كيفية معرفة ما إذا كانت المزاريب مثبتة بشكل خاطئ (ونصائح لإصلاحها)

هل تخيلت يومًا سقفًا بدون مزاريب؟ ربما لم تفعل ، وبصراحة ، لا ينبغي عليك حقًا. بدون المزاريب ، فإن أسس منزلك والمنطقة المحيطة بها معرضة لخطر تآكل كبير وتلف طويل الأمد. ومع ذلك ، فإن وجود المزاريب لا يعني بالضرورة أنك خارج منطقة الخطر. سواء تم تثبيت المزاريب الخاصة بك DIY أو معالجتها من قبل محترف ، فإن الأخطاء أثناء التثبيت يمكن أن تؤدي إلى أضرار مكلفة ومحبطة لمنزلك. عادةً ما تحتوي المنشآت الفاشلة على علامات محفوظة على أنه يمكنك البحث عنها ، بما في ذلك تسرب الحضيض والمسد المتكرر ، أو تفيض ، أو المزاريب المتدلية. تشمل العلامات الأخرى تسرب السقف الداخلي ، والطابق السفلي والفيضانات الأساس ، ومشهد تآكل حول منزلك.
عندما تحصل على المزاريب المسدودة ، من المحتمل أن تكون فكرتك الأولى تراكم الأوساخ. إذا قمت بتنظيف المزاريب الخاصة بك على الأقل مرتين في السنة على الأقل ، لكنهم ما زالوا يسدان ، فقد يكون هناك شيء مريب. على الرغم من أن بعض العوامل يمكن أن تتسبب في انسداد المزاريب في كثير من الأحيان ، مثل عدد الأشجار المحيطة بمنزلك أو الطقس ، يمكن أن تسبب أخطاء التثبيت السدادات أيضًا. إذا كان حجم الحضيض صغيرًا جدًا بالنسبة لسقفك ، فقد تواجه عوائق أكثر تكرارًا ؛ يجب أن تكون المزاريب كبيرة بما يكفي للسماح للماء وأي حطام محاصر يتدفق إلى ماسورة أسفل بسهولة. ومع ذلك ، فإن المزاريب الصغيرة بالكاد تكون قادرة على توجيه المياه بسرعة كافية ، ومن المحتمل أن تؤدي الحطام المضافة إلى تراكم ، ثم تسد. أيضًا ، إذا كان نوع الحضيض في منزلك عبارة عن قسم مقطع ، فقد يكون ذلك واحد أو اثنين من المكونات في المفاصل لم يتم تثبيته بشكل صحيح.
علامات حالية أخرى لتركيبات الحضيض الخاطئة
عندما لا يكون ذلك بسبب انسداد ، يمكن أن يكون المزاريب المفرطة نتيجة للتثبيت مع درجة أو ميل سيئ. بدون إمالة كافية ، تحصل على ماء واقف وتفوق في أحد طرفي مزرابك بينما تكون النهاية التي تكون فيها ماسورة الهبوط لا تتدفق إليها. إذا كان المنحدر شديد الانحدار ، فسيتدفق الماء بسرعة كبيرة وتغلب على ماسك الهابطة ، مما تسبب في تجاوز الفائض في تلك المنطقة. يمكن أن تؤدي مزاريب المطر الصغيرة جدًا بالنسبة للمنزل الذي يتم تثبيته فيها أيضًا إلى مزاريب تفيض.
الآن ، نعلم أن المزاريب يمكن أن تكسر أو تآكل ، مما يجعلها تتسرب. ولكن في بعض الأحيان ، قد تكون المشكلة بسبب مفصل مثبت بشكل سيء. يتم توصيل المزاريب المقطعية في نقاط مختلفة على طول خط السقف ، لذلك تميل إلى وجود مفاصل على فترات. إذا لم يتم تثبيت الأختام بشكل آمن ، يمكن أن تسرب الماء بسهولة بين المفاصل. يعد تثبيت مزراب مقطع مع العديد من اللحامات خطأً آخر لأن تلك اللحامات سوف تتسرب حتماً أيضًا.
آخر يقول أنه قد تم تثبيت المزاريب الخاصة بك بشكل غير صحيح هو عندما تلاحظها تراجع أو ترسوب من السقف. إذا لم يتم وضع شماعات الحضيض على فترات منتظمة ، فسيتم توزيع وزن الماء بشكل غير متساو ، وقد تسبب هذه السلالة في التراجع. نفس الشيء ينطبق على الشماعات المثبتة بمسامير ليست الطول الصحيح. يمكن أن تتسبب المزاريب ذات الملعب السيئ أو الحجم الخاطئ أيضًا في انهيار المزاريب تحت وزن المياه المفرطة التي يُجبرون على حملها.
مشكلات السقف والأساس التي تشير إلى تثبيت مزراب فاشل
نأمل أن تلاحظ مؤشرات أخرى ذكرناها قبل أن يبدأ التثبيت الخاطئ في إظهار علامات أكثر خطورة. إذا كنت قد واجهت تجميع المياه حول أساس منزلك ، أو التسريبات الداخلية ، أو تلف السقف ، أو تآكل المناظر الطبيعية ، أو الطابق السفلي الذي غمرته المياه ، فمن المحتمل أن تكون لديك مشكلة في تثبيت الحضيض.
يمكن أن تؤدي مزراب ناعم بشكل خاطئ إلى تدفق حول أسس منزلك وفي المناظر الطبيعية المحيطة ، والتي يمكن أن تسبب تلفًا في المياه في الطابق السفلي. قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تلف في السقف لأن المياه الزائدة يمكن أن تتسبب في بدء اللفافة في السقف. اللفافة هي جزء من السقف الذي تربطه المزاريب الخاص بك ويحمي العوارض الخشبية. لوحة اللفافة المتعفنة تعني زيادة فرص تسرب الجدار والسقف ، خاصة في المناطق القريبة من موقع الحضيض. خطأ آخر في التثبيت يتجلى في أن واحد أو أكثر من هذه المؤشرات هو وضع مزراب خاطئ. إذا تم تثبيت المزاريب بعيدًا عن خط السقف ، فيمكن أن تفوت مياه الأمطار تمامًا وتقطر الجزء الخلفي من مزرابك وجانب منزلك.
يمكن أن يؤدي تثبيت Downpipes المثبتة في وضع يتجاهل منحدر وصرف منزلك أيضًا إلى التآكل أو التآكل في الطابق السفلي. بالإضافة إلى ذلك ، لن تتمكن العناصر القصيرة للهبوط من قيادة المياه بعيدًا عن منزلك ، لذلك من المحتمل أن تستمر في العودة إلى قاعدة منزلك ، مما يسبب ضررًا أكبر من النفع. يعد عدد غير كافٍ من العناصر السفلية هو الذي يمكن أن يسبب مشكلات مع أساس منزلك ومناظر الطبيعية.
إصلاح مشاكل التثبيت التي تسبب مزاريب مسدودة أو تسرب
بالنسبة إلى السدادات المتكررة التي تتشكل بسبب المزاريب المقطعية ، فإن أفضل حل هو تثبيت مزراب سلس. لا تملك المزاريب غير الملحومة تلك المفاصل الإشكالية التي يمكن أن تلتقطها الحطام ، لذلك يجب أن تكون الانسدادات نادرة. نظرًا لأن هذه المفاصل قد تتسبب أيضًا في تسريبات عندما لا تكون محتملة بإحكام ، فإنك تحل مشكلتين في وقت واحد عندما تذهب لخيار الحضيض السلس. إذا كنت لا ترغب في تغيير الحضيض تمامًا ، فيجب عليك التأكد من تثبيت كل مكونات من المفاصل بشكل صحيح واستخدام أفضل مواد مانعات الأمواج للحفاظ على تسربها.
إذا كانت المزاريب تسد بشكل متكرر لأنها صغيرة ، فإن الحل طويل الأجل هو الحصول على نظام مزراب الحجم المناسب لمنزلك. يمكن أن تكون اكتشاف ما إذا كانت المزاريب والاستردادات كبيرة بما يكفي يمكن أن تكون صعبة بعض الشيء ، لذا فكر في توظيف محترف قبل شراء أي شيء. على المدى القصير ، يمكنك تثبيت حراس الحضيض الذي يبقي معظم الحطام خارجًا. ومع ذلك ، يجب أن تعلم أن الحطام الصغير ، مثل إبر الصنوبر والقرون البذور ، يمكن أن يفلت أو يتراكم فوق الحراس ، وإذا كان نظام الحضيض صغيرًا ، فإنه لا يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن يكون هناك انسداد في المزاريب أو السد فوق الشبكة التي تؤدي إلى المزيد من المشكلات. إن تغيير النظام بأكمله سيوفر لك المال والوقت على المدى الطويل.
التعامل مع أخطاء التثبيت الأخرى
لحسن الحظ ، للمشكلات الناجمة عن الملعب غير الصحيحة ، ليس عليك تغيير النظام بأكمله. يمكنك أن تكرر المزاريب بنفسك ، لكننا ننصحك بالحصول على محترف. من الناحية المثالية ، يجب أن تحتوي المزاريب على منحدر ¼ بوصة كل 10 أقدام وأن تكون زاوية نحو النقطة السفلية. يقترح بعض Diyers استخدام مركب التسوية الذاتي لإصلاح هذه المشكلة ، لكننا لا نوصي بذلك. SLC فقط المستويات نفسها ، والتي يمكن أن تقضي على الملعب تماما. أيضا ، يمكن أن يتسبب الوزن الإضافي للمركب في تراجع المزاريب. إن التأكد من أن لديك على الأقل أنبوب واحد كل 20 إلى 40 قدمًا من شأنه أن يساعد في تقليل حالات المزاريب المتضخمة وكذلك الفيضانات في قاعدة منزلك.
للحفاظ على المزاريب الخاصة بك من الانسحاب من السقف ، يجب تثبيت الشماعات الخاصة بك على الفواصل الزمنية الصحيحة. يجب أن يكون لديك شماعاتك متباعدة أكثر من ثلاثة أقدام ، وتقل هذه المسافة إلى 18 بوصة في المناطق ذات المناخات الممطرة أو الثلجية. البراغي التي يبلغ طولها حوالي 1.5 بوصة مثالية لمعظم شماعات الحضيض. كما هو الحال دائمًا ، تأكد من اتباع جميع تعليمات الشركة المصنعة بعناية.
عادةً ما تكون الأخطاء المتعلقة بالأقامان السفلية سببًا للقضايا المتعلقة بالماء في الطابق السفلي والمؤسسات والمنطقة المحيطة بها. بالنسبة إلى الأدوات القريبة من المنزل ، يمكن أن تؤدي امتدادات الحضيض إلى إبعاد المياه عن مؤسستك والمناظر الطبيعية. يمكن أن تكون هذه المرفقات متصلاً مباشرةً باستنزاف. يجب أن يمتد ماسك أسفل الماسورة بحوالي 4 إلى 5 أقدام وأن يميلوا للوجه بعيدا عن المنزل ، مع الأخذ في الاطلاع على المنحدر الطبيعي في الفناء.