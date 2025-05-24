كيفية مشاهدة Caitlin Clark في Fever vs. Liberty Live مجانًا

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نيكس والبيسرز ليسوا فقط تواجه فرق كرة السلة في نيويورك وإنديانا في نهاية هذا الأسبوع ، لأن حرية نيويورك موجودة في إنديانابوليس لتولي حمى إنديانا.

الحرية ، في 2-0 ، هي واحدة من ثلاثة فرق فقط غير مهزومة في WNBA بعد الأسبوع الأول من الموسم. انتصر الفريق على 99-74 على شيكاغو سكاي ، حيث سجلوا رقما قياسيا في الدوري لمعظم الرميات الثلاثة في مباراة واحدة مع 19.

في 2-1 ، يجلس الحمى في المركز الخامس في ترتيب الدوري ، مع فوزه الأخير ضد أتلانتا يوم الخميس. على الرغم من النتيجة النهائية 81-78 ، غابت Caitlin Clark عن جميع محاولاتها الخمس مؤشراتها الثلاثية ، وكسرت سلسلة من 140 لعبة تضمنت جميع موسم WNBA الأخير ومعظم مسيرتها الجامعية في ولاية أيوا.

ماذا تعرف عن الحرية مقابل الحمى

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول لعبة Liberty-ever اليوم ، بما في ذلك كيفية الاستعانة بدون كابل.

ما هو الوقت الذي تم فيه لعبة New York Liberty Game اليوم؟

اليوم (24 مايو) New York Liberty vs. Indiana Fever Game تبدأ في الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت الشرقي.

كيف تشاهد الحرية مقابل ارسالا ساحقا مجانا:

إذا لم يكن لديك كابل ، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيونية مباشرة لمشاهدة لعبة الحرية اليوم. أحد خياراتنا الحية المفضلة هو Hulu + Live TV ، والذي يتضمن ABC في خطته الأساسية (82.99 دولارًا في الشهر ، بعد تجربة مجانية لمدة ثلاثة أيام).

يمكنك أيضًا بث لعبة Liberty على DirectV (تجربة مجانية لمدة خمسة أيام) و Paramount+ مع Showtime (تجريبي مجاني لمدة سبعة أيام).

لماذا يرد بوست الثقة من نيويورك بوست

كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider