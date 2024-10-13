كيفية مشاهدة Mets-Dodgers مباشرة مجانًا في 2024 NLCS

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على الرغم من أن الأمر بدا مستحيلاً في شهر مايو، إلا أن فريق نيويورك ميتس يلعب من أجل الحصول على راية.

في الأسبوع الماضي، ولأول مرة على الإطلاق في سيتي فيلد، تدفقت الشمبانيا بعد فوز فريق ميتس على فيلادلفيا فيليز في أربع مباريات للتقدم إلى سلسلة بطولة الدوري الوطني. جاء الفوز بفضل لحظة مميزة أخرى لفرانسيسكو ليندور، الذي حقق إحدى البطولات الأربع الكبرى في وقت متأخر من المباراة ليضع فريق ميتس في المقدمة.

ثم تعلموا خصمهم في وقت متأخر من ليلة الجمعة، عندما تغلب فريق دودجرز على بادريس في لعبة افعل أو تموت 5 للتقدم إلى NLCS. لذلك، ستكون المواجهة بين MVP وMVP — Shohei Ohtani ضد Lindor — في سلسلة التصفيات النهائية قبل بدء بطولة العالم.

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واجه فريق ميتس فريق دودجرز آخر مرة في 29 مايو، عندما دعا ليندور، بعد ثلاث خسائر متتالية، إلى اجتماع للاعبين فقط، حسنًا … ارتفع فريق ميتس من 11 مباراة تحت 0.500 ليصبح أحد أفضل الفرق في MLB منذ تلك النقطة. . آخر سلسلة فاصلة بين الفريقين سيئة السمعة أيضًا؛ استغرق NLDS لعام 2015 جميع المباريات الخمس لفريق Mets للتقدم ويتم تذكرها الآن باسم سلسلة Chase Utley بعد أن انزلق لاعب القاعدة الثاني إلى Mets Shortstop Ruben Tejada وحطم ساقه.

تضع NLCS لعام 2024 أربعة انتصارات فقط بين فريق Mets وسلسلة Subway المحتملة في بطولة العالم، بينما يبتعد فريق Yankees بأربعة انتصارات فقط.

أدناه، تحقق من كل ما تحتاج إلى معرفته لمشاهدة Mets في NLCS.

مواعيد وأوقات Mets vs. Dodgers NLCS: متى يلعب فريق Mets دور Dodgers؟

لعبة 1 : الأحد 13 أكتوبر – 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (فوكس)

: الأحد 13 أكتوبر – 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي (فوكس) لعبة 2 : الاثنين 14 أكتوبر – 4:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (Fox وFS1)

: الاثنين 14 أكتوبر – 4:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (Fox وFS1) لعبة 3 : الأربعاء 16 أكتوبر – 8:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (FS1)

: الأربعاء 16 أكتوبر – 8:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (FS1) لعبة 4 : الخميس 17 أكتوبر – 8:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (FS1)

: الخميس 17 أكتوبر – 8:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (FS1) لعبة 5، إذا لزم الأمر : الجمعة 18 أكتوبر – 5:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (FS1)

: الجمعة 18 أكتوبر – 5:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (FS1) لعبة 6، إذا لزم الأمر : الأحد 20 أكتوبر – 8:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (FS1)

: الأحد 20 أكتوبر – 8:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (FS1) لعبة 7، إذا لزم الأمر: الاثنين 21 أكتوبر – 8:08 مساءً بالتوقيت الشرقي (Fox وFS1)

على أي قناة تبث مباراة ميتس؟

سيتم بث اللعبة 1 و 2 (بالإضافة إلى اللعبة 7 المحتملة) على قناة Fox. باقي المباريات ستكون على قناة Fox Sports 1 (FS1).

كيفية مشاهدة مباراة ميتس ودودجرز مجانًا:

إذا كنت ترغب في مشاهدة Mets في NLCS مجانًا وليس لديك كابل، فنوصي باستخدام خدمة البث التلفزيوني المباشر التي تأتي مع نسخة تجريبية مجانية. يقدم DIRECTV Stream نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام للمشتركين الجدد. عند انتهاء النسخة التجريبية، ستدفع 79.98 دولارًا شهريًا مقابل أكثر من 90 قناة مباشرة.

طرق أخرى لبث مباراة ميتس ضد دودجرز:

على الرغم من أن Sling TV لا يقدم أي أيام مجانية، إلا أنك ستوفر المال مقابل شهر كامل من البث بدلاً من خمسة أيام فقط مجانًا.

تتضمن خطة Sling TV الزرقاء Fox وFS1، ويمكنك الآن الحصول على خصم بقيمة 10 دولارات على الشهر الأول. بدلاً من 45 دولارًا، ستدفع 35 دولارًا وتحصل على إمكانية الوصول إلى NLCS الكاملة وALCS (التي يتم بثها على TBS) والبطولة العالمية قبل استحقاق دفعة الشهر الثاني.

احتمال ميتس مقابل أباريق دودجرز:

في وقت النشر، لم يؤكد فريق Mets بعد بداية اللعبة 3 وما بعدها، بينما حددت لوس أنجلوس بداية اللعبة 1 فقط. ستبدو مواجهات الرمي على النحو التالي:

لعبة 1: كوداي سينجا (نيويورك) ضد جاك فلاهيرتي (LAD)

كوداي سينجا (نيويورك) ضد جاك فلاهيرتي (LAD) لعبة 2: شون مانيا (NYM) مقابل TBD

شون مانيا (NYM) مقابل TBD لعبة 3: سيتم تحديده لاحقًا مقابل TBD

أين يلعب فريق ميتس؟

سيتم لعب المباراتين 1 و2 من NLDS في ملعب Dodger في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، قبل العودة إلى كوينز، سيتي فيلد في نيويورك للعبة 3 و4، بالإضافة إلى لعبة 5 محتملة. إذا تجاوزت السلسلة خمس مباريات، فإنها سأعود إلى ملعب Dodger للمباريات النهائية من السلسلة.

فريق البث NLCS:

ستستدعي مقصورة Fox الرئيسية لجو ديفيس وقاعة الاقتراع الأولى جون سمولتز جميع ألعاب NLCS. وسينضم إليهم كين روزنتال وتوم فيردوتشي لتقديم التقارير من الميدان وخارجه.

في الاستوديو، سيقود كيفن بوركهارت تغطية قناة Fox NLCS مع ديريك جيتر وأليكس رودريغيز وديفيد أورتيز.

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تمت كتابة هذا المقال بواسطة أنجيلا تريكاريكو، كاتبة/مراسلة تجارية لـ Post Wanted Shopping وخاصية البث المباشر في New York Post، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم بالصفقات الملائمة ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية والبرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديك على كل خدمة بث. لا تقوم أنجيلا فقط باختبار ومقارنة خدمات البث التي تكتب عنها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار، ولكنها أيضًا من أشد المعجبين بالتقاطع بين التسوق والتكنولوجيا والرياضة والثقافة الشعبية. قبل انضمامها إلى Decider وNew York Post في عام 2023، كتبت عن البث المباشر وتكنولوجيا المستهلك في Insider Reviews.