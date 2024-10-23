كيفية معرفة ما إذا كانت الأواني الزجاجية الخارجية الخاصة بك مقاومة للكسر

من السهل أن تصطدم الأواني الزجاجية بالأرض عن طريق الخطأ عند الاستمتاع بوجبات الطعام في منطقة الفناء العصرية المثالية مع العائلة والأصدقاء. إذا لم تكن نظارتك مقاومة للكسر، فستكون عالقًا بشظايا تشكل خطرًا على السلامة. يعد تنظيف القطع الزجاجية الصغيرة في المناطق الخارجية تحديًا كبيرًا عندما تقع على أرض غير مستوية ومتشققة. هناك احتمال أن تتجاهل عن طريق الخطأ بعض القطع الزجاجية التي يمكن أن تؤذيك أو تؤذي عائلتك لاحقًا. تأكد من أن جميع الأواني الزجاجية الخارجية الخاصة بك مقاومة للكسر حتى لا تقلق بشأن هذه المشكلة. لتحديد ما إذا كانت نظارتك تناسب هذه الفئة، ابحث عن ملصق مكتوب عليه “مقاوم للكسر” أو “مقاوم للكسر” أو شيء مشابه.
ومن المهم أن نلاحظ أن هذه القطع المقاومة للكسر ليست مصنوعة في الواقع من الزجاج. بدلا من ذلك، عادة ما تكون أواني الشرب مصنوعة من البلاستيك المصمم ليشبه الزجاج. يمكن أن يكون هذا التصميم مقنعًا جدًا لدرجة أنك قد تخطئ في فهم أواني الشرب المقاومة للكسر على أنها زجاج حقيقي للوهلة الأولى. ولهذا السبب من المهم الرجوع إلى العلامات لتحديد هذه القطع بدقة. إذا اكتشفت أن أدوات الشرب الخارجية الخاصة بك ليست مقاومة للكسر، ففكر في استبدالها بقطع بلاستيكية يمكن استخدامها بأمان في الخارج.
تحقق من الملصق وافحص أواني الشرب
بالإضافة إلى التحقق من الملصق، يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كانت أدوات الشرب الخارجية الخاصة بك مقاومة للكسر من خلال فحص المادة المصنوعة منها. ستكون أواني الشرب الزجاجية أثقل قليلًا من القطع البلاستيكية المقاومة للكسر. إذا كانت أدوات الشرب خفيفة الوزن للغاية، فقد تكون هذه علامة على أنها مصنوعة بالفعل من البلاستيك. حتى مع هذه النصائح الإضافية، لا يزال يتعين عليك استخدام الملصقات الموجودة على العناصر لتصنيفها بدقة على أنها أدوات زجاجية أو قطع مقاومة للكسر. الاستثناء لذلك هو إذا كانت أدوات الشرب غير مُلصقة.
إذا كنت بحاجة إلى تخزين أدوات الشرب الخارجية المقاومة للكسر، ففكر في نظارات الويسكي البلاستيكية غير القابلة للكسر من تريتان من أمازون مقابل 27.99 دولارًا. تشبه هذه الزجاجات العادية ولكنها أكثر ملاءمة للأماكن الخارجية. يأتون في مجموعة من أربعة. تعتبر أكواب البهلوانات البلاستيكية (19.99 دولارًا) خيارًا رائعًا للمشروبات الغازية. تأتي هذه الأكواب الطويلة أيضًا في مجموعة من أربعة وتبدو مثل الزجاج الشفاف. يعد استبدال النظارات المعرضة للحوادث باستخدام أي من قطع أدوات الشرب المقاومة للكسر طريقة رائعة لتجديد مساحة الفناء الخارجي الخاص بك وجعلها أكثر أمانًا. فكر في إعادة استخدام أكواب الشرب القديمة وتحويلها إلى مزهرية أو أصيص نباتات ممتع.