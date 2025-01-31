كيف اكتشف دوين واد أن لديه ورم سرطاني

وكشف قاعة فامير دوايان واد عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني من كليته اليمنى في ديسمبر 2023 ، كما كشف خلال البودكاست الذي نشر يوم الخميس.

قدم واد ، الذي بلغ 43 عامًا في 17 يناير ، أول تعليقات علنية له على القضية الصحية على “The Why with Dwyane Wade” أثناء حديثه مع بوب ميثيلوس المشارك في بودكاست.

بعد ملاحظة التغييرات في التبول ، الذي أصبح أبطأ وأضعف ، ذهب واد لرؤية الطبيب.

وقال: “لأنني قمت بالمسح الكامل للجسم ، فقد تمكنوا من رؤية جسدي بالكامل ، وملفاتي الداخلية بالكامل ، وكانوا قادرين على رؤية شيء كان على كليتي”.

وقال واد إن الأطباء رأوا كيسًا أو ورمًا محتملًا وقالوا إن الجراحة ستكون ضرورية لأن المنطقة لا يمكن أن يتم خزوفها. حصل على آراء طبية متعددة لتأكيد التشخيص.

“كان لدي قرار شخصي لاتخاذه ، وما كان عليه ،” إذا كان هذا السرطان ، إذا كان هذا الورم ، فإن هذا الكيس سرطاني ، على كليتك ، عمرك 41 عامًا ، فربما تحتاج إلى عملية جراحية لأنها شيء يحتاج قال واد: “يجب إزالته حتى لا ينتشر”.

وقال الأطباء أزال 40 في المئة من كليته اليمنى.

قال واد: “الحمد لله أنني قمت بالجراحة ، على حق ، لأن الورم كان سرطانيًا”.

أطلق عليه واحدة من أكثر اللحظات ضعفا في حياته.

قال واد: “أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها عائلتي وأبي وأطفالي ورأوني ضعيفًا”. “ربما كانت تلك اللحظة أضعف نقطة شعرت بها في حياتي. اللحظات التي كنت بنفسي ، كنت أعاني ، كلب.

“كرجل ، لا تريد أبدًا أن تراك عائلتك ضعيفة. لا تريد أن تكون ضعيفًا ، ولا تريد أن تُرى في لحظاتك الضعيفة ، أليس كذلك؟ لكن اضطررت إلى ذلك. “

كان دعم عائلته طوال الوقت مهمًا بالنسبة له.

“في هذه العملية من ضعفي ، وجدت قوة في عائلتي.”

تم تجنيد واد في قاعة مشاهير كرة السلة في نايسميث في عام 2023.

الاختيار الخامس الإجمالي في عام 2003 خارج ماركويت ، لعب الحارس 16 مواسم في الدوري الاميركي للمحترفين ، بما في ذلك 14 مواسم زائدة على أكثر من اثنين من المهام مع ميامي هيت ، فاز في الدوري في عامي 2006 و 2012 و 2013. ولعب أيضا في شيكاغو بولز ( 2016-17) وكليفلاند كافالييرز (2017-18).

بلغ متوسط ​​عدد النجوم البالغ عددها 13 مرة 22.0 نقطة ، و 5.4 تمريرة حاسمة ، و 4.7 كرات مرتدة ، و 1.5 نقطة يسرقها مع إطلاق 48 في المائة من الحقل.