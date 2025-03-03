كيف أحرق ميك جاغر نفسه (وبوب ديلان) خلال ظهوره في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

الحقيقة عن ميك جاغر؟ لشيء واحد ، الرجل ينقط خالدا. لقد أوضح لنا الكثير خلال ظهوره المفاجئ في مراسم جائزة الأوسكار 2025 ، حيث أعلن عن جائزة أفضل أغنية أصلية. الأكثر إثارة للإعجاب ، رغم ذلك ، هي قدرة الرجل على الضحك على نفسه. جاء الرجل الأمامي الأيقوني في رولينج ستونز على خشبة المسرح مع اختياله التوقيع ، معترفًا بهتافات الجمهور – ولكن بعد ذلك أوضح أن تلك الهتافات قد لا يُستحق. “بقدر ما أحب القيام بذلك ، لم أكن الخيار الأول” لأداء العرض التقديمي ، قال جاغر (لكل ترفيه أسبوعي). “أراد المنتجون حقًا أن يقوم بوب ديلان بذلك. لم يرغب بوب في القيام بذلك لأنه قال إن أفضل الأغاني هذا العام كانت في فيلم” مجهول تمامًا “.”

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استمر الحجر المتداول لتسليم ضربة أخرى إلى الملحن “مثل حجر رولينج” – ونفسه. وقال جاغر ، تقليد ديلان ، “يجب أن تجد شخصًا أصغر سناً”. حسنًا ، أنا أصغر من بوب ديلان ، لذا أنا هنا! ” (لم يذكر أنهم مجرد عامين.)