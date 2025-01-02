كيفية منح أسطح حمامك طلاءً متينًا

نظرًا لأن حمامك هو عادةً المكان الذي تبدأ فيه وتنتهي فيه كل يوم، فيجب أن يكون مساحة مريحة يمكنك الاسترخاء فيها. ومع ذلك، ليس من السهل القيام بذلك، إذا كانت هناك عناصر تصميم معينة لا تتوافق مع جمالك. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤرخ حمامك ويؤثر على أسلوبه العام هو أسطح العمل الخاصة بك. سواء أكان الأمر يتعلق بالجرانيت البيج المزدحم أو الصفيحة الأساسية، فإن العدادات القديمة يمكن أن تجعل حمامك يبدو باهتًا أو قذرًا، حتى عندما يكون نظيفًا. يعد استبدالها خيارًا دائمًا، ولكنه قد يكون مكلفًا. إذا لم تكن ميزانيتك قادرة على شراء أسطح عمل جديدة، فلا تيأس – فهناك حيلة يمكنك استخدامها لمنحها مظهرًا جديدًا وجديدًا.
الحل؟ يمكنك طلاء أسطح حمامك لمنحها ترقية أنيقة. لا يعد هذا وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتحديث حمامك فحسب، بل يسمح لك أيضًا بتخصيص مظهر عداداتك بشكل فريد. ما عليك سوى طلاء السطح بأي لون تريده. وإذا غيرت رأيك بعد بضع سنوات وترغب في تغيير المظهر، فيمكنك إعادة طلاءها بلون جديد تمامًا. على الرغم من أن طلاء أسطح العمل الخاصة بك هو عملية سهلة إلى حد ما، إلا أنها لا تشبه تمامًا طلاء الحائط. إذا كنت ترغب في تجربة طريقة DIY هذه، فإليك بعض النصائح لجعل العملية تسير بسلاسة والتأكد من ظهور أسطح العمل المطلية بشكل جميل.
نصائح وحيل عند طلاء عدادات الحمام
المفتاح لوظيفة طلاء دائمة لا تتقشر أو تخدش هو استخدام طلاء مصمم خصيصًا ليكون مقاومًا للماء. يمكن أن تعمل بعض الأنواع، بما في ذلك طلاء الأسطح كونترتوب من رست أوليوم وطلاء بيوند بينت كونترتوب. استخدم أصحاب الأعمال اليدوية الآخرون أيضًا طلاء Rust-Oleum Topside مع نتائج جيدة، وهو طلاء من الدرجة البحرية.
ابدأ بإخفاء أي مناطق لا تريد طلاءها مثل الحوض والصنبور وكشط أي مادة سد قديمة. قم بتنظيف أسطح العمل جيدًا، ثم قم بصنفرتها باستخدام ورق الصنفرة الناعم. امسح الغبار، ثم ضع طبقة من الطلاء. للحصول على لمسة نهائية أكثر سلاسة، استخدم فرشاة إسفنجية على الحواف وبلاش باكسبلاش وبكرة إسفنجية عالية الكثافة على المناطق المسطحة. لا تقلق إذا بدا مبقعًا، فهذا النوع من الطلاء ذاتي التسوية ويبدو أفضل بعد الطبقات اللاحقة. اتركه حتى يجف تمامًا (ساعة على الأقل)، ثم اتبعه بطبقة ثانية وثالثة، مما يتيح وقتًا كافيًا للتجفيف بين الطبقات. قم بإزالة أي شريط، وأعد السد حول الحوض والبلاش، وانتظر 5 أيام على الأقل حتى يجف الطلاء قبل استئناف الاستخدام المنتظم.
هل ترغبين بإطلالة مرتفعة؟ هناك مجموعات إيبوكسي خاصة يمكنك استخدامها لطلاء تشطيبات مختلفة تشبه الرخام أو الكوارتز. هناك خيار آخر وهو وضع طبقة نهائية لامعة وشفافة فوق الطلاء، مما يخلق تأثيرًا قزحيًا جميلاً. مهما كان اختيارك، فإن طلاء أسطح العمل الخاصة بك هو طريقة سهلة لخفض تكلفة إعادة تشكيل حمامك.