كيفية نشر نبات الأفعى الجرسية وملء منزلك بأوراق الشجر المذهلة

نبات الأفعى الجرسية (Goeppertia insignis) هو نبات رائع في الداخل. أوراقها المتموجة ذات البقع الخضراء الداكنة والجوانب السفلية الأرجوانية العميقة تجعلها تبدو وكأنها شيء يجب أن يكون في متحف فني أكثر من الجلوس على سطح عمل في منزلك. موطن هذه الجمالات هو البرازيل ومن السهل نشرها بمجرد أن تفهم كيفية القيام بذلك بشكل صحيح. إذا كنت ترغب في تحويل عينتك الجميلة إلى غابة من النباتات، فلا تحاول زراعة شتلات الساق. بدلًا من ذلك، وجهي انتباهك إلى الجذور. من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة، يمكنك تقسيم هذه النباتات المنزلية ذات المظهر الفريد بنجاح للحصول على المزيد من القطع المميزة في منزلك (وربما تعطي بعضها لأصدقائك أيضًا).

الخطوة الأولى هي إجراء تقسيم الجذمور، ومن الأفضل القيام بذلك في أوائل الربيع عندما يكون النبات مليئًا بالطاقة. للبدء، قم بإزالة نبات الأفعى المجلجلة من أصيصه بلطف وتخلص من أي تربة زائدة للكشف عن نظام الجذر. ابحث الآن عن الجذور، وهي الأجزاء المنتفخة السميكة من الجذر حيث تظهر السيقان. بدلًا من فصل كرة الجذر عن بعضها البعض، الأمر الذي قد يؤدي إلى تمزيق أنسجة النباتات الحساسة، قم بتقطيع الفروع بشكل نظيف – والتي تسمى أيضًا الجراء أو النباتات الصغيرة. تأكد من أن كل جرو لديه تاج ومجموعة من الجذور. بمجرد فصلها، ضع الفروع في وعاء جديد مملوء بوسيط نمو خثي جيد التصريف، مثل مزيج التربة لزراعة الصبار العضوي من إسبوما. أعطهم مشروبًا خفيفًا من الماء، وفويلا! لقد قمت بنشر نبات الأفعى الجرسية رسميًا.