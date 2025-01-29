كيف أدى أداء مايكل جاكسون الأسطوري في نهاية الشوط الأول إلى تغيير كل شيء

أداء مايكل جاكسون لعام 1993 Super Bowl: العرض الذي غير كل شيء. بعد أداء جاكسون ، صعد الكلاب إلى القمر ورقص رومبا. نازف العيون عصير البرتقال الذي سجد لأعلى في كأس ذهبي عملاق في السماء ، وترتدي الأنهار أذرعًا بدون كتف تحرك عبر سهول شاسعة من البيض المخفوق. كل شيء في جميع الطائرات demi-infinite تتقاطع مع الوقت والمساحة تغيرت في لحظة-حتى هذا عالم واحد حيث يكون كل شيء حساء من الجبن المملوء بالسروراتشا.
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حسنًا ، بخير. ربما لم يغير أداء Michael Jackson لعام 1993 Super Bowl Performance “كل شيء” ، لكن من المؤكد أنه غير كل شيء عن عروض Super Bowl. بالنسبة لأولئك الذين نشأوا يرشون يراقبون بميزانية عالية ، وعامل واو ، ومسابقات خفيفة وارقاء ، قد يبدو أداء جاكسون في اليوم غريبًا. لا تقفز من الجزء العلوي من الملعب مثل ليدي غاغا في عام 2017؟ لا يوجد صف من شقق Compton التي تشبه ديوراما مع الدكتور دري و Snoop Dogg في الأعلى ، كما في عام 2022؟ لا يوجد أمير يرتدي باندانا وهو يؤدي المطر الأرجواني في المطر بينما بكى غيتاره بلطف ، كما في عام 2007؟
ومع ذلك ، فإن أداء جاكسون لعام 1993 يمهد الطريق لجميع الشوط الأول اللاحق يدل على أن الناس يحبون ويتذكرون. قبل جاكسون والعودة إلى أول Superbowl في عام 1967 ، كانت عروض الشوط الثاني تتألف في الغالب من فرق مسيرة. تميز موضوع “Winter Magic” لعام 1992 براقصات قاعة أبيض يرتدون ملابس وبعضها من Tchaikovsky يلتقي بالهيب هوب. هذا رائع في حد ذاته ، ومبدع ، ولكن ليس مشهدًا يليقًا بأن معظم مواجهات Gridiron Gridiron. وضع جاكسون شريطًا جديدًا جديدًا كان على جميع الفنانين منذ ذلك الحين محاولة الالتقاء.
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فجر أداء جاكسون في نهاية الشوط الأول عقول الناس
من الغريب الاعتقاد بأن الأمر استغرق 26 عامًا من عام 1967 إلى عام 1993 لعرض Super Bowl الشوط الأول للانتقال من جذورهم الأصلية في فرقة المسيرة في عام 1887. لم يكن جاكسون أول موسيقي حديث يضع في نهاية الشوط الأول في نهاية الشوط الأول. يعرض. ينتمي هذا الشرف إلى أطفال جدد على The Block في عام 1991 ، يليه Gloria Estefan في عام 1992 إلى عرض “Winter Magic” المذكور أعلاه. بعد ذلك ، تبرز الشوط الأول بشكل كبير عندما أخذ جاكسون – واثنان من التكرارات ، إذا تذكر الناس – إلى الملعب في عام 1993.
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بدأ عرض جاكسون في الشوط الأول مع شاشتين عملاقتين يجلسون على جانبي روز بول في باسادينا ، كاليفورنيا. أذهل الأشخاص الذين حضروا أو تم ضبطهم في 31 كانون الثاني (يناير) 1993 ، لرؤية مايكل جاكسون شماس شمسي على شاشة واحدة وارتفاع-نمط شعاع UFO-خارج الإطار. هناك حذبة من الدخان فوق الشاشة ، و Bam: جاكسون يظهر ، يرقص ، كما لو أنه ارتفع إلى الحياة الحقيقية. ثم ، حدث نفس الشيء على الشاشة الثانية. ثم ، قفز جاكسون الحقيقي من المرحلة الفعلية في الميدان. وقف هناك مثل تمثال بينما كان الناس يهتفون ، وأدى مجموعة متنوعة من الأغاني الناجحة. وعلى الرغم من أنه كان متزامنًا بوضوح ، وعلى الرغم من أن روز بول هو بنية مسطحة ومملة وغير مبال وحدث الأداء كله في وضح النهار دون مساعدة من عرض خفيف ، إلا أنه كان رائعًا بما يكفي لترك انطباع دائم.
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وضع الأداء معيارًا للمستقبل
بالنظر إلى أداء Michael Jackson في نهاية الشوط الأول لعام 1993 ، فقد حصل على جميع عناصر عرض الشوط الأول لا يزال يعمل اليوم. هناك مزيج من الأغاني الناجحة ما يقرب من 12 دقيقة في الطول ، وشخصية موسيقية كبيرة في مركز الأشياء ، وبعض الموضوعات المركزية التي تُعلم التصميم المحدد والأزياء والأداء والحركة المصممة من قبل حشد من الراقصين والموسيقيين. في الأساس ، أعطى جاكسون الجميع قالبًا لمتابعة ، وتم اتباعه إلى T.
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تصف The New York Post تأثير عرض جاكسون ، قائلاً إنه ، “حولت عرض Super Bowl إلى حدث رائع ، بمناسبة أول مرة زادت تصنيفاتها من النصف الأول من اللعبة إلى الشوط الثاني كما شاهد المشاهدون في جميع أنحاء العالم. ” هذا أمر مهم للغاية ، خاصة وأن مايكل جاكسون كان/هو شخصية معروفة عالميًا. في تلك المذكرة ، قال مصمم الرقصات جاكسون ترافيس باين عبر نيويورك بوست ، “العالم كله يهتم – وليس أمريكا فقط”.
بمعنى آخر ، لم يفعل أي فنان فقط. استغرق الأمر أداءً في عيار جاكسون ، وصولاً إلى فهمه لكيفية عمل جمهور. صمت جاكسون لمدة دقيقتين وسكون بعد الظهور على خشبة المسرح جعل الحشد يسير. ونقلت صحيفة نيويورك بوست ، التي أبقت طاقمه على حافة الهاوية: “لا تشير إلى الموسيقيين حتى ترتفع يدي وإزالة نظارتي”. هذا هو كيف ولماذا لا يزال كل مؤدي لاحق يخطو إلى مساحة جاكسون الأصلية ويتم إعطاؤه زوجًا مستحيلًا من الأحذية لملءه.
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