كيف تتأكد من أن ديكور مدخلك دائمًا عملي وجميل

المدخل هو مقدمة مرئية ونقطة انتقال إلى بقية منزلك – وواحدة من أسهل الأماكن التي يمكن أن تخطئ فيها. وذلك لأن الكثير يركب عليه. بعد أن يمشي الضيوف بضعة أقدام في الداخل لأول مرة، لا يمكنهم إلا أن يدونوا ملاحظات ذهنية حول أسلوبك الشخصي وذوقك. إنهم لا يهتمون بحجم مدخلك بقدر ما يشعرون به. إذا كان الجو فوضويًا، فقد تشعر أنت وضيوفك بإحساس بالفوضى التي يصعب التخلص منها، بغض النظر عن شكل الغرف الأخرى في الداخل. لذا، فإن جعل المدخل الخاص بك بكل ما يمكن أن يكون أمرًا في غاية الأهمية.

مدخل منزلك عرضة للفوضى حسب التصميم. إنها المساحة الأولى بين العالم الخارجي وملاذك، لذا فهي تعمل مثل مناطق إسقاط البريد غير المرغوب فيه وحقائب الظهر والمفاتيح ومقاود الكلاب المتشابكة. إن إنشاء مدخل عملي بقدر ما هو جميل يعود إلى عدد قليل من قطع الديكور الذكية. على سبيل المثال، توفر السجادة المتينة مناطق محددة وتوفر طاولة الكونسول مكانًا سهلاً لتخزين مفاتيحك. التصميم المتماسك ليس بعيدًا عن متناول اليد، ولن تضطر إلى التضحية بالأناقة من أجل التطبيق العملي.

سواء كان مدخلك فسيحًا أو صغيرًا، هناك صفات مشتركة بين المدخل العملي والجميل. عندما تكون مستعدًا لتوديع فوضى المدخل والترحيب بالمساحة التي تناسبك، فهذه هي أفضل الطرق لتحقيق ذلك.