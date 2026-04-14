كيفية مشاهدة Heat-Hornets في بطولة NBA Play-In مجانًا

أصبح الموسم العادي لـ NBA في مرآة الرؤية الخلفية وتبدأ التصفيات رسميًا في 18 أبريل، ولكن أولاً، سيتم تحديد المصنفين رقم 7 و8 في كلا المؤتمرين خلال بطولة NBA Play-In.
وستكون المباراة الأولى في البطولة هذا العام بين فريقي ميامي هيت رقم 10 وشارلوت هورنتس رقم 9.
عاد فريق هورنتس إلى السباق الفاصل للمرة الأولى منذ عام 2016، وأنهى هذا الموسم بنتيجة 44-38، وهو أكبر فوز له في موسم واحد منذ 2015-16. ميامي (43-39) مصنفة في مرتبة أقل، لكنها فازت بسلسلة الموسم ضد شارلوت، 3-1.
الحرارة مقابل هورنتس: ما يجب معرفته
- ماذا: بطولة NBA Play-In
- متى: 14 أبريل، 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي
- أين: مركز الطيف (شارلوت، كارولاينا الشمالية)
سيتقدم الفائز في مباراة الليلة إلى مباراة Play-In ثانية حيث سيواجه 76ers أو Magic، اعتمادًا على نتيجة تلك المباراة غدًا. سيتم إقصاء الخاسر من مباراة الليلة من المنافسة على التصفيات.
وقت بدء مباراة هيت ضد هورنتس:
تنطلق مباراة هيت ضد هورنتس في تمام الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي الليلة (14 أبريل)، ولكن ستبدأ التغطية المسبقة للمباراة على Prime Video في تمام الساعة 7 مساءً.
كيفية مشاهدة مباراة هيت ضد هورنتس مجانًا:
التواريخ الرئيسية لتصفيات الدوري الاميركي للمحترفين:
- 14-17 أبريل: بطولة NBA Play-In
- 18 أبريل: تبدأ الجولة الأولى من تصفيات الدوري الاميركي للمحترفين
- 3 يونيو: المباراة 1 من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين
