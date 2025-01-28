كيف انقلب ساكون باركلي السيناريو لظهور الظهر NFL

لقد ماتت فكرة أن المنافس السوبر بولس استثمارًا كبيرًا في الركض قد مات. وساكون باركلي عقدت مجرفة.

إذا كان أكثر الموهوبين الجريين من جيله ، أحدهم “لم يلمس يد الله” ، لم يستطع تغيير ثروات الامتياز ، من يستطيع؟

على الرغم من أن انخفاض أهمية المنصب يسبق وصول باركلي إلى اتحاد كرة القدم الأميركي – لم يتم تسمية واحدة إلا بعد عام 2007 MVP (Adrian Peterson ، 2012) بعد أن فاز سبعة ظهور بالركض بالجائزة في المواسم الـ 16 السابقة – لم يتم تشغيله احتلت أفضل خمسة من مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي منذ أن تم الحصول على رقم 2 في عام 2018.

في هذا الموسم ، لم يكن أي من الركض من بين أفضل 100 لاعب مدفوع الأجر في الدوري ، حيث كان الركض يعقد أقل سعر لعلامة الامتياز (11.95 مليون دولار) من أي منصب إلى جانب كيكر وبونتر.