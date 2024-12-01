كيف تبدو حياة تود وجولي كريسلي في السجن حقًا؟

كان العالم تحت أقدام تود وجولي كريسلي في أواخر عام 2010. كان الزوجان في أتلانتا، جورجيا، نجمي برنامج تلفزيون الواقع “Chrisley Knows Best” الذي تعرضه شبكة USA Network، والذي يتتبع تجارب ومحن قطب العقارات تود أثناء محاولته تحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية والعائلية. كان الانطباع الذي أعطاه العرض هو وجود ثروة هائلة مبنية على الجدارة وعائلة كانت تحاول على الرغم من ثرواتها الانسجام معًا مثل أي شخص آخر.
إعلان
لكن صورة عائلتهم النظيفة للغاية أثبتت أنها مجرد إسقاط مصقول بعناية للصحة والذي غطى أسلوب حياة فاخر تم إدامته من خلال جنايات مالية كبرى. لقد انهار كل شيء بالنسبة للزوجين المشهورين في عام 2019 عندما تم توجيه الاتهام إليهما بتهم فيدرالية بما في ذلك التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي بما يصل إلى حوالي 30 مليون دولار. لقد كان سقوطًا عظيمًا للزوجين، حيث دمرت مهنتهما في تلفزيون الواقع حيث تم إلغاء مشاريعهما التلفزيونية المستقبلية. في عام 2022، حُكم على الزوجين بالسجن لمدة 19 عامًا معًا، ولكن منذ ذلك الحين استمرت قصة كريسلي في أسر الجمهور الأمريكي.
تود كريسلي في FPC بينساكولا
لقد كانت جرائم تود كريسلي والحكم عليه بمثابة صدمة لمعجبيه وعائلته. تم تصوير كريسلي على أنه مؤذ ولاذع ولكنه أيضًا خفيف القلب ومحب في برنامج “Chrisley Knows Best”، في نواحٍ عديدة، بدا كريسلي وكأنه تجسيد للحلم الأمريكي. مليونير عصامي، استمتع كريسلي بلا خجل بثمار كدحه، بما في ذلك قصره الضخم، وملابسه المصممة، وكمية كبيرة من البوتوكس. فقط عندما ظهرت جرائمه إلى النور، اتخذ حب كريسلي لأروع الأشياء في الحياة بعدًا أكثر شرًا.
إعلان
في 21 نوفمبر 2022، حُكم على تود كريسلي بالسجن لمدة 12 عامًا و16 شهرًا تحت المراقبة، بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، والاحتيال المصرفي، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والاحتيال الضريبي. وكان جوهر جرائمه هو الخداع لجعل شركة عائلته تبدو أكثر ثراءً في سجلات الأعمال مما كانت عليه في الواقع، مما سمح لهم باستغلال البنوك والاستفادة من قروض بقيمة 30 مليون دولار.
أدى سقوط كريسلي الآن إلى إقامته في FPC Pensacola، وهو معسكر اعتقال في فلوريدا يوصف بأنه ثاني أكثر مجمعات السجون “راحة” في أمريكا، وفقًا لمجلة فوربس. سجن FPC Pensacola هو سجن يتمتع بالحد الأدنى من الأمن، وهو عبارة عن مجمع “موجه نحو العمل والبرامج” يضم مجموعة واسعة من الوظائف والأنشطة لإبقاء السجناء مشغولين. هناك عدد قليل من الحراس لمراقبة النزلاء، وعلى عكس السجون ذات الإجراءات الأمنية المشددة في الولايات المتحدة، لا يوجد سياج أمني.
إعلان
نزلاء تود كريسلي السابقين المشهورين
ليس من الجديد تمامًا أن يكون لدى FPC Pensacola المكونة من 350 سجينًا وجهًا مشهورًا في وسطها. يسير تود كريسلي على خطى العديد من الأشخاص البارزين الذين وجدوا أنفسهم محتجزين في السجن في العقود الأخيرة.
إعلان
تقع FPC Pensacola على مرمى حجر من Naval Air Station Pensacola، وهي مخصصة للذكور حصريًا، ويقال إن النزلاء لديهم خيار الزيارة مع أفراد الأسرة في حديقة منعزلة في الموقع في عطلات نهاية الأسبوع. تم تقديم هذه التفاصيل إلى Pensacola News Journal بواسطة مارك ويتاكر، المختلس ومخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي شكلت قصته الأساس لفيلم مات ديمون “The Informant” لعام 2009.
من بين السجناء المشهورين الآخرين في FPC Pensacola، عمدة ريفينا السابق بولاية أوهايو، بول إتش جونز، الذي أمضى ثماني سنوات في السجن اعتبارًا من عام 2010 بعد إدانته بالاحتيال عبر البريد، وحكم الدوري الاميركي للمحترفين السابق تيم دوناغي، الذي كان في FPC Pensacola لمدة 11 شهرًا من عام 2007. بعد اعترافه بالتزوير. تم أيضًا احتجاز التجار المطلعين كريس كولينز وبيلي والترز في بينساكولا ولكن تم العفو عن عقوبتهم وتخفيفها على التوالي من قبل الرئيس دونالد ترامب. إيروين مايفيلد، عازف الجاز الذي أدين بسرقة 1.3 مليون دولار من مكتبة نيو أورليانز، كان في FPC Pensacola عندما وصل كريسلي لأول مرة.
إعلان
تمت إزالة تود كريسلي من وظيفته في السجن
لم يكن هناك سوى القليل من حيث التقارير المباشرة عن الفترة التي قضاها تود كريسلي في السجن. وبدلاً من ذلك، كان على أولئك الذين لديهم فضول لمعرفة كيف يعيش خلف القضبان أن يعتمدوا على التصريحات التي أدلى بها أبناؤه. على سبيل المثال، أخبرت ابنة كريسليز، ليندسي، المعجبين أنه تم الترحيب بوالديها في السجن “بأذرع مفتوحة” (عبر موقع jacksonville.com)، بينما اشتكى ابنهما تشيس من الظروف في السجون، مشيرًا إلى العفن الأسود على الحائط. من خلية والده.
إعلان
ومع ذلك، في أكتوبر 2024، أبلغت وسائل الإعلام عن حادثة غريبة تتعلق بتود كريسلي في FPC Pensacola، حيث طُرد نجم تلفزيون الواقع السابق المشين من وظيفته في السجن. وفقًا لمحامي كريسلي، جاي سيرجنت، بعد وقت قصير من سجنه، تطوع كريسلي ليكون مساعدًا لقسيس السجن، للمساعدة في تنظيم الخدمات الدينية للنزلاء في المنشأة (لكل The Tallahassee Democrat).
وبحسب ما ورد طُرد كريسلي بعد أن تبين أنه كان على اتصال بالمسجلين في برنامج تعاطي المخدرات السكني، والذين لديهم إمكانية الوصول إلى العالم الخارجي. لم يتم شرح سبب عدم أهلية كريسلي لخدمة الكنيسة بشكل كافٍ. بعد خسارته للوظيفة، ورد أن كريسلي طلب الابتعاد عن FPC Pensacola. ادعت ابنته سافانا أنه يتلقى معاملة سيئة في السجن ويتعرض للتنمر بسبب شهرته.
إعلان
كانت جولي كريسلي مشغولة في FMC Lexington
الحكم على جولي كريسلي بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي أوصلها إلى مركز إف إم سي ليكسينغتون، وهو مجمع كبير يستضيف السجناء من الذكور والإناث في ليكسينغتون، كنتاكي. مثل سجن زوجها، تسمح ليكسينغتون بالعديد من البرامج لمساعدة السجناء على الإصلاح وتطوير مهارات جديدة، ويقال إن كريسلي كانت مشغولة بالاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة لها خلف القضبان.
إعلان
شيء مفاجئ بالنظر إلى شخصية كريسلي التي تظهر على الشاشة كسيدة أعمال محبة للرفاهية، فقد حصلت نجمة تلفزيون الواقع السابقة على رخصة رافعة شوكية أثناء وجودها في السجن، وهي واحدة فقط من 40 شهادة واعتمادًا حصلت عليها في أقل من عامين بقليل. ادعى محامو كريسلي أنها عملت على “تحسين نفسها كسجينة ومواطنة” طوال فترة وجودها في السجن، وأنها عملت أيضًا في المفوض، وخدمة الطعام، وغسيل الملابس، وقامت بتدريس دروس للسجناء (حسب TV Insider). ومع ذلك، على الرغم من بذل قصارى جهدها، يزعم أنصار كريسلي أنها تقدمت في السن قبل الأوان في السجن، وأثاروا مخاوف بشأن صحتها.
استاءت جولي كريسلي من الحكم
ولطالما شجب آل كريسلي وأنصارهم الأحكام الصادرة بحقهم ووصفوها بأنها غير عادلة، وأقسموا على تحديها. في عام 2024، أفيد أن جولي كريسلي نجحت في إعادة حكمها بالسجن لمدة سبع سنوات إلى محكمة الاستئناف في أتلانتا، بحجة أنها لم تكن متورطة بشكل كافٍ في الجرائم التي أدينت بها هي وزوجها. على الرغم من أن جلسة الاستماع الأولية خلصت إلى أن الحكم الصادر بحقها قد أخطأ في الحساب، إلا أنه تم تأييد الحكم الصادر بحقها في 25 سبتمبر/أيلول، مع إضافة عامين آخرين تحت المراقبة. وأثار القرار حفيظة الأسرة، حيث ادعت ابنتها سافانا أنها “ضائعة بسبب الكلمات”، وفقًا لموقع TV Insider.
إعلان
استغرق استئناف تود كريسلي وقتًا أطول بكثير لوضعه موضع التنفيذ، ومع نتائج عكسية لجهود زوجته، قد يبدو أن الزوجين عالقان في مواجهة الأحكام الأصلية البالغة 12 وسبع سنوات على التوالي. ومع ذلك، أصبح معسكر كريسلي أكثر تفاؤلاً منذ نوفمبر 2024. فبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، اقترح أنصارهم أن العفو من الرئيس الحالي قد يكون قادمًا للزوجين المشهورين. وهنا المشاهير الآخرين الذين ما زالوا في السجن.