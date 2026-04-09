كيفية مشاهدة وبث 2026 Masters Day 1 مباشرة مجانًا

تبدأ جولة PGA لعام 2026 بالتخصص الأول لهذا العام: حان وقت The Masters.

تبدأ البطولة اليوم وتستمر حتى يوم الأحد 12 أبريل، حيث سيحصل الفائز في الدورة السنوية التسعين على سترته الخضراء المعتادة.

كل ذلك يحدث، كما يحدث كل عام، في ملعب أوغوستا الوطني للغولف في أوغوستا، جورجيا.

لقد مر عام منذ أن أكمل روري ماكلروي مسيرته في البطولات الأربع الكبرى بفوزه الأول في بطولة الماسترز. عاد ماكلروي هذا العام للدفاع عن لقبه، لكنه انسحب مؤخرًا من بطولة Arnold Palmer Invitational بسبب تشنجات في الظهر. لعب البطل المدافع عن آخر بطولة له، The Players، بسبب إصابة في الظهر وانتهى بالتعادل في المركز 46.

الماجستير 2026، الجولة الأولى: ما يجب معرفته متى: 9 أبريل، 7:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي (وقت الإنطلاق الأول)

9 أبريل، (وقت الإنطلاق الأول) أين: ملعب أوغوستا الوطني للغولف (أوغوستا، جورجيا)

ملعب أوغوستا الوطني للغولف (أوغوستا، جورجيا) قناة: ESPN (من الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي)

ESPN (من الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي) جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)، Prime Video

يعد برايسون ديشامبو وجون رام وبطل الماسترز مرتين سكوتي شيفلر من بين المرشحين للفوز بالسترة الخضراء هذا العام.

هناك مجموعة من الخيارات المختلفة عندما يتعلق الأمر ببث بطولة الماسترز لهذا العام، لذلك قمنا بتفصيلها لك أدناه. استمر في قراءة جداول البرامج التلفزيونية وجداول البث والمزيد للجولة الأولى من The Masters 2026.

متى يكون الماجستير 2026؟

يبدأ برنامج الماجستير اليوم 9 أبريل وينتهي في 12 أبريل.

كيفية مشاهدة الماجستير مجانا

على الرغم من أن برنامج The Masters سيتم بثه عبر عدد قليل من الشبكات المختلفة وخدمات البث، فمن المحتمل أنك لن تحتاج إليها جميعًا للاستماع إلى أكبر قدر ممكن من برنامج The Masters كما تريد.

إذا كنت من محبي قطع الأسلاك بدون كابل، فإليك المجموعة التي نوصي بها: DIRECTV وPrime Video، وكلاهما يمكنك تجربتهما مجانًا.

المباشر خيار تتضمن الخطة (59.99 دولارًا للشهر الأول مع نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام) الوصول إلى تطبيق ESPN Unlimited، حيث سيتم بث المجموعات المميزة على مدار اليوم. سيكون للخدمة أيضًا بث مباشر خاص بها للمجموعات المميزة. بالطبع، يتضمن أيضًا ESPN، حيث يمكنك بث التغطية التلفزيونية بدءًا من الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ستقدم Prime Video أول تغطية لها على الإطلاق لبرنامج The Masters اليوم، في شكل تغطية جماعية مميزة مبكرة وبث لمدة ساعتين يبدأ في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي. إذا لم تكن مشتركًا في Amazon Prime بالفعل، فيمكنك الحصول على أول 30 يومًا من Prime Video مجانًا تمامًا.

جدول مباريات الماجستير 2026 في 9 أبريل

جدول بث Masters 2026 في 9 أبريل

بالإضافة إلى تغطية فترة ما بعد الظهر والمساء المذكورة أعلاه، سيقوم برنامج The Masters ببث تغطية صباحية عبر عدد قليل من خدمات البث. جميع الأوقات المذكورة أدناه هي بتوقيت ET.

الماجستير على المدى: 8:30-10-30 صباحًا (باراماونت+)

8:30-10-30 صباحًا (باراماونت+) المجموعات المميزة: 9:15 صباحًا – 7:30 مساءً (Paramount+، Prime Video، تطبيق ESPN، DIRECTV)

9:15 صباحًا – 7:30 مساءً (Paramount+، Prime Video، تطبيق ESPN، DIRECTV) الثقوب المميزة (4 و5 و6): 8:45 صباحًا – 3:30 مساءً (تطبيق ESPN)

8:45 صباحًا – 3:30 مساءً (تطبيق ESPN) مميز الثقوب (ركن آمين 11 و12 و13): 10:45 صباحًا – 6 مساءً (Paramount+، Prime Video، تطبيق ESPN، DIRECTV)

10:45 صباحًا – 6 مساءً (Paramount+، Prime Video، تطبيق ESPN، DIRECTV) الثقوب المميزة (15 و 16): 11:45 صباحًا – 7 مساءً (Paramount+، Prime Video، تطبيق ESPN، DIRECTV)

أوقات انطلاق بطولة الماسترز – الجولة الأولى

7:40 صباحًا – جون كيفر، هاوتونغ لي

7:50 صباحًا – ناويوكي كاتاوكا، ماكس هوما، كارلوس أورتيز

8:02 صباحًا – خوسيه ماريا أولازابال، راسموس نيرجارد بيترسن، ألدريش بوتجيتر

8:14 صباحًا – أنجيل كابريرا، سامي فاليماكي، جاكسون هيرينجتون (أ)

8:26 صباحًا – شارل شوارتزل، ماكس جريسيرمان، ريان فوكس

8:38 صباحًا – فيجاي سينغ، مات مكارتي، راسموس هوجارد

8:50 صباحًا – كيرت كيتاياما، كريستوفر ريتان، كيسي جارفيس

9:02 صباحًا – بوبا واتسون، نيكولاس إيشافاريا، براندون هولتز (أ)

9:19 صباحًا – كاميرون سميث، سام بيرنز، جيك كناب

9:31 صباحًا – كيجان برادلي، رايان جيرارد، نيك تايلور

9:43 صباحًا – داستن جونسون، شين لوري، جايسون داي

9:55 صباحًا – باتريك ريد، تومي فليتوود، أكشاي بهاتيا

10:07 صباحًا – برايسون ديشامبو، مات فيتزباتريك، زاندر شافيلي

10:19 صباحًا – هيديكي ماتسوياما، كولين موريكاوا، راسل هينلي

10:31 صباحًا – روري ماكلروي، كاميرون يونج، ماسون هاول (أ)

10:43 صباحًا – فيكتور هوفلاند، باتريك كانتلاي، أليكس نورين

11:03 صباحًا – صامويل ستيفنز، سونغجاي إيم

11:15 صباحًا – أندرو نوفاك، توم ماكيبين، بريان كامبل

11:27 صباحًا – مايك وير، ويندهام كلارك، ماتيو بولسيني (أ)

11:39 صباحًا – زاك جونسون ومايكل كيم ونيكولاي هوجارد

11:51 صباحًا – داني ويليت، ديفيس رايلي، إيثان فانغ (أ)

12:03 ظهرًا – آدم سكوت، دانييل بيرجر، بريان هارمان

12:15 مساءً – فريد كوبلز، مين وو لي، فيفا لاوباكدي (أ)

12:27 مساءً – سيرجيو جارسيا، آرون راي، جاكوب بريدجمان

12:44 ظهرًا – هاري هول، كوري كونرز، مايكل برينان

12:56 مساءً – جي جي سباون، مافريك ماكنيلي، تيريل هاتون

1:08 مساءً – جون رام، كريس جوتروب، لودفيج أبيرج

1:20 ظهرًا – جوردان سبيث، جاستن روز، بروكس كوبكا

1:32 ظهرًا – سيب ستراكا، بن جريفين، جاستن توماس

1:44 مساءً – سكوتي شيفلر، روبرت ماكنتاير، غاري وودلاند

1:56 مساءً – هاريس إنجليش، ماركو بينج، سي وو كيم

كتبت هذه المقالة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لموقع Post Wanted Shopping، وPage Six، وDecider.com.