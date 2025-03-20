كيفية مشاهدة Texas A & M-yale في March Madness: Time ، Dream Free

في العام الماضي ، أزعج فريق Yale Bulldogs أوبورن في الجولة الأولى من March Madness كبذور رقم 13 – هل يمكنهم التخلص من الأداء المتكرر هذا العام؟
الفوز في League Ivy ، تأهل Yale (22-7) لبطولة NCAA لهذا العام باعتبارها المصنف رقم 13 للعام الثاني على التوالي ؛ اليوم ، سوف يلعبون رقم 4 Texas A&M (22-10) في الجولة الأولى الإقليمية الجنوبية في Ball Arena في دنفر.
في محطة الكلية ، قام المدرب الرئيسي Buzz Williams بتحويل Aggies إلى فريق من البطولات المتسقة ، مما جعله في المواسم الثلاثة الأخيرة (تدرب Williams هناك لمدة ستة). ومع ذلك ، لم يسبق لهم الخروج من عطلة نهاية الأسبوع الأولى في عهد وليامز.
إنها تتشكل لتكون مباراة مثيرة ، وكل من يفوز سيواجه الفائز في ميشيغان ضد UCSD في الجولة الثانية.
ما هو الوقت Yale vs. Texas A & M؟
يلعب Yale Texas A&M في الجولة الأولى من بطولة South Regional من بطولة NCAA لعام 2025 اليوم ، 20 مارس.
لقد غطيت المنشور مع قوس NCAA قابل للطباعة يضم حقل March Madness 2025 الكامل.
ما هي لعبة Yale vs. Texas A&M؟
تبث لعبة Yale vs. Texas A&M على TBS.
كيفية مشاهدة Yale مقابل Texas A&M في بطولة NCAA:
لا كابل؟ لا مشكلة! لا تزال هناك خيارات لمشاهدة March Madness.
واحد نوصي به هو DIRECTV ودفقه عبر خطط الإنترنت. على غرار اشتراك الكابلات ، ستقفل التسعير لمدة عامين ، لكنك ستحصل على إمكانية الوصول إلى التلفزيون المباشر عبر جهاز دفق Wi-Fi و DirectV الخاص بـ DirectV.
بالإضافة إلى DIRECTV ، إليك بعض الطرق الإضافية التي يمكنك من خلالها دفق هذه اللعبة:
- Hulu + Live TV: $ 82.99/شهر ، يشمل CBS و TRUTV و TBS و TNT
- Sling TV Blue: 50.99 دولار شهريًا (وفر 50 ٪ في الشهر الأول) ، ويشمل TRUTV و TBS و TNT
- الأعلى: 9.99 دولار شهريًا ، ويشمل TRUTV و TBS و TNT
لماذا يرد بوست الثقة من نيويورك بوست
كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider