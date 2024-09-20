كيف أصبح جيمس إيرل جونز صوت دارث فيدر

عندما توفي الممثل جيمس إيرل جونز في التاسع من سبتمبر/أيلول، ترك وراءه إرثًا فريدًا من التمثيل المسرحي والسينمائي، وحتى التمثيل الصوتي. وإذا لم يكن من الممكن استنتاج ذلك من صوت جونز القوي الذي يمكن التعرف عليه على الفور، فمن المؤكد أنه بدأ مسيرته في المسرح. وشملت بعض أدواره في برودواي عروضًا حائزة على جوائز في مسرحيات تم تحويلها لاحقًا إلى أفلام مشهورة مثل “قيادة الآنسة ديزي” و”الأسوار”. وعلى مدار مسيرته المهنية المتميزة، حصل الممثل المدرب بشكل كلاسيكي على جائزتي توني وجائزتي إيمي وجائزة جرامي وجائزة أكاديمية فخرية وميدالية وطنية للفنون وجائزة مركز جون إف كينيدي وجوائز أخرى عديدة. ولكن أكثر من هذه الإنجازات، يعرفه الجميع تقريبًا على وجه الأرض باعتباره صوت دارث فيدر وموفاسا.

ولكن الطريق إلى أن يصبح جونز دارث فيدر في فيلم “حرب النجوم” الأصلي الذي صدر عام 1977 لم يكن سهلاً. ويروي ستاما أن جونز نشأ وهو يعاني من التأتأة، وكان طفلاً هادئاً ومنطوٍ على نفسه. ولم يستغرق الأمر منه سوى أن يتدرب على قراءة الشعر بصوت عالٍ ويكتسب الثقة في التحدث بصراحة حتى دخل المدرسة الثانوية. وقد تحدث بالفعل، وحصل على أول دور له على مسرح برودواي عام 1958.

في منتصف السبعينيات، لم يكن جيمس إيرل جونز مرشحًا لتأدية دور في فيلم “حرب النجوم”. لم يكن هو في زي دارث فيدر، بل كان ديفيد بروس، لاعب كمال الأجسام الإنجليزي الذي اختير لتأدية دور فيدر بسبب ضخامة جسده. لكن صوت بروس لم يكن رائعًا. كان جورج لوكاس، مبتكر فيلم “حرب النجوم”، قد فكر في اختيار الممثل الأسطوري أورسون ويلز لتأدية صوت فيدر، لكنه استقر على جونز. أما الباقي فهو تاريخ.