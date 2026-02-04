كيف أصبحت أحلام فليتوود ماك نجاحًا كبيرًا رغم كل الصعاب

إن الفزع من الانفصال والحماقة التي غذتها العلاقة والتي ساعدت في إنشاء ألبوم فليتوود ماك الكلاسيكي “Rumors” هو من أساطير موسيقى الروك أند رول في الوقت الحالي. كان جميع أعضاء الفرقة الخمسة يمرون بمشاكل علاقة مأساوية ومضطربة أثناء تسجيل السجل. إن حقيقة أن أي شخص يمكن أن يكون منتجًا في ظل هذه الظروف أمر مثير للدهشة، ناهيك عن إنتاج مجموعة موسيقية أمضت 650 أسبوعًا في قائمة ألبومات Billboard 200 – أكثر من أي فرقة أخرى على الإطلاق. بين الحين والآخر، يحقق إنجازًا جديدًا أو يقفز مجددًا إلى المراكز العشرة الأولى، مدعومًا بإبرة من الرقم القياسي في أو صورة مضحكة تجذب انتباه العالم.

واحدة من أكثر الأغاني التي تدوم طويلاً في الألبوم هي بالطبع أغنية “Dreams”، وهي عرض مؤلم من ستيفي نيكس والذي أعطى جهاز Mac أغنيته المنفردة الوحيدة رقم 1. إنها إحدى الرسائل الموسيقية ذهابًا وإيابًا التي تم إرسالها بين نيكس وزميلته عضوة Mac ليندسي باكنغهام، الذين اشتهروا بالانفصال أثناء إعداد الألبوم. بينما كان باكنغهام يلقي بظلاله على شكل “Go Your Own Way” ، والذي يتضمن عبارة حقيرة سيئة السمعة “Shacking up هو كل ما تريد القيام به”، كان نيكس يخلق شريحة ترابية من العزاء لباكنغهام، ليعلمه أنهما سيكونان على ما يرام في النهاية.

ومع ذلك، اتضح أن الأغنية التي أوصلت Fleetwood Mac إلى قمة المخططات كانت بمثابة حادث سعيد؛ نجاح كبير لم يكن حتى في الخطط الأصلية للألبوم، لكنه ظهر في الوقت المناسب.