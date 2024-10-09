كيف بدأت جوان جيت وفرقة بلاك هارتس فرقتهم

“تبحث جوان جيت عن ثلاثة رجال طيبين،” هذا ما جاء في الإعلان الموجود في الجزء الخلفي من إحدى صحف لوس أنجلوس. كان ذلك في عام 1979، وكانت المغنية وكاتبة الأغاني لا تزال تعاني من تفكك فرقتها النسائية الرائدة The Runaways بسبب الاختلافات الإبداعية والاقتتال الداخلي. أراد جيت مواصلة عزف موسيقى الروك أند رول. وبمساعدة منتجها ومديرها الجديد، كيني لاجونا، بدأت تشق طريقها ببطء للعودة إلى المشهد الموسيقي بعد أن أغلقت كل شركة تسجيلات في البلاد بابًا تلو الآخر في وجهها.

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ربما لم يؤمن حراس الصناعة بجيت، ولكن بناءً على الاستجابة لإعلانها، شعر زملاؤها الموسيقيون بشكل مختلف تمامًا. حضر ما يقرب من 150 شخصًا للاختبار. لم يمض وقت طويل بعد ذلك، ولدت جوان جيت وفرقة بلاك هارتس. على الرغم من حدوث تغييرات في القائمة على مر السنين، تواصل جيت وفرقتها صنع الموسيقى بعد أكثر من 40 عامًا، بما في ذلك أحدث أغانيهم، 2023 EP “Mindsets”.