كيفية مشاهدة Jets-Broncos في لندن مجانًا: الوقت، البث المباشر

ستقام اليوم، 11 أكتوبر، المباراة الثانية من ثلاث مباريات في دوري كرة القدم الأمريكية في لندن بإنجلترا، حيث يستعد فريق نيويورك جيتس لمواجهة دنفر برونكو في مباراة الأسبوع السادس.

يأتي فريق Jets هذا الأسبوع ولا يزال يبحث عن فوزه الأول، ووفقًا لأبحاث اتحاد كرة القدم الأميركي، فهو الفريق الثامن الذي يدخل في مباراة دولية في الأسبوع السادس أو ما بعده. فازت الفرق السبعة السابقة التي لم تحقق أي فوز بنتيجة 1-6 في تلك المباراة الدولية. ومع ذلك، فإن فريق Jets ليس غريبًا على المباريات الدولية، ولديه سجل 2-2 في أوروبا.

لدى دنفر أيضًا رقم قياسي قدره .500 في اللعبة الدولية؛ في المباراتين السابقتين، تعادلا 1-1، وكانت آخر رحلة إلى الخارج هي الفوز على جاكسونفيل جاكوار في عام 2022. يدخل فريق برونكو الأسبوع السادس مرتفعًا بعد أن مني فيلادلفيا إيجلز بأول خسارة لهم هذا الموسم الأسبوع الماضي في صدمة 21-17.

برونكو ضد جيتس: ما يجب معرفته متى: 11 أكتوبر، 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي

11 أكتوبر، أين: ملعب توتنهام هوتسبر (لندن، إنجلترا)

ملعب توتنهام هوتسبر (لندن، إنجلترا) قناة: شبكة اتحاد كرة القدم الأميركي

شبكة اتحاد كرة القدم الأميركي جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)

في الأسبوع المقبل، ستستمر السلسلة الدولية حيث يواجه فريق رامز وجاغوار على ملعب ويمبلي في المباراة النهائية لهذا الموسم في لندن.

إليك كيفية الاستماع إلى مباراة Jets اليوم مباشرة من لندن بدون كابل.

وقت مباراة برونكو وجيتس:

من المقرر أن تبدأ مباراة برونكو ضد جيتس في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم، 12 أكتوبر (2:30 مساءً بالتوقيت المحلي في لندن).

كيفية مشاهدة مباراة برونكو ضد جيتس مجانًا:

إذا لم يكن لديك كابل، فستحتاج إلى خدمة بث تلفزيوني مباشر لبث مباراة Broncos vs. Jets مباشرةً من لندن مجانًا. أحد الخيارات التي نحبها هو DIRECTV، الذي يأتي مع خمسة أيام مجانًا ويبدأ بسعر 49.99 دولارًا شهريًا، مع الكثير من خيارات الاشتراك وحزم الأنواع التي تتضمن NFL Network.

هناك خيار رائع آخر وهو fuboTV، والذي يأتي مع نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد وخصم 30 دولارًا على الشهر الثاني.

سلسلة اتحاد كرة القدم الأميركي الدولية 2025

أدناه، تحقق من بقية القائمة الدولية لهذا الموسم:

12 أكتوبر: برونكو ضد جيتس على ملعب توتنهام هوتسبر لندن، إنجلترا

19 أكتوبر: رامز ضد جاغوار على ملعب ويمبلي لندن، إنجلترا

9 نوفمبر: مباراة الصقور ضد المهور في الملعب الأولمبي برلين، ألمانيا

16 نوفمبر: كوماندرز ضد دولفينز في ملعب سانتياغو برنابيو مدريد، اسبانيا

تمت كتابة هذا المقال بواسطة أنجيلا تريكاريكو، مراسلة البث التجاري لـ Post Wanted Shopping، وPage Six، وخاصية البث المباشر في New York Post، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. قبل انضمامها إلى Decider وThe New York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.