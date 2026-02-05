كيف ألهم الإعلان التلفزيوني لستيفن هوكينج عام 1993 مقطوعتين من أغاني بينك فلويد

ساعد عالم الفيزياء الفلكية ستيفن هوكينج في تحويل فهم العالم للكون، ولكن ربما بشكل غير متوقع، أصبح أيضًا من المشاهير قبل وفاته في عام 2018. كان في حلقة من برنامج “Star Trek: The Next Generation” في عام 1993، من بين ظهورات تلفزيونية أخرى، وظهر في تجاري لشركة الاتصالات البريطانية تم عرضه في عامي 1993 و 1994. كان ًا أنشأته شركة الإعلانات الشهيرة Saatchi & Saatchi، والذي ظهر فيه هوكينج صوت مميز تم إنشاؤه إلكترونيًا يناقش كيف تدفع قدرة البشرية على التواصل التقدم. كان هوكينج يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) الذي منعه من التحدث.

اكتشف مغني وعازف الجيتار بينك فلويد ديفيد غيلمور هذا الإعلان برسالته القوية وقرر استخدام عينة من خطاب هوكينج لأغنية “Keep Talking” التي ظهرت في ألبوم الفرقة عام 1994 “The Division Bell”. يتذكر غيلمور في مقابلة إذاعية عام 1994: “لقد وجدت الأمر مؤثرًا للغاية لدرجة أنني شعرت أنه كان علي أن أحاول أن أفعل شيئًا به، أو معه أو بشيء من هذا القبيل، بطريقة ما”. بعد عقد من الزمن، عادت بينك فلويد إلى هوكينج وإعلان BT التجاري للإلهام لأغنية “Talkin ‘Hawkin’،” في ألبوم الاستوديو الأخير للفرقة “The Endless River”.