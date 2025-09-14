كيفية مشاهدة Eagles-Chiefs مجانًا في Super Bowl 2025 Rematch

قد يتم تعويض New York Post و/أو تلقي لجنة تابعة إذا قمت بالنقر فوق أو الشراء من خلال روابطنا. التسعير المميز يخضع للتغيير.



يقترب اتحاد كرة القدم الأميركي اليوم من خلال مباراة سرادق: مباراة مباراة 2025 Super Bowl بين Eagles فيلادلفيا و Kansas City Chiefs.

في اجتماعهم الأخير ، لم يواجه النسور عجزًا ، حتى 24-0 في نهاية الشوط الأول. على الرغم من جهد عودة باتريك ماهومز والرؤساء ، فإن الشوط الثاني من 22 نقطة لم يكن كافياً للحفاظ على النسور في الخليج. فاز النسور Super Bowl Lix ، 40-22.

في الأسبوع الماضي ، قفز النسور إلى 1-0 في وقت مبكر من خلال إيقاف رعاة البقر للفوز بالمباراة الأولى في 2025 الموسم 24-20. في البرازيل ، سقط الرؤساء على شواحن ، 27-21. لم يبدأ فريق آندي ريد موسمًا جديدًا 0-2 منذ عام 2014.

النسور مقابل الرؤساء: ماذا تعرف متى: 14 سبتمبر ، 4:25 مساءً بالتوقيت الشرقي

14 سبتمبر ، أين: حقل جها في ملعب أروهيد (كانساس سيتي ، ميسوري)

حقل جها في ملعب أروهيد (كانساس سيتي ، ميسوري) قناة: الثعلب

الثعلب جاري: DirectV (جربه مجانًا)

من المحتمل أن تظهر تايلور سويفت في أول مباراة لها في هذا الموسم أيضًا ؛ في الموسم الماضي ، حضر سويفت 15 مباراة ، بما في ذلك Super Bowl. في 26 أغسطس ، أعلنت نجم سويفت ونجمة تشيفز ترافيس كيلس عن مشاركتها في منشور مشترك في Instagram.

سيتم بث هذه إعادة مباراة Super Bowl على المستوى الوطني. إليك كيفية مشاهدة اللعبة بدون كابل.

النسور مقابل زعيم الوقت:

ينطلق Eagles vs. Chiefs في الساعة 4:25 مساءً بالتوقيت الشرقي اليوم ، 14 سبتمبر.

كيفية مشاهدة النسور مقابل رؤساء مجانا:

إذا لم يكن لديك كابل ، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيونية مباشرة لدفق لعبة Eagles vs. Chiefs مجانًا. أحد الخيارات التي نحبها هي DirectV ، التي تأتي مع خمسة أيام مجانًا وتبدأ من 49.99 دولارًا في الشهر ، مع الكثير من خيارات الاشتراك وحزم النوع التي تشمل Fox المحلي.

ستقوم اللعبة أيضًا بث مباشر على Fox One ، خدمة البث الجديدة من Fox. يأتي Fox One مع تجربة مجانية لمدة سبعة أيام قبل بدء المدفوعات 19.99 دولارًا في الشهر.

Hulu + Live TV هي خدمة أخرى تضم Fox في حزمة التجريبية المجانية التي استمرت ثلاثة أيام.

