كيف أدى أداء مايكل جاكسون الأسطوري في نهاية الشوط الأول إلى تغيير كل شيء

أداء مايكل جاكسون لعام 1993 Super Bowl: العرض الذي غير كل شيء. بعد أداء جاكسون ، صعد الكلاب إلى القمر ورقص رومبا. نازف العيون عصير البرتقال الذي سجد لأعلى في كأس ذهبي عملاق في السماء ، وترتدي الأنهار أذرعًا بدون كتف تحرك عبر سهول شاسعة من البيض المخفوق. كل شيء في جميع الطائرات demi-infinite تتقاطع مع الوقت والمساحة تغيرت في لحظة-حتى هذا عالم واحد حيث يكون كل شيء حساء من الجبن المملوء بالسروراتشا.

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حسنًا ، بخير. ربما لم يغير أداء Michael Jackson لعام 1993 Super Bowl Performance “كل شيء” ، لكن من المؤكد أنه غير كل شيء عن عروض Super Bowl. بالنسبة لأولئك الذين نشأوا يرشون يراقبون بميزانية عالية ، وعامل واو ، ومسابقات خفيفة وارقاء ، قد يبدو أداء جاكسون في اليوم غريبًا. لا تقفز من الجزء العلوي من الملعب مثل ليدي غاغا في عام 2017؟ لا يوجد صف من شقق Compton التي تشبه ديوراما مع الدكتور دري و Snoop Dogg في الأعلى ، كما في عام 2022؟ لا يوجد أمير يرتدي باندانا وهو يؤدي المطر الأرجواني في المطر بينما بكى غيتاره بلطف ، كما في عام 2007؟

ومع ذلك ، فإن أداء جاكسون لعام 1993 يمهد الطريق لجميع الشوط الأول اللاحق يدل على أن الناس يحبون ويتذكرون. قبل جاكسون والعودة إلى أول Superbowl في عام 1967 ، كانت عروض الشوط الثاني تتألف في الغالب من فرق مسيرة. تميز موضوع “Winter Magic” لعام 1992 براقصات قاعة أبيض يرتدون ملابس وبعضها من Tchaikovsky يلتقي بالهيب هوب. هذا رائع في حد ذاته ، ومبدع ، ولكن ليس مشهدًا يليقًا بأن معظم مواجهات Gridiron Gridiron. وضع جاكسون شريطًا جديدًا جديدًا كان على جميع الفنانين منذ ذلك الحين محاولة الالتقاء.

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