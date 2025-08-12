كيفية DIY مصباح مزخرف الصديق للميزانية والذي يبدو راقيًا

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
يمكن للمصابيح الصحيحة أن تجعل أو كسر أي غرفة ، وتعزيز جمالية المساحة وإنشاء تصميمات إضاءة وديناميكية ذات طبقات تضيء الغرفة وظيفيًا وتخلق مزاجك المطلوب. يمكن أن تكون المصابيح الفريدة والمخصصة باهظة الثمن من تجار التجزئة ، حيث تكلف تركيبات الإضاءة عالية الطرف مئات الدولارات. ومع ذلك ، هناك طريقة رائعة للحصول على مصابيح جميلة للسرقة. ابدأ في متجر التوفير المحلي الخاص بك ، حيث ستجد قطع ديكور وفيرة يمكن تحويلها بسهولة إلى مصابيح مع إضافة مجموعة إضاءة بسيطة وغير مكلفة ، بما في ذلك المزهريات والسلال وأواني الأطباق وغيرها من العناصر التي ، مع القليل من الإبداع ، تضيء مساحتك مع مظهر مرتفعة ومفصلة.
في حين أن المصابيح وفيرة أيضًا في متاجر التوفير ، عادةً ما يكون لكل منها بضع دولارات فقط ، يمكن أن يكون ممر الإضاءة حقيبة مختلطة ، ولا تناسب جميع احتياجات الديكور. لا يمنحك صنع المصباح الخاص بك من كائنات thrifted من مكان آخر في المتجر خيارات لا نهاية لها لإنشاء قطعة فريدة من نوعها ، ولكن يمكن أن تؤدي إلى إبداعات إبداعية ومبتكرة من نوعها تبرز من خيارات إضاءة متاجر التجزئة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تصبح المواد التي يمكن أن تكون مكلفة بشكل خاص في شكل المصباح ، مثل الفخار المصنوع يدويًا ومصابيح على طراز السلة المنسوجة ، مصابيح DIY ذكية على جزء صغير من تكلفة شراء نمط جديد مماثل.
الأشياء التي يجب البحث عنها
تثبيت طقم المصباح
تأتي مجموعات المصابيح في مجموعة متنوعة من الخيارات ، بدءًا من التركيبات التقليدية الأكثر تقليدية إلى مصابيح LED التي تديرها البطارية التي لا تتطلب أي مصدر طاقة. هذا يعني أنه يمكنك أيضًا اختيار مصباح يناسب مساحتك ، حتى إنشاء شيء من شأنه أن يضيء زاوية محرجة بدون منافذ. يمكنك عادةً العثور عليها بأقل من 20 دولارًا-هذه مجموعة مصباح Armiika الصديقة للميزانية من Amazon هو المثال المثالي. هناك أيضًا مجموعات مصممة لعناصر محددة ، مثل مجموعة Doright Bottle Lamp أو مجموعة مصابيح الهوايات الإبداعية للجرار. يمكنك أيضًا استخدام كرات LED اللاسلكي كعنصر إضاءة مع عناصر أخرى.
على الرغم من أن إرشادات التثبيت قد تختلف ، فإن التصميم الأساسي للكثيرين هو عمود معدني أسطواني يعلق على عنصر المصباح في الأعلى ، مع تشغيل الحبل بطول الأسطوانة أو خارجها. البعض الآخر ببساطة لمبة مع سلك يعلق مباشرة بكائن المصباح. في حين أن العناصر المجوفة غالبًا ما تكون أسهل في صنع المصابيح ، فقد تضطر إلى القيام ببعض الحفر المحدود ، إما في الجزء العلوي لإضافة المباراة أو في الأسفل لاستيعاب الحبل. خلاف ذلك ، ومع ذلك ، هذا هو DIY بسيط إلى حد ما يمكن حتى المبتدئين الانسحاب.