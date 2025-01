كيف أصبحت JBL واحدة من أكثر الأشخاص إثارة للاهتمام في المصارعة

يجلب لك جوزيف ستاسزوسكي من بوست في جميع أنحاء عالم المصارعة المحترفة في عموده الأسبوعي ، Post Match Angle.

ستعود زاوية المباراة بعد 11 فبراير

واحدة من أفضل قصص المصارعة لا تحدث في WWE أو AEW.

يستمر John Bradshaw Layfield في الظهور في العروض الترويجية العشوائية – GCW ، AAA ، MLW ، وعلى الأخص TNA – وله تأثير على خلاف بطولة العالم بين Nic Nemeth و Joe Hendry.

لفترة من الوقت ، بدا أن لايفيلد و Nemeth كانا بعض الترتيبات السرية حيث استمرت قاعة WWE لـ Famer في الظهور لمساعدة الرجل المعروف سابقًا باسم Dolph Ziggler على الاحتفاظ ببطولة TNA World.

اتخذت الأمور منعطفًا في سفر التكوين عندما ظهر لايفيلد وأعطى حبل غسيل من الجحيم إلى فرانكي كازاريان لمنعه من صرفه في مكالمتك الفرصة للقب اللقطة وطرد شقيق نيك ريان نيميث ، مما سمح لهندري بأن يصبح بطل العالم في النهاية للمرة الأولى في لحظة ضخمة للشركة.

لقد حصلنا على تطور آخر يوم الخميس عندما جاء لايفيلد للتاج مرة أخرى ، وهذه المرة تعلق مات كاردونا في أول دفاع على اللقب هندري. لقد أدى ذلك إلى تكهنات على الهواء بأن لايفيلد وهندري كانا في الواقع في Cahoots.

بمجرد أن تظن أن لديك الإجابات يستمر خط القصة هذا في تغيير الأسئلة ، على حد تعبير Roddy Piper الخالد.

مع من يعمل لايفيلد؟ هل هو مجرد ملاك العدالة والإنصاف؟ هل يبحث عن لقب عالمي أطلق النار على نفسه في عودة محتملة إلى الحلبة في عمر 58 عامًا كجزء من الشراكة مع WWE؟ هو كان فقط على الخام. هل يمكن أن يكون هناك تجاعيد أخرى؟

لا تكفي قصص المصارعة تجعلك تطرح أسئلة – ناهيك عن المضاعفات طوال فترة الزاوية – وهذا ما يفعله على العديد من المستويات.

لقد كان كل ذلك جزءًا من عرض TNA الذي شعر وكأنه بني زخم بعد أول PPV بينما كان شراكة رسميًا مع WWE.

رأينا أيضًا ظهور Mance Warner لأول مرة ، حصلنا على أخبار توقيع Mustafa Ali وظهورها من قبل Nxt Stars Wes Lee و Cora Jade.

قصة لايفيلد في أعلى كل شيء. إذا تم دفعها بشكل جيد ، فقد تكون نقطة قفز لطيفة في سباق لقب العالم.

يوم جديد

قد يكون تحول داميان بريست إلى smackdown هو الخطوة الأكثر أهمية والمنعشة التي قام بها WWE خلال مرحلة “نافذة النقل” الجديدة.

لأول مرة منذ أبريل 2022 ، لن يتم توصيل الكاهن بكل من يوم الحكم والصديق المقرب Rhea Ripley بأي طريقة مباشرة ، ولم يتمكن من المجيء في وقت أفضل. قصص بريست مع الفنلندي بالور ، دومينيك ميستريو والمجموعة كانت تدير مسارها – تنتهي بفوزها في الشوارع على الأيرلندي.

أخبر بريست بطل WWE بلا منازع كودي رودس أنه سيراه قريبًا. لقد أثبت مواطن نيويورك بالفعل أنه موهبة على مستوى الحدث الرئيسي. هذا يجب أن يمنحه فرصة لمعرفة ما إذا كان يمكنه الوصول إلى مستوى النخبة دون مساعدة من مجموعة من الفرق للاعتماد عليها.

التجاعيد الدموية الجديدة

إلى جانب كونه مرسومًا قليلاً ، كان ذلك عرضًا رائعًا لـ Cody Rhodes-CM Punk لإغلاق RAW. لأول مرة ، كان هناك بعض الاعتراف بأن وزن ومسؤوليات كونها بطل العالم لأول مرة تصل إلى رودس وأنه يتشقق تحتها.

لقد حصلنا أيضًا على سبب لقصته ، يجب أن يحدث Punk vs. Rhodes لبطولة WWE بلا منازع ويمكن أن يحدث في WrestleMania 41 مع “The Best in the World” الذي يطارد الآن الشخص الذي طارد إنجازاته ذات يوم.

لعب كلا الرجلين مشاعر الانتقال من صديق إلى عدو محتمل جيدًا. لا أعتقد أن الشرير يفوز. ولكن تم تعيين هذه القصة إذا ومتى تريد WWE الذهاب إليها

العدد 10

لقد أخدعني توني ستورم بقدر ما فعلت ماريا ماي ، وكشفت أنها كانت تتزحر على فقدان الذاكرة طوال الوقت في شريحة رائعة في التصادم. سيظل هذا الأمر ينخفض ​​باعتباره أحد أفضل ما في أيو وأي قضايا مع العاصفة التي تعود إلى بطولة المرأة في أستراليا في بلدها في Grand Slam.

كان من الرائع أن تفعل WWE أخيرًا شيئًا لضبط قصة وبعض المشاركين في الدمدمة الملكية للسيدات قبل ثمانية أيام من العرض. شعر الجزء بالاندفاع وسخيف إلى حد ما أن بطل ريا ريبلي وتيفاني ستراتون جعلت خمس من أفضل النساء في WWE – بما في ذلك NIA Jax للمرة الثانية – كلهم ​​يريدون الإعلان في نفس الليلة.

كان من الرائع رؤية ريكي ستاركس مرة أخرى في حلقة مرة أخرى لمصارعة House of Glory خلال عطلة نهاية الأسبوع. كان لدى ستاركس دائمًا اتصال لا يمكن إنكاره بالجمهور وطاقة ملموسة من حولهم. إذا كانت الأمور تقف كما هي الآن معه تجميد وطلب إطلاق سراحه من AEW ، فسيكون من بين “What Ifs” الأكبر في تاريخ الشركة. كان المشجعون في حدث الخنزير يهتفون “Raw on Netflix” و “F -K TK”. هناك زاوية وحش هنا إذا كان على أي وقت مضى احتضانها.

إذا كنت AEW ، هل لديك Jeff Jarrett يسيطر على هزيمة Jon Moxley لبطولة العالم فقط للحصول على MJF الغيرة-نوع من يبدو دون Callis مع تلك النظارات ذات اللون الوردي-كلفته المباراة؟ هل هناك حاجة إلى دراماتيكية حتى في هذه المرحلة؟ أنا سعيد لاعتذر جاريت عن تعليقاته على أمي ودقة MJF. كان ذلك أكثر من اللازم في الوحل من أجل الواجهة.

إن نقابة Hurt هي أبطال فريق Tag Tag الجديد الخاص بك من خلال الركض بشكل أساسي على الحفلات الخاصة ، لكن أكره أن يرى الفريق الشاب المحلي أن يخسر هذا الطريق في الوقت الحالي ، خاصة وأن حكمهم ينتهي بدفاعين ناجحين فقط.

كان الستيريو ينزلق من الشرفة والخداع الخفيف من ويل أوسبري وكيني أوميغا ، على التوالي ، لحظة حلوة وعالية الطاقة لبدء ديناميت وتوحيد الاثنين ضد عائلة دون كاليس ، التي أثارت الآن عضوًا سادسًا في التصادم.

أنا لست مقتنعا ركلة هيلوفا الثانية من هيلوفا سامي زين ، وهذه المرة هبطت في كيسر كودي رودس ، هي بداية منعطف الكعب لأن زين هو أمر ذو قيمة كبيرة. لكن الفضل في WWE لجعل هذا الدور يشعر أنه ممكن.

جعلت المقالة القصيرة الممتازة في Charlotte Flair التي علمناها أن كونها مشاركًا في Royal Rumble جعلنا نشعر بأننا نحصل على نسخة أكثر جاذبية للحيوية والطيور من الملكة. أيضا ، فإن وصفها نفسها بأن الماعز تعود من إصابة في الركبة أكثر من عام تشعر أن هذا أكثر أهمية.

هجوم Big Bill على Will Hobbs هو المرة الأولى التي يشعر فيها بأنه رجل كبير في AEW. بعد أن تكون مرتجلة وتوصيلها بهجوم موقف السيارات من قبل هوبز في وقت مبكر من العرض الذي تم تقديمه لشيء لا نراه في كثير من الأحيان من AEW.

تظل لعبة تي شيرت كيفن أوين غير مهزومة.

نشر وسائل التواصل الاجتماعي من الأسبوع

مصارع الأسبوع

يعقوب فاتو ، ووي

في مرحلة ما ، يجب على Fatu التغلب على Braun Strowman Clean ، والذي سيكون أكثر إثارة للإعجاب من هجومه بعد المباراة الكهربائي Bronson Reed 2.0 على “The Monster بين الرجال” في الحدث الرئيسي ليلة السبت. كان لديه الحشد يرددون اسمه ، لذلك عمل DQ والهجوم لليلة واحدة مع صعوده إلى الجزء العلوي من البطاقة.

تطابق للمشاهدة

المباراة Royal Rumble للرجال ، WWE ، Royal Rumble (السبت ، 6 مساءً الطاووس)

سيحتل هذا المرتبة بين أكثر مباريات الرجال المرصعة بالنجوم على الإطلاق مع جون سينا ​​و CM Punk و Seth Rollins و Roman Rigns التي تقود الوحدة والصخرة دائمًا. هناك فرصة جيدة أن نرى مشاركًا من TNA مع شراكة الشركتين الجديدة. هناك الكثير من القصص القادمة ، وكلها تركز على عهد بطريقة أو بأخرى ، خارج سينا ​​في جولته التقاعد. ما يحدث هنا يمكن أن يحدد العديد من مسارات WrestleMania للنجوم.