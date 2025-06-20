كيف تؤتي ثمار Mets David Peterson MLB

بالنسبة لقيمة مخطط الجولة الأولى ، ليس من السهل أن يتصدر نجاح Mets لعام 2017.

لم يظهر ديفيد بيترسون كاختيار مثير في وقت مبكر-وحتى بعد عدة سنوات ، كانت هناك أسئلة حول ما إذا كان القوس الأيسر سوف يزدهر كقاذف رئيسي في الدوري. لكن بيترسون ازدهرت في أبرز في دوران ميتس خلال الموسمين الماضيين ، فقط التحقق من التحقق من الاختيار.

اختار Mets Peterson من ولاية أوريغون مع الاختيار العشرين العام. يمتلك 7.5 BWAR لحياته المهنية ، ووضعه خلف هنتر غرين فقط وتانر هوك ودرو راسموسن وبرنت روكر بين اللاعبين الذين تم اختيارهم في الجولة الأولى في عام 2017.

إنه فصل يتضمن أيضًا أسماء مثل Mackenzie Gore و Clarke Schmidt و Jake Burger و Trevor Rogers و Kyle Wright. اللاعب الوحيد الذي صاغ في تلك السنة قبل بيترسون بمهنة أعلى BWAR هو Greene ، الذي اختاره The Reds مع الاختيار العام الثاني. غرين يمتلك 11.3 bwar.