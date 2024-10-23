كيفية معرفة ما إذا كانت الأواني الزجاجية الخارجية الخاصة بك مقاومة للكسر

من السهل أن تصطدم الأواني الزجاجية بالأرض عن طريق الخطأ عند الاستمتاع بوجبات الطعام في منطقة الفناء العصرية المثالية مع العائلة والأصدقاء. إذا لم تكن نظارتك مقاومة للكسر، فستكون عالقًا بشظايا تشكل خطرًا على السلامة. يعد تنظيف القطع الزجاجية الصغيرة في المناطق الخارجية تحديًا كبيرًا عندما تقع على أرض غير مستوية ومتشققة. هناك احتمال أن تتجاهل عن طريق الخطأ بعض القطع الزجاجية التي يمكن أن تؤذيك أو تؤذي عائلتك لاحقًا. تأكد من أن جميع الأواني الزجاجية الخارجية الخاصة بك مقاومة للكسر حتى لا تقلق بشأن هذه المشكلة. لتحديد ما إذا كانت نظارتك تناسب هذه الفئة، ابحث عن ملصق مكتوب عليه “مقاوم للكسر” أو “مقاوم للكسر” أو شيء مشابه.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذه القطع المقاومة للكسر ليست مصنوعة في الواقع من الزجاج. بدلا من ذلك، عادة ما تكون أواني الشرب مصنوعة من البلاستيك المصمم ليشبه الزجاج. يمكن أن يكون هذا التصميم مقنعًا جدًا لدرجة أنك قد تخطئ في فهم أواني الشرب المقاومة للكسر على أنها زجاج حقيقي للوهلة الأولى. ولهذا السبب من المهم الرجوع إلى العلامات لتحديد هذه القطع بدقة. إذا اكتشفت أن أدوات الشرب الخارجية الخاصة بك ليست مقاومة للكسر، ففكر في استبدالها بقطع بلاستيكية يمكن استخدامها بأمان في الخارج.