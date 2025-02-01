كيف انتعش النسور من البداية في طريقه إلى Super Bowl 2025

يوجد النسور في Super Bowl للمرة الثانية منذ ثلاث سنوات ، ولكن من الصعب تصور طريق أكثر جاذبية للفريق لتحقيق الكثير من النجاح في فترة زمنية قصيرة.

تابعت فيلادلفيا خسارتها أمام كانساس سيتي قبل عامين من خلال بدء الموسم الماضي 10-1 ، فقط لخسارة ست من آخر سبع مباريات لها-بما في ذلك خسارة البطاقة البرية أمام خليج تامبا.

بعد ذلك ، بدأوا هذا العام 2-2 ، مع وظيفة المدرب نيك سيرياني الذي يُعتقد أنه في خطر-ولم تتحسن الأمور بعد فوزه الضيق في المنزل على كليفلاند التعيس الذي تبعه سيرياني على الفور مع أحد المعجبين بالقرب من مقعد الفريق المتأخر في اللعبة.

ولكن تبين أن هذا الفوز هو الأول من بين 10 انتصارات متتالية للنسور ، الذين فازوا بـ 15 مباراة من آخر 16 مباراة في مباراة Super Bowl في نهاية الأسبوع المقبل ضد باتريك ماهومز والرؤساء.

إليك نظرة على ما تغير في فيلادلفيا لإعادتهم من الهاوية وبدلاً من ذلك في طريقهم إلى نيو أورليانز:

– ذهب جالين هيرتس من المتوسط ​​إلى ممتاز.

من خلال المباريات الأربع الأولى للفريق ، ألقى Hurts 930 ياردة ، ولكن كان لديه أربعة تمريرات فقط للتواصل مع أربعة اعتراضات.

كما تم إقالته 13 مرة وهرع 42 مرة مقابل 163 ياردة (3.8 ياردة لكل حمل) ، واثنين من TDs وثلاثة تخبطات ضائعة. أضافت ما يصل إلى تصنيف QB من 85.7.

في كل من الألعاب الأربع الأولى ، ألقى هيرتس ما لا يقل عن 30 تمريرة.

بعد أن عاد النسور من أسبوعهم ، فعل ذلك مرة واحدة فقط.

بدأ Hurts الألعاب العشر التالية بعد وداعا ، وعلى الرغم من أنه لم يرمي بنفس القدر من الياردات ، إلا أنه تم تحسين كل شيء آخر.

في تلك الألعاب العشر – جميع الانتصارات – ألقى هارتس لمدة 14 TD واعتراض واحد فقط.

تم إقالته 25 مرة فقط وركض لمدة 4.06 ياردة لكل حمل ، بالإضافة إلى عشرات الهبوط ، لمواكبة زوج من التماثيل المفقودة فقط لتصنيف 114.

انتهت سلسلة هورتس عندما خرج من خسارة فيلادلفيا أمام واشنطن في الأسبوع 15 مع ارتجاج ، وهي إصابة أدى إلى تهميشه لبقية الموسم العادي.

منذ عودته من الارتجاج ، كان جيدًا تقريبًا ، حيث كان 505 ياردة في فوز النسور الثلاثة ، ليتوافق مع ثلاثة تمريرات هبوط ولا يحولات لتصنيف QB قدره 105. ما بعد الموسم.

– ذهب ساكون باركلي من الخير إلى الرائع.

على عكس Hurts ، لم يكافح Barkley حقًا في وقت مبكر ، لكنه ربما لم يكن يجعل جون مارا يفقد أي نوم حتى الآن.

بعد أسبوع قاسي 5 في الفوز على كليفلاند ، هرع باركلي إلى 482 ياردة وأربعة لمس أرض.

على ما يقرب من 100 ياردة لكل لعبة ، فإن معظم الفرق والظهر الجري سوف تسجل لذلك.

ولكن لم يكن ذلك حتى فوز الأسبوع السادس ضد – لقد خمنت ذلك – العمالقة أن باركلي أقلعت وبدأ النسور في استخدامه أكثر لاتخاذ بعض الضغط.

في ذلك 28-3 هزيمة في Meadowlands ، هرع Barkley إلى 176 ياردة في موسم 176 ياردة على 17 فقط ، بالإضافة إلى TD. فتح ذلك امتدادًا من 11 لعبة هرع فيه باركلي بمتوسط ​​138.4 ياردة قبل أن يجلس في نهاية الموسم العادي مع سجل إريك ديكرسون في الأفق.

في ثلاث مباريات Posteason ، لدى Barkley محاولات Rush (66) ، ياردات (442) و Rushing TDS (5) أكثر من أي شخص آخر في الدوري.

– حصل AJ Brown على صحة جيدة. بعد التقاط خمس تمريرات مقابل 119 ياردة ومسقط في الفوز 34-29 أسبوعًا على جرين باي ، غاب براون عن المباريات الثلاث التالية بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ليس من المستغرب أن تعرضت الجريمة حيث خسر النسور اثنين من تلك الألعاب وبلغ متوسط ​​17.3 نقطة.

عاد في الأسبوع الخامس على براونز بستة مصيد و 116 ياردة و TD.

وعلى الرغم من أنه لم يكن مضطرًا إلى القيام بالكثير من الفوز في البلاي اوف على باكرز ورامس ، فقد حصل براون على 96 ياردة و TD في بطولة NFC ضد واشنطن.

– في الدفاع ، تخلىوا عن 237 ياردة تمرير لكل لعبة ، بالإضافة إلى سبعة عمليات هبوط تمريرة مقابل اعتراضين فقط وتصنيف 93.1 QB ، بالإضافة إلى 5.0 ياردة لكل حملات من خلال أول أربع مباريات.

على مدار الأسبوع الـ 13 الماضي من الموسم العادي ، قام دفاع Vic Fangio بتصلب وسمح فقط 154.8 ياردة و 15 TD و 11 INT لتصنيف 79.0 ، مع الحد من لعبة الركض على 4.0 ياردة لكل حمل.

–جدولهم الجدول الزمني. في أعقاب خسارة الأسبوع الرابع أمام Buccaneers ، واجه النسور فرقًا غاب عن التصفيات لمدة خمسة أسابيع متتالية (The Browns و Giants و Bengals و Jaguars و Cowboys) وفازوا بكل مباراة.

بحلول الوقت الذي لعبوا فيه فريقًا آخر مرتبًا من مرحلة ما بعد الموسم ، واشنطن في الأسبوع 11 ، كانوا 7-2.

–على الرغم من أن Sirianni عاد بعد انهيار العام الماضي ، إلا أن العديد من مدربيه لم يكونوا ، بما في ذلك كل من المنسقين الهجوميين والدفاعي.

لا ينبغي أن يكون مفاجأة أن يصبح اللاعبون على جانبي الكرة أكثر راحة في ظل منسق الهجوم الجديد كيلين مور ومنسق الدفاع فيك فانجيو في أعقاب حفنة من الألعاب الأولى – بالإضافة إلى أسبوع وداعا.