كيفية مشاهدة Browns-Broncos مجانًا في Monday Night Football

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تتميز لعبة كرة القدم التي تبدو عشوائية في ليلة الاثنين بمخاطر أعلى مما يبدو على السطح.

في وقت النشر، أفاد موقع NFL.com أن فريق Denver Broncos 7-5 لديه فرصة بنسبة 68٪ لإجراء التصفيات في الأسبوع 13 ضد كليفلاند براونز 3-8.

ينبغي بو نيكس وشركاه. الفوز، ترتفع احتمالية ما بعد الموسم إلى 76٪. في حالة خسارتهم أمام جميس وينستون براونز، فإن احتمالية تقدم برونكو إلى التصفيات تنخفض إلى 50٪.

عند دخول المباراة، فاز نادي شون بايتون – الذي ظهر لأول مرة بالقمصان البحرية الجديدة والخوذات البيضاء الليلة – بمباراتين متتاليتين على رايدرز والصقور بفضل نيكس والمتلقي كورتلاند ساتون. في حين أن لديهم الزخم الواضح، فإن كليفلاند لديه الزخم أيضًا.

في الأسبوع 12، صدم وينستون ونيك تشب وجيري جودي العالم بفوزهم 24-19 على بيتسبرغ ستيلرز 8-3. سيحدد الوقت فقط ما إذا كانوا قد أزعجوا فريق برونكو المتجه إلى التصفيات أيضًا.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول مباراة Broncos vs. Browns Monday Night Football، بدءًا من وقت البداية والقناة وحتى كيفية المشاهدة مجانًا.

التاريخ والوقت Broncos-Browns: متى ستقام مباراة Broncos vs. Browns MNF؟

تم تحديد موعد انطلاق مباراة Broncos-Browns في الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي الليلة، 2 ديسمبر.

ما هي القناة التي يتم بث مباراة برونكو ضد براون؟

يتم بث مباراة كرة القدم ليلة الاثنين الليلة بين فريقي Broncos وBrowns على ESPN، لذا إذا كان لديك كابل، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى الشركة الرائدة عالميًا في مجال الرياضة حوالي الساعة 8:00 مساءً الليلة.

كيفية مشاهدة مباراة برونكو ضد براون مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل، فإن الطريقة الوحيدة لبث Monday Night Football مجانًا هي استخدام خدمة البث التلفزيوني المباشر مع نسخة تجريبية مجانية.

نوصي بـ DIRECTV Stream، الذي يقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام للمشتركين الجدد. عند انتهاء النسخة التجريبية، ستدفع 86.98 دولارًا شهريًا وستتمكن من الوصول إلى أكثر من 90 قناة مباشرة بما في ذلك ESPN وABC وESPN2.

طرق أخرى لبث مباراة Broncos vs. Browns:

على الرغم من أن Sling TV لا يقدم أي أيام مجانية، إلا أنك ستوفر المال مقابل شهر كامل من البث بدلاً من خمسة أيام فقط مجانًا.

تتضمن خطة Orange TV الخاصة بـ Sling TV ESPN (و ESPN2، إذا كنت تريد الاطلاع على ManningCast في تواريخ محددة)، ويمكنك الآن الحصول على خصم 50% في الشهر الأول. بدلاً من 40 دولارًا، ستدفع 20 دولارًا وستتمكن من الوصول إلى عدد قليل من مباريات كرة القدم ليلة الإثنين قبل استحقاق دفعة الشهر الثاني.

هل هناك ManningCast الليلة؟

لا، يعود ManningCast الأسبوع المقبل.

سيقدم بيتون وإيلي وضيفهم الخاص المتكرر بيل بيليشيك – إلى جانب آخرين لم يتم الإعلان عنهم بعد – تعليقًا على ESPN2 وESPN+ أثناء مباراة Bengals-Cowboys.

جدول NFL Night Football 2024 NFL: من يلعب في Monday Night Football؟

الأسبوع 13: كليفلاند في دنفر – الاثنين 2 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (ESPN)

– الاثنين 2 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (ESPN) الأسبوع 14: سينسيناتي في دالاس – الاثنين 9 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (ESPN، ESPN+، ABC)

– الاثنين 9 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (ESPN، ESPN+، ABC) الأسبوع 15: شيكاغو في مينيسوتا – الاثنين 16 ديسمبر الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (ABC، ESPN+)

– الاثنين 16 ديسمبر الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (ABC، ESPN+) الأسبوع 15: أتلانتا في لاس فيغاس – الاثنين 16 ديسمبر الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (ESPN)

– الاثنين 16 ديسمبر الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (ESPN) الأسبوع 16: نيو أورلينز في جرين باي – الاثنين 23 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (ESPN)

– الاثنين 23 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (ESPN) الأسبوع 17: ديترويت في سان فرانسيسكو – الاثنين 30 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (ESPN، ESPN+، ABC)

أين يلعب برونكو وبراونز الليلة؟

يلعب فريق برونكو وبراونز مباراة القوة المتعددة الجنسيات الليلة في ملعب إمباير فيلد في مايل هاي في دنفر، كولورادو.

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