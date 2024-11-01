كيف أثار تعليق “في منتصف الطريق” رحلة كاثرين موريكاوا الماراثونية في مدينة نيويورك

انتقل شغف كاثرين موريكاوا بالجري من الصفر إلى 13.1 ميلاً في غضون عام تقريبًا.

قالت كاثرين، زوجة بطل الجولف الرئيسي مرتين كولين موريكاوا، لصحيفة The Post مؤخرًا: “لقد بدأت بالفعل في ممارسة رياضة الجري العام الماضي”. “قرأت كتاب (العداء) ديفيد جوجينز، “لا أستطيع أن أؤذيني”، وقررت أن أحاول الركض لمسافة ميل واحد وأنا أفكر، “أوه، أنا لائق جدًا، ربما أستطيع القيام بذلك.” لم أستطع الركض لمسافة ميل واحد دون المشي، وحينها قلت لنفسي: “حسنًا، سأبدأ بالركض حتى أتمكن على الأقل من الركض لمسافة ميل واحد دون المشي”.

تحول ميل واحد تدريجيًا إلى 5 كيلومترات (3.1 ميلًا) وفي النهاية 13.1 ميلًا، ركضتها في نوفمبر 2023 في أول نصف ماراثون لها، Run Malibu.

وبعد وقوعها “في حب الجري” بعد ذلك الحدث، “سجلت كاثرين للمشاركة في سباقين إضافيين لنصف الماراثون”، بما في ذلك سلسلة سباقات Rock ‘n’ Roll Running Series في لاس فيجاس في شهر فبراير. ولكن لم تفكر كاثرين في التحدي الأكبر الذي يواجهها حتى الآن إلا في فصل الربيع: إكمال ماراثون كامل بطول 26.2 ميل.

وقالت وهي تضحك: “سألني أحدهم إذا كنت أفعل الأشياء في منتصف الطريق فقط”. “فقط أركض نصف الماراثون ولا أقطع الطريق بالكامل، وكان ذلك عندما قلت، حسنًا، ربما سأحاول القيام بسباق كامل، ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، قفزت نوعًا ما إلى الأمر “.

شارك في ماراثون TCS New York City يوم الأحد، وهو الحدث السنوي الذي يبلغ طوله 26.2 ميلًا ويمتد على الأحياء حيث ستعمل كاثرين كبطل سانت جود، مما يساعد على رفع مستوى الوعي حول سرطان الأطفال أثناء جمع التبرعات نيابة عن أطفال سانت جود وعائلاتهم.

وقالت: “قلت لنفسي إنني سأفعل ذلك، وسأفعل شيئًا كبيرًا”. “كل من أتحدث إليه يقول لي: يا إلهي، الحشود مذهلة، أنت تركض في هذه المدينة الشهيرة”.

نظرًا لكونها واحدة من ستة سباقات ماراثون عالمية كبرى، إلى جانب ماراثون طوكيو ولندن وبوسطن وشيكاغو وبرلين، استعانت كاثرين بمدرب للتدرب في نيويورك، كما شارك كولين البالغ من العمر 27 عامًا أيضًا في الحدث – وإن كان ذلك في يوم من الأيام. عجلتين.

وقال كولين لصحيفة The Post: “كنا في فانكوفر قبل بضعة أسابيع، لذلك قمت بالتجول على متنها ذات الـ 16 ميلاً، وكان من الرائع مشاهدتها وهي تفعل ما تفعله”.

قال نجم جولة PGA، الذي تزوج كاثرين في نوفمبر 2022، إن أكبر درس تعلمه من خلال مشروع زوجته الجديد هو عدم “التقليل” أبدًا من الأهداف التي تحددها، مستشهدًا بالكتب التي مزقت قراءتها في السنوات الأخيرة.

وقال: “لقد تعلمت ألا أضحك على الأشياء الآن بعد أن أخبرتني أنها ستفعل ذلك لأنني أعتقد أنها قرأت أكثر من 130 كتابًا أو 140 كتابًا العام الماضي، لذلك لا أقلل من شأنها”.

“… إنها بصراحة تراقبها وهي تركض بشكل لا يصدق لأنها متحمسة جدًا للقيام بذلك.”

على الرغم من أن موريكاوا لن يركض إلى جانب كاثرين يوم الأحد، إلا أنه يتطلع إلى تشجيعها من مسافة قريبة.

وقال: “آمل أن أتمكن من العثور عليها في مكان أو مكانين جيدين حقًا وفي توقيت جيد، أعتقد أن هذا هو الأكثر أهمية”.

“عندما رأيتها في نصف الماراثون، كما هو الحال في فيغاس، ركضوا على طول The Strip حتى أتمكن من رؤيتها في أماكن متعددة لأنها كانت حلقة سهلة نوعًا ما. المرة الأولى في ماليبو، رأيتها مرة واحدة وهذا كل شيء، لذا آمل أن أتمكن من قضاء الوقت حيث ربما يكون هناك القليل من الحافز الإضافي في الميل 19، على سبيل المثال.

مع اقتراب اليوم الكبير، تستوعب “كاثرين” جميع النصائح التي تلقتها، وخاصة بعض الكلمات الحكيمة من أحد أصدقاء الجولة.

“جاستن ليونارد، أحد مساعدي كابتن (كأس الرؤساء)، وزوجته أماندا، لقد شاركت في العديد من سباقات الماراثون خلال فترة لعبها في جولة PGA وكانت تدير نيويورك وقالت لي:” سرع نفسك “. لا تخرج بسرعة كبيرة لأنك ستصطدم بحائط ولن تتمكن من الاستمرار وإلا ستشعر بالتعاسة الشديدة. لذا، عندما يتجاوزك الناس في البداية، فقط دعهم يمرون، وفي النهاية، في منتصف الطريق أو في أسفل الخط، سوف تتجاوزهم. وقالت كاثرين: “لذا أعتقد أن عدم الخروج بسرعة كبيرة ربما يكون أكبر نصيحة قدمتها لي”.

مع استعداد موريكاوا للتشجيع على كاثرين صنداي – “إذا كانت بحاجة إلى أي شيء، فسأحصل على الطعام والمشروبات” – لدى العداءة نفسها هدف واحد فقط في ذهنها قبل التفكير في الخطوات المستقبلية في رحلتها الماراثونية.

وقالت وهي تضحك: “أحاول فقط أن أتجول في نيويورك أولاً ثم أرى ما أشعر به”.