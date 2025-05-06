عند التخطيط لمشروع خزانة DIY – لأنه نعم ، يمكنك بناء خزاناتك – لا يمكنك التقليل من أهمية مواد الجودة. يمكن أن يكون البناء الوظيفي مهمة شاقة ، وهذا هو السبب في أن التركيز على الحصول على الخشب الرقائقي ، والسحابات ، والأدوات سيجعل الرحلة أكثر بساطة والنتيجة النهائية أكثر إرضاء. يتضمن جزء من ذلك التحقق من المواصفات عند اختيار الخشب الرقائقي. والآخر هو ببساطة ضمان اجتياز اختبار العين.

نظرًا لأنك سترى غالبًا كلا الجانبين من الخشب الرقائقي في الخزانة ، فإن الأصناف ذات الوجهين (أو الوجهين) هي المصنفين المثاليين للشراء للخزانات. مع هذه ، كلا الجانبين مغمورة بالرمل والاستعداد للتعرض البصري. تحقق من الأسطح الخاصة بالضربات والشقوق والعيوب الأخرى ، وتحقق من الشكل لضمان عدم وجود أي تشويه. عادةً ما يكون سر اختيار النوع الصحيح من الخشب الرقائقي لمشروع مجلس الوزراء الخاص بك حول تصنيف الجودة.

تتراوح تصنيفات الخشب الرقائقي من A إلى D للوجه. تمثل درجة “A” أعلى جودة. وفي الوقت نفسه ، فإن نظام تصنيف الظهر هو رقمي ، مع 1 هو الأفضل. قطعة A1 من الخشب الرقائقي خالية من العقد والعيوب على كلا الجانبين – وهو تصنيف مثالي للخشب الرقائقي الخزانة. من أجل توفير التكاليف ، يمكنك أيضًا التنحي إلى الخشب الرقائقي “B”. على الرغم من أنه يحتوي على المزيد من العيوب ، إلا أن درجات “B” لها سطح رمل ومظهر الجودة عمومًا يمكن أن يعمل في بعض تطبيقات الخزانة. بعد تقييم الجودة ، فكر في نمط الخشب وسمكه لضمان حصولك على أفضل الخشب الرقائقي لمشروع الخزانة الخاص بك وكتاب الجيب الخاص بك.