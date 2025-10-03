كيف تؤثر انخفاض درجات الائتمان على سوق الإسكان

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سوق الإسكان ، من أسعار الفائدة ومخزون الإسكان إلى قوة سوق العمل والصحة العامة للاقتصاد. ومع ذلك ، فإن أحد العوامل التي قد لا تفكر فيها هي تأثير درجات الائتمان. يعتمد المقرضون على درجات الائتمان لتحديد مدى خطورة الموافقة على القرض. في الآونة الأخيرة ، انخفضت الدرجات – بأسرع وتيرة منذ الركود العظيم – وهو اتجاه يمكن أن يكون له تأثير على سوق الإسكان في البلاد.
منذ عقد من الزمان ، كانت درجات الائتمان للأميركيين في ارتفاع ، لكن هذا الاتجاه قد انعكس مؤخرًا ، حيث انخفضت الدرجات إلى 715 في عام 2025 من 718 في عام 2023 ، وفقًا لـ FICO ، الذي يتتبع مخاطر ائتمان المستهلك في الولايات المتحدة ، إن الانخفاض الواسع في درجات الائتمان هو علامة على أن الناس يكافحون لإدارة ديونهم. هذا يمكن أن يشكل مشكلة كبيرة لسوق الإسكان ، والذي يعتمد على استعارة الأشخاص الأموال لشراء المنازل. يترجم انخفاض درجات الائتمان إلى عدد أقل من الأشخاص قادرين على التأهل للرهون العقارية. قد يقتصر أولئك الذين يتأهلون على القروض الأصغر ، أو يواجهون أسعار فائدة أعلى ، مما يقلل من قوتهم الشرائية وينفيون الأخبار الإيجابية الحديثة لمشتري المنازل بأن معدلات الرهن العقاري تتجه إلى الأسفل.
عندما يكون عدد أقل من الناس قادرين على التأهل للرهون العقارية ، فإن الطلب الإجمالي على المنازل ينخفض. وعندما يمكن للمشترين تأمين قروض أصغر فقط ، فإنه يضع ضغطًا هائلاً على أسعار المنازل. والنتيجة هي سوق الإسكان أضعف على نطاق واسع. يمكن أن تؤثر انخفاض درجات الائتمان أيضًا على سوق الإيجار – على الرغم من أن الاتجاه المعاكس. إذا كان عدد أقل من الأشخاص قادرين على الحصول على الرهون العقارية وشراء المنازل ، فإن الطلب على العقارات الإيجار يرتفع ، مما يدفع أسعار العقارات المستأجرة إلى أعلى.
درجات الائتمان الجانبية Gen Z من سوق الإسكان
في حين أن انخفاض متوسط درجات الائتمان يمكن أن يكون له آثار على إجمالي سوق الإسكان ، من المحتمل أن تتأثر مجموعة واحدة من المشترين بشكل غير متناسب: Gen Z. وفقًا لـ FICO ، شهدت 14 ٪ من المقترضين Gen Z أن درجات الائتمان الخاصة بهم تنخفض بأكثر من 50 نقطة خلال العام الماضي. في المتوسط ، رأى Gen Z انخفاضًا من 3 نقاط ، أكبر من أي جيل آخر. هذه إشارة إلى أنه من غير المرجح أن يخطو Gen Z في سوق الإسكان في أي وقت قريب. الكثير من قضايا الائتمان الخاصة بـ Gen Z بسبب ارتفاع ديون قروض الطلاب. في الآونة الأخيرة ، بدأت الحكومة في جمع القروض الطلابية الفيدرالية والإبلاغ عن الجوهرة بعد توقف لمدة خمس سنوات بدافع من الوباء. وقد جعل هذا الأمر أسوأ بالنسبة للجنرال Z ، الذي كان قد تم تهميشه بالفعل إلى حد كبير في سوق الإسكان بسبب ارتفاع تكلفة ملكية المنازل.
بالنسبة لأولئك الذين يأملون في شراء منزل لكنهم يكافحون مع درجة الائتمان الضعيفة ، لا تضيع الأمل. هناك خطوات يمكنك اتخاذها لزيادة قوة شراء المنازل الخاصة بك مثل خفض نسبة الديون إلى الدخل. قم بتقليص الإنفاق حيثما أمكن وإنشاء مدخرات تلقائية ، بحيث يتم إبعاد بعض من راتبك في كل فترة دفع. حاول دفع الفواتير في الوقت المحدد ، وعند الإمكان ، سداد بطاقات الائتمان الخاصة بك بالكامل للمساعدة في زيادة درجة الائتمان الخاصة بك. على الرغم من عدم وجود درجة ائتمان مثالية لشراء منزل ، إلا أن 620 تعتبر عمومًا الحد الأدنى للتأهل للحصول على قرض عقاري ، وفقًا لقروض Quicken. بغض النظر ، يجب أن تسعى جاهدة لتعزيز درجاتك قدر الإمكان ، والتي بدورها ستعزز فرصك في تأمين الرهن العقاري والوصول إلى أدنى أسعار الفائدة المتاحة.