كيفية DIY مصباح مزخرف الصديق للميزانية والذي يبدو راقيًا

يمكن للمصابيح الصحيحة أن تجعل أو كسر أي غرفة ، وتعزيز جمالية المساحة وإنشاء تصميمات إضاءة وديناميكية ذات طبقات تضيء الغرفة وظيفيًا وتخلق مزاجك المطلوب. يمكن أن تكون المصابيح الفريدة والمخصصة باهظة الثمن من تجار التجزئة ، حيث تكلف تركيبات الإضاءة عالية الطرف مئات الدولارات. ومع ذلك ، هناك طريقة رائعة للحصول على مصابيح جميلة للسرقة. ابدأ في متجر التوفير المحلي الخاص بك ، حيث ستجد قطع ديكور وفيرة يمكن تحويلها بسهولة إلى مصابيح مع إضافة مجموعة إضاءة بسيطة وغير مكلفة ، بما في ذلك المزهريات والسلال وأواني الأطباق وغيرها من العناصر التي ، مع القليل من الإبداع ، تضيء مساحتك مع مظهر مرتفعة ومفصلة.

في حين أن المصابيح وفيرة أيضًا في متاجر التوفير ، عادةً ما يكون لكل منها بضع دولارات فقط ، يمكن أن يكون ممر الإضاءة حقيبة مختلطة ، ولا تناسب جميع احتياجات الديكور. لا يمنحك صنع المصباح الخاص بك من كائنات thrifted من مكان آخر في المتجر خيارات لا نهاية لها لإنشاء قطعة فريدة من نوعها ، ولكن يمكن أن تؤدي إلى إبداعات إبداعية ومبتكرة من نوعها تبرز من خيارات إضاءة متاجر التجزئة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تصبح المواد التي يمكن أن تكون مكلفة بشكل خاص في شكل المصباح ، مثل الفخار المصنوع يدويًا ومصابيح على طراز السلة المنسوجة ، مصابيح DIY ذكية على جزء صغير من تكلفة شراء نمط جديد مماثل.