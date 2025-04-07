كيفية معرفة ما إذا كانت المزاريب مثبتة بشكل خاطئ (ونصائح لإصلاحها)

هل تخيلت يومًا سقفًا بدون مزاريب؟ ربما لم تفعل ، وبصراحة ، لا ينبغي عليك حقًا. بدون المزاريب ، فإن أسس منزلك والمنطقة المحيطة بها معرضة لخطر تآكل كبير وتلف طويل الأمد. ومع ذلك ، فإن وجود المزاريب لا يعني بالضرورة أنك خارج منطقة الخطر. سواء تم تثبيت المزاريب الخاصة بك DIY أو معالجتها من قبل محترف ، فإن الأخطاء أثناء التثبيت يمكن أن تؤدي إلى أضرار مكلفة ومحبطة لمنزلك. عادةً ما تحتوي المنشآت الفاشلة على علامات محفوظة على أنه يمكنك البحث عنها ، بما في ذلك تسرب الحضيض والمسد المتكرر ، أو تفيض ، أو المزاريب المتدلية. تشمل العلامات الأخرى تسرب السقف الداخلي ، والطابق السفلي والفيضانات الأساس ، ومشهد تآكل حول منزلك.

عندما تحصل على المزاريب المسدودة ، من المحتمل أن تكون فكرتك الأولى تراكم الأوساخ. إذا قمت بتنظيف المزاريب الخاصة بك على الأقل مرتين في السنة على الأقل ، لكنهم ما زالوا يسدان ، فقد يكون هناك شيء مريب. على الرغم من أن بعض العوامل يمكن أن تتسبب في انسداد المزاريب في كثير من الأحيان ، مثل عدد الأشجار المحيطة بمنزلك أو الطقس ، يمكن أن تسبب أخطاء التثبيت السدادات أيضًا. إذا كان حجم الحضيض صغيرًا جدًا بالنسبة لسقفك ، فقد تواجه عوائق أكثر تكرارًا ؛ يجب أن تكون المزاريب كبيرة بما يكفي للسماح للماء وأي حطام محاصر يتدفق إلى ماسورة أسفل بسهولة. ومع ذلك ، فإن المزاريب الصغيرة بالكاد تكون قادرة على توجيه المياه بسرعة كافية ، ومن المحتمل أن تؤدي الحطام المضافة إلى تراكم ، ثم تسد. أيضًا ، إذا كان نوع الحضيض في منزلك عبارة عن قسم مقطع ، فقد يكون ذلك واحد أو اثنين من المكونات في المفاصل لم يتم تثبيته بشكل صحيح.