كيفية مشاهدة Eagles vs. Cowboys مباشرة مجانًا: الوقت والبث

قبل 11 أسبوعًا فقط، التقى فريقا فيلادلفيا إيجلز ودالاس كاوبويز في الأسبوع الأول من موسم اتحاد كرة القدم الأميركي.

في تلك المسابقة، فاز جالين هيرتس وبطل سوبر بول بيردز وتغلبوا على نادي داك بريسكوت 24-20.

الآن، بعد مرور ما يقرب من ثلثي الموسم، أصبح لدى كلا الناديين فهم لقوس 2025 الخاص بكل منهما.

فيلي 8-2 ويتمتع بأربع مباريات متتالية. رصيف التصفيات الخامس على التوالي مضمون تمامًا. في هذه الأثناء، ظل الأولاد المتعثرون قادرين على المنافسة على سجلهم 4-5-1، حتى بدون النجم الدفاعي ميكا بارسونز، الذي تم تداوله في أواخر أغسطس.

النسور مقابل رعاة البقر: ماذا تعرف متى: 23 نوفمبر، 4:25 مساءً بالتوقيت الشرقي

23 نوفمبر، أين: ملعب AT&T (دالاس، تكساس)

ملعب AT&T (دالاس، تكساس) قناة: ثعلب

ثعلب جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)

فوز دالاس هنا – وإن كان غير مرجح لأن جميع النقاد تقريبًا يفضلون النسور اليوم – يمكن أن يغير عامهم. ستكون خسارة فيلادلفيا بمثابة عثرة في حملتهم القوية لعام 25. في الحقيقة، هذه المسابقة تدور حول الفخر بين الخصمين اللدودين. لا تفوت. نتوقع صراعًا قاسيًا.

فيما يلي كيفية الاستماع إلى مباراة Eagles vs. Cowboys بعد ظهر اليوم بدون كابل.

وقت بداية النسور ضد كاوبويز:

من المقرر أن تبدأ مباراة إيجلز ضد كاوبويز اليوم (23 نوفمبر) في تمام الساعة 4:25 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كيفية مشاهدة Eagles vs. Cowboys مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر لبث اللعبة مجانًا.

DIRECTV هي خدمتنا المفضلة لمشاهدة كرة القدم مباشرة مجانًا – تتضمن النسخة التجريبية المجانية لمدة خمسة أيام قناة FOX (بالإضافة إلى معظم القنوات الأخرى التي ستحتاجها لموسم اتحاد كرة القدم الأميركي بما في ذلك القنوات المحلية). عند انتهاء النسخة التجريبية، ستدفع ما يصل إلى 49.99 دولارًا شهريًا وستتمكن من الوصول إلى أكثر من 90 قناة مباشرة.

يعد Sling TV طريقة أخرى ميسورة التكلفة لبث ألعاب NFL؛ إنه يختار تتضمن الخطة FOX وتبدأ بسعر 19.99 دولارًا شهريًا.