كيف تؤثر انخفاض درجات الائتمان على سوق الإسكان

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سوق الإسكان ، من أسعار الفائدة ومخزون الإسكان إلى قوة سوق العمل والصحة العامة للاقتصاد. ومع ذلك ، فإن أحد العوامل التي قد لا تفكر فيها هي تأثير درجات الائتمان. يعتمد المقرضون على درجات الائتمان لتحديد مدى خطورة الموافقة على القرض. في الآونة الأخيرة ، انخفضت الدرجات – بأسرع وتيرة منذ الركود العظيم – وهو اتجاه يمكن أن يكون له تأثير على سوق الإسكان في البلاد.

منذ عقد من الزمان ، كانت درجات الائتمان للأميركيين في ارتفاع ، لكن هذا الاتجاه قد انعكس مؤخرًا ، حيث انخفضت الدرجات إلى 715 في عام 2025 من 718 في عام 2023 ، وفقًا لـ FICO ، الذي يتتبع مخاطر ائتمان المستهلك في الولايات المتحدة ، إن الانخفاض الواسع في درجات الائتمان هو علامة على أن الناس يكافحون لإدارة ديونهم. هذا يمكن أن يشكل مشكلة كبيرة لسوق الإسكان ، والذي يعتمد على استعارة الأشخاص الأموال لشراء المنازل. يترجم انخفاض درجات الائتمان إلى عدد أقل من الأشخاص قادرين على التأهل للرهون العقارية. قد يقتصر أولئك الذين يتأهلون على القروض الأصغر ، أو يواجهون أسعار فائدة أعلى ، مما يقلل من قوتهم الشرائية وينفيون الأخبار الإيجابية الحديثة لمشتري المنازل بأن معدلات الرهن العقاري تتجه إلى الأسفل.

عندما يكون عدد أقل من الناس قادرين على التأهل للرهون العقارية ، فإن الطلب الإجمالي على المنازل ينخفض. وعندما يمكن للمشترين تأمين قروض أصغر فقط ، فإنه يضع ضغطًا هائلاً على أسعار المنازل. والنتيجة هي سوق الإسكان أضعف على نطاق واسع. يمكن أن تؤثر انخفاض درجات الائتمان أيضًا على سوق الإيجار – على الرغم من أن الاتجاه المعاكس. إذا كان عدد أقل من الأشخاص قادرين على الحصول على الرهون العقارية وشراء المنازل ، فإن الطلب على العقارات الإيجار يرتفع ، مما يدفع أسعار العقارات المستأجرة إلى أعلى.