كيفية مشاهدة Texas A & M-yale في March Madness: Time ، Dream Free

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في العام الماضي ، أزعج فريق Yale Bulldogs أوبورن في الجولة الأولى من March Madness كبذور رقم 13 – هل يمكنهم التخلص من الأداء المتكرر هذا العام؟

الفوز في League Ivy ، تأهل Yale (22-7) لبطولة NCAA لهذا العام باعتبارها المصنف رقم 13 للعام الثاني على التوالي ؛ اليوم ، سوف يلعبون رقم 4 Texas A&M (22-10) في الجولة الأولى الإقليمية الجنوبية في Ball Arena في دنفر.

في محطة الكلية ، قام المدرب الرئيسي Buzz Williams بتحويل Aggies إلى فريق من البطولات المتسقة ، مما جعله في المواسم الثلاثة الأخيرة (تدرب Williams هناك لمدة ستة). ومع ذلك ، لم يسبق لهم الخروج من عطلة نهاية الأسبوع الأولى في عهد وليامز.

إنها تتشكل لتكون مباراة مثيرة ، وكل من يفوز سيواجه الفائز في ميشيغان ضد UCSD في الجولة الثانية.

ما هو الوقت Yale vs. Texas A & M؟

يلعب Yale Texas A&M في الجولة الأولى من بطولة South Regional من بطولة NCAA لعام 2025 اليوم ، 20 مارس.

لقد غطيت المنشور مع قوس NCAA قابل للطباعة يضم حقل March Madness 2025 الكامل.

ما هي لعبة Yale vs. Texas A&M؟

تبث لعبة Yale vs. Texas A&M على TBS.

كيفية مشاهدة Yale مقابل Texas A&M في بطولة NCAA:

لا كابل؟ لا مشكلة! لا تزال هناك خيارات لمشاهدة March Madness.

واحد نوصي به هو DIRECTV ودفقه عبر خطط الإنترنت. على غرار اشتراك الكابلات ، ستقفل التسعير لمدة عامين ، لكنك ستحصل على إمكانية الوصول إلى التلفزيون المباشر عبر جهاز دفق Wi-Fi و DirectV الخاص بـ DirectV.

بالإضافة إلى DIRECTV ، إليك بعض الطرق الإضافية التي يمكنك من خلالها دفق هذه اللعبة:

Hulu + Live TV : $ 82.99/شهر ، يشمل CBS و TRUTV و TBS و TNT

: $ 82.99/شهر ، يشمل CBS و TRUTV و TBS و TNT Sling TV Blue : 50.99 دولار شهريًا (وفر 50 ٪ في الشهر الأول) ، ويشمل TRUTV و TBS و TNT

: 50.99 دولار شهريًا (وفر 50 ٪ في الشهر الأول) ، ويشمل TRUTV و TBS و TNT الأعلى: 9.99 دولار شهريًا ، ويشمل TRUTV و TBS و TNT

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider