كيف انضم براندون سبوتات إلى نولان ماكلين بينما كان ميتز ترويش ترصيع جاهز لقفزة MLB

رياضة
كيف انضم براندون سبوتات إلى نولان ماكلين بينما كان ميتز ترويش ترصيع جاهز لقفزة MLB

تبنى براندون سبوتات عقلية جديدة على التل ، وهو يرمي الغاز الضاربون الماضي وربما حل قضاياه الثلاثية.

لم يطور Nolan McLean هذه القضايا الثلاثة ، وهو الآن 11 مباراة في فترة ولايته مع سيراكيوز وكان يتراكم أمام المباراة دون إشعار واضح بأن مستوى منافسيه قد أثير.

يبدو أن اثنين من أفضل آفاق ميتس وأقربهما إلى كوينز جاهزان-في وقت لم يعد فيه دوران Mets Big-League ثقبًا واضحًا.

لم يكن التوقيت مثاليًا ، حيث يريد النادي أن يتغلب Sproat و McLean على سيراكيوز أولاً ومقاومة للترقية (وإضافة إلى قائمة من 40 رجلًا) لبدء موضعي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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