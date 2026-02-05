كيف ألهم الإعلان التلفزيوني لستيفن هوكينج عام 1993 مقطوعتين من أغاني بينك فلويد

ساعد عالم الفيزياء الفلكية ستيفن هوكينج في تحويل فهم العالم للكون، ولكن ربما بشكل غير متوقع، أصبح أيضًا من المشاهير قبل وفاته في عام 2018. كان في حلقة من برنامج “Star Trek: The Next Generation” في عام 1993، من بين ظهورات تلفزيونية أخرى، وظهر في تجاري لشركة الاتصالات البريطانية تم عرضه في عامي 1993 و 1994. كان ًا أنشأته شركة الإعلانات الشهيرة Saatchi & Saatchi، والذي ظهر فيه هوكينج صوت مميز تم إنشاؤه إلكترونيًا يناقش كيف تدفع قدرة البشرية على التواصل التقدم. كان هوكينج يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) الذي منعه من التحدث.
اكتشف مغني وعازف الجيتار بينك فلويد ديفيد غيلمور هذا الإعلان برسالته القوية وقرر استخدام عينة من خطاب هوكينج لأغنية “Keep Talking” التي ظهرت في ألبوم الفرقة عام 1994 “The Division Bell”. يتذكر غيلمور في مقابلة إذاعية عام 1994: “لقد وجدت الأمر مؤثرًا للغاية لدرجة أنني شعرت أنه كان علي أن أحاول أن أفعل شيئًا به، أو معه أو بشيء من هذا القبيل، بطريقة ما”. بعد عقد من الزمن، عادت بينك فلويد إلى هوكينج وإعلان BT التجاري للإلهام لأغنية “Talkin ‘Hawkin’،” في ألبوم الاستوديو الأخير للفرقة “The Endless River”.
ظهر صوت ستيفن هوكينج لأول مرة في برنامج Keep Talking
قبل أن يشاهد ديفيد غيلمور BT التجاري، كان على دراية جيدة بستيفن هوكينج وأعماله، وخاصة كتابه الأكثر مبيعًا وهو كتاب غير روائي بعنوان “تاريخ موجز للزمن” حول أصول الكون. لكن غيلمور تأثر بشكل خاص، وكاد أن يبكي، بكلمات هوكينج القوية حول التواصل البشري. استخدم هوكينج كرسيًا متحركًا، وفي ذلك الوقت لم يكن بإمكانه التواصل إلا باستخدام إصبع واحد مع لوحة مفاتيح تترجم كتابته إلى صوت مركب (وفي النهاية استخدم شكلاً مبكرًا من الذكاء الاصطناعي).
بالنسبة لألبوم بينك فلويد “The Division Bell”، والذي كان موضوعه يتمحور حول التواصل، استخدم جيلمور عينة من خطاب هوكينج في المقدمة، وخلال فترة فاصلة، وفي خاتمة “Keep Talking”. تدور الأغنية حول أهمية التواصل على المستويين الشخصي والعالمي، حيث يغني جيلمور عن عدم القدرة على التعبير (“يبدو أنني لا أستطيع التحدث الآن”) مع غناء نسائي يمثل جانبًا آخر (“لماذا لا تتحدث معي؟”). يقوم هوكينغ بدور المذيع: “ليس من الضروري أن يكون الأمر على هذا النحو. كل ما يتعين علينا فعله هو التأكد من استمرارنا في الحديث”. والنتيجة هي بيان قوي، ولكن يبدو أن جيلمور كان لديه الكثير ليقوله عبر هوكينج في عام 2014.
استخدم بينك فلويد صوته مرة أخرى في Talkin’ Hawkin’
عادت بينك فلويد إلى ستيفن هوكينج التجاري لصالح شركة الاتصالات البريطانية لألبومها الأخير في عام 2014، “The Endless River”. كان الألبوم بمثابة تكريم لمشغل لوحة المفاتيح للفرقة ريك رايت، الذي توفي في عام 2008. الألبوم في الغالب موسيقي ويتضمن إعادة صياغة للتسجيلات التي قام بها ديفيد جيلمور ورايت معًا على المركب العائم لعازف الجيتار، أستوريا، قبل وفاة رايت. في أغنية “Talkin ‘Hawkin'”، تحتل عينات الصوت الإلكتروني للعالم مركز الصدارة نظرًا لأنها في الأساس آلة موسيقية.
مع جيتار غيلمور المنزلق الحزين، وطبول نيك ماسون، ولوحات المفاتيح المزاجية لرايت، تساعد كلمات العالم على ترسيخ الأغنية – “لقد سمح الكلام بتوصيل الأفكار، مما مكّن البشر من العمل معًا لبناء المستحيل”، يرتل هوكينج بالقرب من منتصف الأغنية قبل الاستمرار. “إن أعظم إنجازات البشرية جاءت عن طريق الحديث. أعظم آمالنا يمكن أن تصبح حقيقة في المستقبل. ومع التكنولوجيا المتاحة لنا، فإن الاحتمالات لا حدود لها.” وتنتهي الأغنية بقول هوكينج: “كل ما علينا فعله هو التأكد من استمرارنا في الحديث”. ومع استخدام بينك فلويد لهوكينج في هاتين الأغنيتين، لم يقدم مساهمة هائلة في العلوم فحسب، بل لعب أيضًا دورًا حيويًا في صناعة الفن.