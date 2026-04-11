كيفية مشاهدة The Masters 2026 الجولة 3 مجانًا

يومان في أوغستا ناشيونال، ويتبقى يومان.

تقدم حامل اللقب روري ماكلروي بعد اليوم الأول، وبعد الجولة الثانية، لا يزال يحتفظ بصدارة قوية وتاريخية. من خلال 36 حفرة، ماكلروي لا يزال يتقدم بـ 12 تحت المعدل. إنه يمثل أكبر تقدم في منتصف الطريق في تاريخ الماجستير.

يتمتع ماكلروي حاليًا بفارق ست تسديدات على سام بيرنز وباتريك ريد، اللذين يتعادلان في المركز الثاني بستة تسديدات تحت المعدل.

نجا سكوتي شيفلر، بطل بطولة الماسترز مرتين والمصنف الأول عالميًا، من التخفيضات التي قلصت الملعب من 91 إلى 54، لكنه حاليًا على بعد 12 طلقة من الصدارة.

الماجستير 2026، الجولة 3: ما يجب معرفته متى: 10 أبريل، 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (وقت الإنطلاق الأول)

10 أبريل، (وقت الإنطلاق الأول) أين: ملعب أوغوستا الوطني للغولف (أوغستا، جورجيا)

ملعب أوغوستا الوطني للغولف (أوغستا، جورجيا) قناة: سي بي اس (من الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت الشرقي)

سي بي اس (من الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت الشرقي) جاري: DIRECTV (جربه مجانًا)، Paramount+

بدءًا من اليوم، يقوم برنامج The Masters بتغيير الشبكات والقنوات للجولتين التاليتين. استمر في قراءة جداول البرامج التلفزيونية وجداول البث والمزيد للجولة الثانية من The Masters 2026.

متى يكون الماجستير 2026؟

تستمر دورة الماجستير اليوم 11 أبريل وتنتهي غدًا 12 أبريل.

كيفية مشاهدة الماجستير مجانا

على الرغم من أن برنامج The Masters سيتم بثه عبر عدد قليل من الشبكات المختلفة وخدمات البث، فمن المحتمل أنك لن تحتاج إليها جميعًا للاستماع إلى أكبر قدر ممكن من برنامج The Masters كما تريد.

المباشر خيار تتضمن الخطة (59.99 دولارًا للشهر الأول مع نسخة تجريبية مجانية مدتها خمسة أيام) الوصول إلى تطبيق ESPN Unlimited، حيث سيتم بث المجموعات المميزة على مدار اليوم. سيكون للخدمة أيضًا مجموعات بث مباشر خاصة بها لثقوب مميزة محددة. بالطبع، يتضمن أيضًا شبكة CBS، حيث يمكنك بث التغطية التليفزيونية بدءًا من الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي.

يمكنك أيضًا مشاهدة تغطية Masters على Paramount+ باستخدام الخطة المميزة، والتي تبلغ تكلفتها 13.99 دولارًا شهريًا بعد فترة تجريبية مجانية مدتها سبعة أيام والتي لا يمكنك الاستفادة منها إلا إذا قمت بالاشتراك عبر Prime Video.

جدول مباريات الماجستير 2026 في 11 أبريل

جدول بث Masters 2026 في 11 أبريل

بالإضافة إلى تغطية فترة ما بعد الظهر والمساء المذكورة أعلاه، سيقوم برنامج The Masters ببث تغطية صباحية عبر عدد قليل من خدمات البث. جميع الأوقات المذكورة أدناه هي بتوقيت ET.

الماجستير على المدى: 10 صباحًا – 12 ظهرًا (باراماونت+)

10 صباحًا – 12 ظهرًا (باراماونت+) المجموعات المميزة: 10:15 صباحًا – 7 مساءً (Paramount+، Prime Video، تطبيق ESPN، DIRECTV)

10:15 صباحًا – 7 مساءً (Paramount+، Prime Video، تطبيق ESPN، DIRECTV) الثقوب المميزة (4 و5 و6): 10:30 صباحًا – 3:30 مساءً (تطبيق ESPN)

10:30 صباحًا – 3:30 مساءً (تطبيق ESPN) الثقوب المميزة (ركن آمين، 11 و12 و13): 11:45 صباحًا – 6 مساءً (Paramount+، Prime Video، تطبيق ESPN، DIRECTV)

11:45 صباحًا – 6 مساءً (Paramount+، Prime Video، تطبيق ESPN، DIRECTV) الثقوب المميزة (15 و 16): 11:45 صباحًا – 7 مساءً (Paramount+، Prime Video، تطبيق ESPN، DIRECTV)

أوقات انطلاق بطولة الماسترز – الجولة الثالثة

9:31 صباحًا – كورت كيتاياما، أليكس نورين

9:42 صباحًا – شارل شوارتزل، راسموس هوجارد

9:53 صباحًا – جون رام، سي وو كيم

10:04 صباحًا – بريان هارمان، كوري كونرز

10:15 صباحًا – سيرجيو جارسيا، مافريك ماكنيلي

10:26 صباحًا – كيجان برادلي، فيكتور هوفلاند

10:37 صباحًا – جاستن توماس، غاري وودلاند

10:48 صباحًا – صامويل ستيفنز، آدم سكوت

11:10 صباحًا – ماركو بينج، مات مكارتي

11:21 صباحًا – جوردان سبيث، سيب ستراكا

11:32 صباحًا – آرون راي، جاكوب بريدجمان

11:43 صباحًا – باتريك كانتلاي، سونغجاي إيم

11:54 صباحًا – داستن جونسون، راسل هينلي

12:05 مساءً – هاريس إنجليش، رايان جيرارد

12:16 مساءً – لودفيج أبيرج، سكوتي شيفلر

12:38 مساءً – كولين موريكاوا، بريان كامبل

12:49 مساءً – نيك تايلور، مات فيتزباتريك

1:00 ظهرًا – هيديكي ماتسوياما ومايكل برينان

1:11 مساءً – جيك كناب، زاندر شوفيل

1:22 مساءً – بن جريفين، ماكس هوما

1:33 مساءً – كريس جوتروب، بروكس كوبكا

1:55 مساءً – جيسون داي، كاميرون يونغ

2:06 مساءً – هاوتونغ لي، كريستوفر ريتان

2:17 مساءً – ويندهام كلارك، تيريل هاتون

2:28 مساءً – شين لوري، تومي فليتوود

2:39 مساءً – باتريك ريد، جاستن روز

2:50 مساءً – روري ماكلروي، سام بيرنز

