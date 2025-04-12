كيفية وضع الشجيرات في الفناء الأمامي لأكثر المظهر الجمالي

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إذا كانت الفناء الخاص بك عبارة عن لائحة فارغة تتسول لبعض الشجيرات ، فقد تشعر بالترهيب أو الغارقة. يمكن للشجيرات المزهرة إحضار الدراما إلى فناءك. من ناحية أخرى ، تجعل الشجيرات الخضرة دائمة الخضرة الساحة تبدو رائعة على مدار السنة. هناك الكثير للاختيار من بينها. بعد ذلك ، بمجرد اختيار الشجيرات الخاصة بك ، عليك أن تقرر مكان وضعها – والخطأ قد يعني أنك تضيع الكثير من الوقت والمال. سارة بندريك ، صاحبة المناظر الطبيعية ، المؤلفة ، والمتحدث الرسمي باسم شركة Stihl Inc. ، لديها نصيحة حصرية حول هذا القراء في House Digest.
يقول بندريك: “اقتراحي هو وضع شجيرة على الأقل 3′-5 ‘بعيدًا عن الهيكل ، حيث أن معظم الشجيرات هي 3′-5’+ واسعة”. في الواقع ، قد ترغب في معرفة المكان الذي ستذهب فيه شجيراتك بالضبط وما هو الحجم الذي ستحتاجه حتى قبل أن تفكر في نوع الشراء. بالطبع ، ستعتمد اختياراتك الموضعية على ما تبدو عليه. وتقول: “إذا كنت تبحث () إذا كنت تبحث عن تحوط قوي ، فإن تباعد 2’-3 ‘جيد وسوف يملأ بسرعة نسبية”. “إذا كنت تريد شجيرات لهجة ، فامنحهم مساحة للنمو بالكامل. اقرأ علامة النبات وافقتها وفقًا للعرض الناضج المشار إليه.”
الأخطاء التي يجب تجنبها عند وضع الشجيرات
تحذر سارة بيندريك: “تزداد الشجيرات أكبر بكثير مما يتوقعه معظم الناس”. مع نمو الشجيرات الخاصة بك ، تريد التأكد من أن لديهم مساحة كافية ليس فقط للنمو بالتساوي ولكن أيضًا تخلق التأثير الذي تحاول تحقيقه. بدءًا من الأخطاء الأكثر شيوعًا ، يقول Bendrick: “في كثير من الأحيان يزرع الناس شجيرات بالقرب من الهيكل ، ولا يتركون مساحة زراعة كافية للشجيرات للتغلب بالكامل.”
وليس فقط القرب من المباني التي تحتاج إلى أن تكون على دراية بها. يقول بندريك: “إن زراعتها بالقرب من بعضها البعض (أو) قريبة جدًا من الأرصفة” يمكن أن يكون مشكلة أيضًا. إن تحديد أفضل تخطيط لحديقتك دائمًا ما يدرس بعناية. لذلك ، عندما يتعلق الأمر بالشجيرات ، فإن القيام بواجبك قبل التوجه إلى الحضانة يمكن أن يمنع الكثير من المشكلات في أسفل الخط. مهما فعلت ، لا تتعجل. خذ الوقت الكافي لاختيار النباتات المناسبة للمكان الصحيح ، ومساحةها بشكل مناسب.
اختيار الشجيرات المناسبة وجعلها تبدو رائعة
“إذا كان لديك ساحة أصغر ، ففكر في شجيرات القزم أو شبه دافور التي تبقى أقل من 3′-4 ‘طويل وعريض” ، تقول سارة بندريك حصريًا لـ House Digest. قد يؤدي اختيار مجموعة متنوعة قزم إلى تسهيل احتواء الشجيرات التي تريدها في المساحة التي لديك. الأمر ليس كل شيء عن الحجم. يجب عليك أيضًا التفكير في الصيانة التي ستتطلبها نباتاتك. يقول بيندريك: “تتمتع العديد من الشجيرات بمظهر طبيعي لطيف عندما تترك بمفردهم إذا كان لديهم مساحة للنمو”. “يبدو الآخرون أفضل مع تحوط عرضي أو منتظم.” لست متأكدا ما الذي تريده؟ النظر في واحدة من أفضل الشجيرات التي تزرع أمام منزلك.
على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على تقليل مقدار العمل اللازم عن طريق اختيار شجيرات الصيانة المنخفضة ، إلا أنك لا تزال ترغب في الحصول على الأدوات المناسبة لإبقائها في أفضل حالاتها. يقول بندريك: “إذا كان لديك ساحة أصغر أو فقط عدد قليل من الشجيرات للتحوط ، فإنني أوصي بتقليم تحوط البطارية مثل HSA 26 من Stihl”. “إذا كان لديك ساحة متوسطة الحجم أو كمية لائقة من الشجيرات للتحوط ، فسأذهب إلى HSA 60 من Stihl ، وهو تحوط بطارية من خط مالك المنزل.” إذا كان قد فات الأوان بالفعل للصيانة الوقائية ، فيمكنك أيضًا تعلم كيفية ترويض شجيراتك المتضخمة.