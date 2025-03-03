كيف أحرق ميك جاغر نفسه (وبوب ديلان) خلال ظهوره في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

الحقيقة عن ميك جاغر؟ لشيء واحد ، الرجل ينقط خالدا. لقد أوضح لنا الكثير خلال ظهوره المفاجئ في مراسم جائزة الأوسكار 2025 ، حيث أعلن عن جائزة أفضل أغنية أصلية. الأكثر إثارة للإعجاب ، رغم ذلك ، هي قدرة الرجل على الضحك على نفسه. جاء الرجل الأمامي الأيقوني في رولينج ستونز على خشبة المسرح مع اختياله التوقيع ، معترفًا بهتافات الجمهور – ولكن بعد ذلك أوضح أن تلك الهتافات قد لا يُستحق. “بقدر ما أحب القيام بذلك ، لم أكن الخيار الأول” لأداء العرض التقديمي ، قال جاغر (لكل ترفيه أسبوعي). “أراد المنتجون حقًا أن يقوم بوب ديلان بذلك. لم يرغب بوب في القيام بذلك لأنه قال إن أفضل الأغاني هذا العام كانت في فيلم” مجهول تمامًا “.”
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استمر الحجر المتداول لتسليم ضربة أخرى إلى الملحن “مثل حجر رولينج” – ونفسه. وقال جاغر ، تقليد ديلان ، “يجب أن تجد شخصًا أصغر سناً”. حسنًا ، أنا أصغر من بوب ديلان ، لذا أنا هنا! ” (لم يذكر أنهم مجرد عامين.)
رفض بوب ديلان شرف جوائز الأوسكار
لم يكن Mick Jagger تمامًا وجهًا تمامًا عندما قال بوب ديلان الفرصة لتقديم كأس أوسكار مرموق. يؤكد The Hollywood Reporter أن ديلان قد طلب في الواقع ليس فقط القيام بالتكريم ، ولكن أيضًا في العرض أيضًا. (عرضت شرائح القوى الخاصة بهم هي أريانا غراندي ، سينثيا إيفو ، الملكة اللطيفة ، دوجا كات ، ليزا ، وراي.)
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في هذه الكتابة ، لم يقدم ديلان شرحًا لرفض الدعوة. ليس الأمر كما لو أنه يحتاج إلى الفضل في سيرته الذاتية. بوب ديلان هو الشخص الوحيد في العالم الذي يحتفظ بالإنجاز ليس فقط للفوز بجائزة إيمي ، جرامي ، توني ، وأوسكار (ما يسمى باللغة الرباعية) ، ولكن أيضًا جائزة غولدن غلوب وجائزة بوليتزر وجائزة نوبل للأدب. Jagger ليس ترهل نفسه في قسم الجوائز ، لكن لم يسجل هو ولا الحجارة أغنية مؤهلة لجائزة الأوسكار. لذلك كان ظهوره في مسرح دولبي لوس أنجلوس إنجازًا في حد ذاته. (يجرؤ نأمل أن يكون مرشحًا للتمثال الذهبي من هذه السنوات؟)