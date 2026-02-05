كيف أصبحت إيلين غو نجمة بقيمة 23 مليون دولار مع عودة الجدل الأولمبي إلى الظهور

تتزلج إيلين غو على طول الطريق إلى البنك – ولكن ليس من الضروري أن تشكر رياضتها على ذلك.

حققت المتزلجة الحرة المولودة في الولايات المتحدة، والتي كانت محور الجدل خلال دورة الألعاب الشتوية 2022 بسبب قرارها تمثيل الصين، 23 مليون دولار من التأييد خارج الملعب وحصلت على ما يقدر بـ 100 ألف دولار من المسابقات، وفقًا لتقرير صدر في ديسمبر من مجلة فوربس يسلط الضوء على الرياضيات الأعلى أجرًا في العالم.

حصل جو، الحائز على ميدالية ذهبية أولمبية مرتين، على حوالي 40 ألف دولار مقابل فوزه بكأس العالم في رياضة التزلج على المنحدرات وسباقات نصف الأنابيب في يناير 2025 وديسمبر 2025، على التوالي، وفقًا لمجلة فوربس.

حصلت أيضًا على مبلغ 55000 دولار أمريكي للحصول على المركز الأول في حدث التزلج الحر نصف الأنبوب في الحدث الثاني: الصين في دوري الثلج في ديسمبر.

وبعيدًا عن المنحدرات، تعمل غو، البالغة من العمر 22 عامًا، كعارضة أزياء لعلامات تجارية فاخرة مثل Tiffany & Co. وLouis Vuitton.

وتفتخر شركة Gu، التي تمثلها IMG Models، بقائمة طويلة من التأييد، بدءًا من Porsche وRed Bull وIWC Schaffhausen، وفقًا لمجلة Forbes.

تمثل ألعاب ميلان كورتينا 2026 ثاني دورة ألعاب أولمبية لجو.

ظهرت لأول مرة في بكين قبل أربع سنوات، حيث فازت بالميدالية الذهبية في التزلج الحر في الهواء الطلق للسيدات وفي التزلج الحر على نصف أنبوب للسيدات. حصلت على الميدالية الفضية في التزلج الحر للسيدات.

يعد Gu واحدًا من أكثر الرياضيين الأولمبيين الذين يشاركون في ألعاب هذا العام.

أثارت غو، وهي ابنة لأب أمريكي وأم صينية، ضجة كبيرة في عام 2019 عندما أعلنت قرارها بالمنافسة لصالح الصين.

وكتبت: “أنا فخورة بتراثي، وفخور بنفس القدر بتربيتي الأمريكية. إن فرصة المساعدة في إلهام الملايين من الشباب حيث ولدت أمي، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022، هي فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للمساعدة في الترويج للرياضة التي أحبها. ومن خلال التزلج، آمل أن أتمكن من توحيد الناس، وتعزيز التفاهم المشترك، وخلق التواصل، وتكوين الصداقات بين الأمم. إذا تمكنت من المساعدة في إلهام فتاة صغيرة لكسر الحدود، فسوف تتحقق أمنياتي”. انستغرام في ذلك الوقت.

توسعت قو في قرارها في مقابلة مع TIME.

وقالت عن التزلج الحر: “الولايات المتحدة لديها بالفعل تمثيل”. “أحب بناء البركة الخاصة بي.”

مع دخولها دورة الألعاب الأولمبية الثانية، لا يقتصر تفكير غو على الميداليات.

وكتبت يوم الثلاثاء على إنستغرام: “لقد شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الثانية لي بنفس الشخص في نواحٍ عديدة، وتغيرت أيضًا في بعض النواحي الأخرى. في جوهري، تظل المهمة كما هي – تقديم التزلج الحر لعدد أكبر من الشباب (خاصة الفتيات)، لدفع التزلج النسائي وتمثيله بشرف على المسرح العالمي، والاستمتاع بهذه تجربة العمر مرة واحدة (كل دورة أولمبية هي تجربة العمر مرة واحدة)”.