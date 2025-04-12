كيفية وضع الشجيرات في الفناء الأمامي لأكثر المظهر الجمالي

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إذا كانت الفناء الخاص بك عبارة عن لائحة فارغة تتسول لبعض الشجيرات ، فقد تشعر بالترهيب أو الغارقة. يمكن للشجيرات المزهرة إحضار الدراما إلى فناءك. من ناحية أخرى ، تجعل الشجيرات الخضرة دائمة الخضرة الساحة تبدو رائعة على مدار السنة. هناك الكثير للاختيار من بينها. بعد ذلك ، بمجرد اختيار الشجيرات الخاصة بك ، عليك أن تقرر مكان وضعها – والخطأ قد يعني أنك تضيع الكثير من الوقت والمال. سارة بندريك ، صاحبة المناظر الطبيعية ، المؤلفة ، والمتحدث الرسمي باسم شركة Stihl Inc. ، لديها نصيحة حصرية حول هذا القراء في House Digest.

يقول بندريك: “اقتراحي هو وضع شجيرة على الأقل 3′-5 ‘بعيدًا عن الهيكل ، حيث أن معظم الشجيرات هي 3′-5’+ واسعة”. في الواقع ، قد ترغب في معرفة المكان الذي ستذهب فيه شجيراتك بالضبط وما هو الحجم الذي ستحتاجه حتى قبل أن تفكر في نوع الشراء. بالطبع ، ستعتمد اختياراتك الموضعية على ما تبدو عليه. وتقول: “إذا كنت تبحث () إذا كنت تبحث عن تحوط قوي ، فإن تباعد 2’-3 ‘جيد وسوف يملأ بسرعة نسبية”. “إذا كنت تريد شجيرات لهجة ، فامنحهم مساحة للنمو بالكامل. اقرأ علامة النبات وافقتها وفقًا للعرض الناضج المشار إليه.”