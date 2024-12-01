كيف تبدو حياة تود وجولي كريسلي في السجن حقًا؟

لقد كانت جرائم تود كريسلي والحكم عليه بمثابة صدمة لمعجبيه وعائلته. تم تصوير كريسلي على أنه مؤذ ولاذع ولكنه أيضًا خفيف القلب ومحب في برنامج “Chrisley Knows Best”، في نواحٍ عديدة، بدا كريسلي وكأنه تجسيد للحلم الأمريكي. مليونير عصامي، استمتع كريسلي بلا خجل بثمار كدحه، بما في ذلك قصره الضخم، وملابسه المصممة، وكمية كبيرة من البوتوكس. فقط عندما ظهرت جرائمه إلى النور، اتخذ حب كريسلي لأروع الأشياء في الحياة بعدًا أكثر شرًا.

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في 21 نوفمبر 2022، حُكم على تود كريسلي بالسجن لمدة 12 عامًا و16 شهرًا تحت المراقبة، بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، والاحتيال المصرفي، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والاحتيال الضريبي. وكان جوهر جرائمه هو الخداع لجعل شركة عائلته تبدو أكثر ثراءً في سجلات الأعمال مما كانت عليه في الواقع، مما سمح لهم باستغلال البنوك والاستفادة من قروض بقيمة 30 مليون دولار.

أدى سقوط كريسلي الآن إلى إقامته في FPC Pensacola، وهو معسكر اعتقال في فلوريدا يوصف بأنه ثاني أكثر مجمعات السجون “راحة” في أمريكا، وفقًا لمجلة فوربس. سجن FPC Pensacola هو سجن يتمتع بالحد الأدنى من الأمن، وهو عبارة عن مجمع “موجه نحو العمل والبرامج” يضم مجموعة واسعة من الوظائف والأنشطة لإبقاء السجناء مشغولين. هناك عدد قليل من الحراس لمراقبة النزلاء، وعلى عكس السجون ذات الإجراءات الأمنية المشددة في الولايات المتحدة، لا يوجد سياج أمني.

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