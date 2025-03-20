كيفية مشاهدة Texas A & M-yale في March Madness: Time ، Dream Free

رياضة
كيفية مشاهدة Texas A & M-yale في March Madness: Time ، Dream Free

في العام الماضي ، أزعج فريق Yale Bulldogs أوبورن في الجولة الأولى من March Madness كبذور رقم 13 – هل يمكنهم التخلص من الأداء المتكرر هذا العام؟

الفوز في League Ivy ، تأهل Yale (22-7) لبطولة NCAA لهذا العام باعتبارها المصنف رقم 13 للعام الثاني على التوالي ؛ اليوم ، سوف يلعبون رقم 4 Texas A&M (22-10) في الجولة الأولى الإقليمية الجنوبية في Ball Arena في دنفر.

في محطة الكلية ، قام المدرب الرئيسي Buzz Williams بتحويل Aggies إلى فريق من البطولات المتسقة ، مما جعله في المواسم الثلاثة الأخيرة (تدرب Williams هناك لمدة ستة). ومع ذلك ، لم يسبق لهم الخروج من عطلة نهاية الأسبوع الأولى في عهد وليامز.

إنها تتشكل لتكون مباراة مثيرة ، وكل من يفوز سيواجه الفائز في ميشيغان ضد UCSD في الجولة الثانية.

ما هو الوقت Yale vs. Texas A & M؟

يلعب Yale Texas A&M في الجولة الأولى من بطولة South Regional من بطولة NCAA لعام 2025 اليوم ، 20 مارس.

لقد غطيت المنشور مع قوس NCAA قابل للطباعة يضم حقل March Madness 2025 الكامل.

ما هي لعبة Yale vs. Texas A&M؟

تبث لعبة Yale vs. Texas A&M على TBS.

كيفية مشاهدة Yale مقابل Texas A&M في بطولة NCAA:

لا كابل؟ لا مشكلة! لا تزال هناك خيارات لمشاهدة March Madness.

واحد نوصي به هو DIRECTV ودفقه عبر خطط الإنترنت. على غرار اشتراك الكابلات ، ستقفل التسعير لمدة عامين ، لكنك ستحصل على إمكانية الوصول إلى التلفزيون المباشر عبر جهاز دفق Wi-Fi و DirectV الخاص بـ DirectV.

بالإضافة إلى DIRECTV ، إليك بعض الطرق الإضافية التي يمكنك من خلالها دفق هذه اللعبة:

  • Hulu + Live TV: $ 82.99/شهر ، يشمل CBS و TRUTV و TBS و TNT
  • Sling TV Blue: 50.99 دولار شهريًا (وفر 50 ٪ في الشهر الأول) ، ويشمل TRUTV و TBS و TNT
  • الأعلى: 9.99 دولار شهريًا ، ويشمل TRUTV و TBS و TNT

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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