا وفرنسا مجانًا

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة البث التلفزيوني المباشر لبث الهوكي الأولمبي مجانًا.

DIRECTV هي خدمتنا المفضلة لمشاهدة البث التلفزيوني المباشر مجانًا – فهي تحتوي على نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام وهناك الكثير من الخيارات للخطط التي تشمل CNBC (وكل قناة أخرى ستحتاجها للأولمبياد)، بدءًا من 39.99 دولارًا شهريًا.

يمكنك أيضًا مشاهدة كل دقيقة من الألعاب الأولمبية من خلال الاشتراك في Peacock، والذي يبدأ بسعر 10.99 دولارًا شهريًا.

قائمة منتخبي كندا وفرنسا

أدناه، تحقق من قوائم فريق كندا وفرنسا، بالإضافة إلى فريق NHL الخاص بكل لاعب.

كندا ترافيس سانهايم (د) – الطيارون

ديفون تويز (د) – انهيار جليدي

كال ماكار (د) – انهيار جليدي

توماس هارلي (د) – النجوم

شيا ثيودور (د) – الفرسان الذهبيون

جوش موريسي (د) – الطائرات

كولتون بارايكو (د) – البلوز

درو دوتي (د) – الملوك

سام بينيت (ف) – الفهود

نيك سوزوكي (امرأة) – الكنديين

سام راينهارت (امرأة) – الفهود

بو هورفات (ف) – سكان الجزيرة

ماكلين سيليبريني (إف) – أسماك القرش

سيث جارفيس (ف) – الأعاصير

ناثان ماكينون (إف) – انهيار ثلجي

براندون هاجل (إف) – البرق

توم ويلسون (ف) – العواصم

مارك ستون (إف) – الفرسان الذهبيون

براد مارشاند (إف) – الفهود

سيدني كروسبي (إف) – طيور البطريق

ميتش مارنر (إف) – الفرسان الذهبيون

كونور مكديفيد (إف) – أويلرز

دارسي كومبر (ز) – ملوك

لوجان طومسون (ز) – العواصم

جوردان بينينجتون (ج) – البلوز فرنسا إنزو جويبي (د)

بيير كرينون (د)

هوغو جاليت (د)

يوهان أوفيتو (د)

إنزو كانتاجالو (د)

جول بوسك (د)

فلوريان تشاكياشفيلي (د)

توماس ثيري (د)

تشارلز برتراند (F)

ستيفان دا كوستا (F)

جاستن أدامو (F)

نيكولاس ريتز (F)

لويس بودون (ف)

بيير إدوارد بلمار (F)

جوردان بيريت (F)

ساشا تريل (F)

ديلان فابر (F)

أنتوني ريتش (F)

ألكسندر تيكسييه (إف) – الكنديين

أوريليان دير (F)

فلوران دواي (F)

كيفن بوزون (F)

أنطوان كيلر (ج)

جوليان جونكا (G)

مارتن نيكار (G)

جدول الهوكي الأولمبي الكندي

15 فبراير، الساعة 10:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي – ضد فرنسا

متى تنتهي دورة الالعاب الاولمبية الشتوية؟

تنتهي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 بحفل الختام يوم 22 فبراير الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي.

