كيف بدأت جوان جيت وفرقة بلاك هارتس فرقتهم

“تبحث جوان جيت عن ثلاثة رجال طيبين،” هذا ما جاء في الإعلان الموجود في الجزء الخلفي من إحدى صحف لوس أنجلوس. كان ذلك في عام 1979، وكانت المغنية وكاتبة الأغاني لا تزال تعاني من تفكك فرقتها النسائية الرائدة The Runaways بسبب الاختلافات الإبداعية والاقتتال الداخلي. أراد جيت مواصلة عزف موسيقى الروك أند رول. وبمساعدة منتجها ومديرها الجديد، كيني لاجونا، بدأت تشق طريقها ببطء للعودة إلى المشهد الموسيقي بعد أن أغلقت كل شركة تسجيلات في البلاد بابًا تلو الآخر في وجهها.
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ربما لم يؤمن حراس الصناعة بجيت، ولكن بناءً على الاستجابة لإعلانها، شعر زملاؤها الموسيقيون بشكل مختلف تمامًا. حضر ما يقرب من 150 شخصًا للاختبار. لم يمض وقت طويل بعد ذلك، ولدت جوان جيت وفرقة بلاك هارتس. على الرغم من حدوث تغييرات في القائمة على مر السنين، تواصل جيت وفرقتها صنع الموسيقى بعد أكثر من 40 عامًا، بما في ذلك أحدث أغانيهم، 2023 EP “Mindsets”.
الهاربون يهربون
انتقلت جوان جيت، وُلدت باسم جوان ماري لاركين في ولاية بنسلفانيا عام 1958، مع عائلتها إلى جنوب كاليفورنيا عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها. وفي عام 1975، عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، ساعدت في تأسيس فرقة The Runaways ومقرها لوس أنجلوس، والتي جمعت بين عناصر موسيقى البانك وهارد روك. ، و بريق. على مدى السنوات الأربع التالية، قامت فرقة Runways، التي كانت جميعها من الفتيات المراهقات، بجولة حول العالم باستمرار وأصدرت خمسة ألبومات قبل أن يتم حلها في عام 1979.
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بعد الانفصال، أصيبت جيت بالاكتئاب وبدأت في الشرب بكثرة. وقالت بصوت أعلى: “بعد انفصال The Runaways ولم أكن في حالة جيدة، كنت أحتفل كثيرًا وخسرت كثيرًا”. وفي مرحلة ما، فكرت في الانضمام إلى الجيش لإعادة حياتها إلى المسار الصحيح. بدلاً من ذلك، غادرت لوس أنجلوس وتوجهت إلى لندن، إنجلترا، حيث سجلت ثلاث أغنيات مع عازف الجيتار ستيف جونز وعازف الدرامز بول كوك من فرقة البانك الشهيرة The Sex Pistols. يمكن للمرء لاحقًا أن يغير مسار مسيرة جيت المهنية: “أنا أحب موسيقى الروك أند رول”.
تبدأ جوان جيت من جديد
كانت جوان جيت تعمل على مقطع صوتي لفيلم تم التعاقد مع شركة Runways لإنتاجه في لندن عندما قابلت كيني لاجونا ونجحا في ذلك. قالت لاجونا لصحيفة تاهو ديلي تريبيون في عام 2007: “لقد عملت معها في فيلم يستند إلى مسيرة The Runaways المهنية، يُدعى We’re All Crazee Now، وكانت لدي رؤية لما يمكن أن يحدث”. لن تقبلها أي علامة تجارية، فأنا أحب Joanie، لكنني لم أرغب أبدًا في أن أكون مديرتها، لكنها أصبحت قضية.
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بمساعدة Laguna والمال الذي قدمته فرقة الروك The Who، سجلت جيت ألبومها الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا في استوديو المجموعة بلندن. نظرًا لعدم وجود أي شركات تسجيل تبدي أي اهتمام بموسيقاها، أطلقت جيت ولاجونا شركة Blackheart Records، مما يجعلها أول فنانة تبدأ علامة التسجيل الخاصة بها. أثناء وجودهم على الطريق، باعوا الرقم القياسي من صندوق سيارة كاديلاك لاجونا. واعتبرت لاحقًا أن نقص دعم الصناعة أمر جيد، لأنه سمح لها بالحرية الفنية الكاملة. وقال جيت لبرنامج “TimesTalks”: “لقد كانت نعمة مقنعة عدم التوقيع”.
يولد أصحاب القلوب السوداء
انتقلت جوان جيت وكيني لاجونا إلى لوس أنجلوس، وبدأت جيت في البحث عن فرقة موسيقية، على الرغم من إصرارها على عدم رغبتها في الحصول على تشكيلة أخرى من النساء. وقالت لمجلة كراودادي: “بعد انفصال فريق Runaways، عرفت أنني أريد مواصلة اللعب”. “لكنني لم أرغب في تشكيل فرقة فتيات أخرى، لأنني لم أرغب في التعامل مع جميع القضايا ورحلات الناس، ومناقشة حقيقة أننا جميعًا إناث.”
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أثار الرد على إعلان جيت في الصحيفة ضجة. تم مساعدة الاختبار الذي أعقب ذلك بواسطة John Doe من فرقة LA punk X، الذي عزف على الجهير وقدم مدخلات حول 140 موسيقيًا حضروا. أولًا كان عازف الجيتار إريك أمبل، الذي حصل على الوظيفة، كما فعل عازف القيثارة غاري رايان وعازف الدرامز داني “فيوريوس” أوبراين. كان أوبراين هو من جاء باسم الفرقة الذي أحبه جيت. تتذكر قائلة: “لقد بحثنا عن اسم يمكنك وضعه مثل الكتابة على الجدران على الحائط” (عبر “سمعة سيئة: السيرة الذاتية غير المصرح بها لجوان جيت”).
انطلقت جوان جيت وفرقة Blackhearts إلى الطريق
انطلقت “جوان جيت” وفرقة “بلاك هارتس” على الطريق وهي تعزف الأغاني من تسجيلها الفردي، لكنها لم تكن حافلات سياحية، وسيارات ليموزين، ولا حياة راقية. لقد سافروا في منزل متنقل مستأجر وعاشوا بميزانية ضئيلة تبلغ 10 دولارات في اليوم، ولعبوا في أي مكان يمكنهم اللعب فيه بينما كانوا يتقاتلون مع المروجين للحصول على المال الذي يستحقونه. كان مدير الفرقة، كيني لاجونا، يشعر باليأس. وقال لمجلة Trouser Press: “الجميع أراد المال، ولا يمكنك فعل أي شيء بدون المال، ولا أحد يريد أن يدفع لنا”.
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نقل جيت الفرقة إلى مدينة نيويورك في عام 1980، حيث كان الانتقال من حفلة إلى أخرى أسهل من لوس أنجلوس. لقد استبدلت عازف الدرامز داني أوبراين بـ Lee Crystal، وضربوا الأرض مرة أخرى. ولكن حتى عندما بدأت سمعة المجموعة في العروض الحية التي تحرق الحظائر في خلق ضجة كبيرة ووصلت مبيعات سجلها الأول الذي أصدرته بنفسها إلى 20000 نسخة، ما زالت جيت غير قادرة على العثور على علامة تجارية. يتذكر لاجونا: “بدأنا القيام بجولة، وكان من الواضح أن جوان أصبحت نجمة كبيرة”. “في الشمال الشرقي، كانوا يغلقون الطرق السريعة عندما لعب جوان جيت وفريق بلاك هارتس. لكننا ما زلنا غير قادرين على الحصول على صفقة قياسية.”
حققت جوان جيت وفرقتها نجاحًا كبيرًا
في أوائل عام 1981، تغير كل شيء عندما وقعت شركة جديدة، Boardwalk Entertainment، عقدًا مع Joan Jett وBlackhearts. أعادت الشركة إصدار ألبومها الفردي تحت العنوان الجديد “Bad Reputation”، وصعد ببطء في المخططات، وبلغ ذروته عند 51. وبدأت ظروف جيت وفرقتها تتغير أخيرًا. في يونيو 1981، ذهبت هي وزملاؤها الموسيقيون، الذين تم صقلهم إلى وحدة موسيقى الروك أند رول الضيقة من خلال حفلاتهم الحية التي لا نهاية لها، إلى استوديو تسجيل لونغ آيلاند لإنتاج أول تسجيل رسمي لجوان جيت وبلاك هارتس، “أنا أحب موسيقى الروك أند رول.”
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بحلول نهاية العام، احتل الألبوم المرتبة الثانية في قائمة Billboard Top 200. وقد وصلت الأغنية المنفردة للفرقة التي تحمل الاسم نفسه إلى المرتبة الأولى في قائمة Billboard Hot 100، حيث بقيت لمدة سبعة أسابيع. وصلت أغنية أخرى من الألبوم، “Crimson and Clover”، إلى المركز السابع. وفي النهاية باع الألبوم أكثر من 10 ملايين نسخة. بحلول صيف عام 1983، كانت جيت وفرقتها قد وصلت إلى قمة موسيقى الروك أند رول. لقد ظهروا في ملعب Shea بنيويورك في أغسطس من ذلك العام مع الشرطة وفرقة غير معروفة آنذاك تدعى REM أمام 70 ألف معجب مجنون. كتبت Newsday ، في مراجعة للحفل الموسيقي ، أن جيت وفرقتها عزفت موسيقاهم “بقوة وكثافة شريرة” والتي “كانت بمثابة تذكير بليغ لسبب وقوف 70 ألف شخص معًا في ملعب تناثرت فيه الأمطار في المقام الأول. “
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