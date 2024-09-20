كيف أصبح جيمس إيرل جونز صوت دارث فيدر

عندما توفي الممثل جيمس إيرل جونز في التاسع من سبتمبر/أيلول، ترك وراءه إرثًا فريدًا من التمثيل المسرحي والسينمائي، وحتى التمثيل الصوتي. وإذا لم يكن من الممكن استنتاج ذلك من صوت جونز القوي الذي يمكن التعرف عليه على الفور، فمن المؤكد أنه بدأ مسيرته في المسرح. وشملت بعض أدواره في برودواي عروضًا حائزة على جوائز في مسرحيات تم تحويلها لاحقًا إلى أفلام مشهورة مثل “قيادة الآنسة ديزي” و”الأسوار”. وعلى مدار مسيرته المهنية المتميزة، حصل الممثل المدرب بشكل كلاسيكي على جائزتي توني وجائزتي إيمي وجائزة جرامي وجائزة أكاديمية فخرية وميدالية وطنية للفنون وجائزة مركز جون إف كينيدي وجوائز أخرى عديدة. ولكن أكثر من هذه الإنجازات، يعرفه الجميع تقريبًا على وجه الأرض باعتباره صوت دارث فيدر وموفاسا.
ولكن الطريق إلى أن يصبح جونز دارث فيدر في فيلم “حرب النجوم” الأصلي الذي صدر عام 1977 لم يكن سهلاً. ويروي ستاما أن جونز نشأ وهو يعاني من التأتأة، وكان طفلاً هادئاً ومنطوٍ على نفسه. ولم يستغرق الأمر منه سوى أن يتدرب على قراءة الشعر بصوت عالٍ ويكتسب الثقة في التحدث بصراحة حتى دخل المدرسة الثانوية. وقد تحدث بالفعل، وحصل على أول دور له على مسرح برودواي عام 1958.
في منتصف السبعينيات، لم يكن جيمس إيرل جونز مرشحًا لتأدية دور في فيلم “حرب النجوم”. لم يكن هو في زي دارث فيدر، بل كان ديفيد بروس، لاعب كمال الأجسام الإنجليزي الذي اختير لتأدية دور فيدر بسبب ضخامة جسده. لكن صوت بروس لم يكن رائعًا. كان جورج لوكاس، مبتكر فيلم “حرب النجوم”، قد فكر في اختيار الممثل الأسطوري أورسون ويلز لتأدية صوت فيدر، لكنه استقر على جونز. أما الباقي فهو تاريخ.
دارث فارمر الأصلي
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في سماع صوت دارث فيدر الأصلي، لدينا صوت أصلي ولقطات من “حرب النجوم” قبل أن يحصل الفيلم على معالجة جيمس إيرل جونز. ربما كان لاعب كمال الأجسام ديفيد بروس (في الصورة) يتمتع بالبنية اللازمة للدور ولكن من كانوا في المجموعة أطلقوا عليه لقب “دارث فارمر”. كان لديه صوت أنفي عالي النبرة، ويتحدث بلهجة ديفونشاير (وفقًا لموقع The Conversation)، وهي سلالة مميزة من اللغة الإنجليزية الغربية لا تتناسب تمامًا مع مظهر فيدر المهيب.
كما أوضح بروس لصحيفة The Telegraph في عام 2011، فقد حصل على دور فيدر لأنه عمل مدربًا للياقة البدنية للمشاهير. كان بطلًا في رفع الأثقال في الستينيات، وافتتح مجموعة من صالات الألعاب الرياضية الخاصة به، وفي وقت قصير بدأ في الظهور في الإعلانات التجارية. ثم انتقل إلى التمثيل.
لسوء الحظ بالنسبة لبروز، لم يكسب الكثير من المال مقابل دوره في دور فيدر، بالإضافة إلى عدم ظهور صوته في الفيلم. جاء عقده مع بند صافي الربح، مما يعني أنه سيحصل على أجر بناءً على مقدار الربح الذي حققته أفلام “حرب النجوم”. ولكن كما تعطلت مجلة The Atlantic، فإن فيلم “عودة الجيداي”، على الأقل، لم يحقق أي شيء. قال بروز: “لا أريد أن أبدو وكأنني أحمق بشأنه، لكن … إذا كان هناك قدر من الذهب في مكان ما يجب أن يكون لي حصة منه، أود أن أراه” (عبر techdirt). خلال حياته، كسب بروز المال من حضور المؤتمرات وبيع التوقيعات من خلال موقعه على الويب. للأسف، تم إغلاق هذا الموقع الآن لأن بروز توفي في عام 2020.
صوت جيمس إيرل جونز القوي والقوي
في كل مرة يشاهد فيها شخص ما دارث فيدر وهو يتجول عبر الشاشة في أحد أفلام “حرب النجوم” الأصلية الثلاثة، فإنه يشاهد ديفيد بروس لكنه يسمع جيمس إيرل جونز. إن صوت فيدر يشكل جزءًا لا يتجزأ من الشخصية – ربما الأكثر تكاملاً – ومن المستحيل عمليًا تخيل أي صوت آخر يحرك قوة فيدر وتهديده. وفقًا لمجلة فورتشن، وكما ذكرنا سابقًا، كان جورج لوكاس يفكر في الأصل في صوت شهير آخر، وهو صوت أورسون ويلز، لأداء دور فيدر. لكنه كان قلقًا بحق من أن الجميع سيتعرفون على صوت ويلز. ومن هنا جاء اختيار جونز.
قد يتفاجأ الناس عندما يعلمون أن جونز اعتبر دوره في ثلاثية “حرب النجوم” الأصلية مجرد “وظيفة مؤثرات خاصة”، كما تقول هيئة الإذاعة البريطانية. ولهذا السبب، لم يرغب جونز حتى في ظهور اسمه في ثلاثية “حرب النجوم” في الفيلمين الأولين حتى الفيلم الأخير “عودة الجيداي”، بعد أن رأى نجاح فيلم الخيال العلمي الكلاسيكي. وقد حصل على 9000 دولار عن أول فيلم “حرب النجوم” (حوالي 47000 دولار في الوقت الحاضر)، وهو ليس مبلغًا زهيدًا ولكنه ليس كثيرًا بالنظر إلى التأثير الذي أحدثه جونز.
طوال حياته، ظل جيمس إيرل جونز كريمًا تجاه معجبي “حرب النجوم” ومقدرًا لدوره في الامتياز، حيث كان ينطق بسعادة غامرة بعبارته الشهيرة “أنا والدك” عند الطلب. وكما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عنه، “أحب أن أكون جزءًا من هذه الأسطورة بأكملها، من هذه الطائفة بأكملها”. أما بالنسبة لأولئك الذين يخشون أن يختفي صوت جونز إلى الأبد باستثناء الذكريات والأفلام القديمة، فقد ذكرت مجلة فوربس أنه في عام 2022 وقع على حقوق الذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج صوته في المشاريع المستقبلية.