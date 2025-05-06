عند التخطيط لمشروع خزانة DIY – لأنه نعم ، يمكنك بناء خزاناتك – لا يمكنك التقليل من أهمية مواد الجودة. يمكن أن يكون البناء الوظيفي مهمة شاقة ، وهذا هو السبب في أن التركيز على الحصول على الخشب الرقائقي ، والسحابات ، والأدوات سيجعل الرحلة أكثر بساطة والنتيجة النهائية أكثر إرضاء. يتضمن جزء من ذلك التحقق من المواصفات عند اختيار الخشب الرقائقي. والآخر هو ببساطة ضمان اجتياز اختبار العين.
نظرًا لأنك سترى غالبًا كلا الجانبين من الخشب الرقائقي في الخزانة ، فإن الأصناف ذات الوجهين (أو الوجهين) هي المصنفين المثاليين للشراء للخزانات. مع هذه ، كلا الجانبين مغمورة بالرمل والاستعداد للتعرض البصري. تحقق من الأسطح الخاصة بالضربات والشقوق والعيوب الأخرى ، وتحقق من الشكل لضمان عدم وجود أي تشويه. عادةً ما يكون سر اختيار النوع الصحيح من الخشب الرقائقي لمشروع مجلس الوزراء الخاص بك حول تصنيف الجودة.
تتراوح تصنيفات الخشب الرقائقي من A إلى D للوجه. تمثل درجة “A” أعلى جودة. وفي الوقت نفسه ، فإن نظام تصنيف الظهر هو رقمي ، مع 1 هو الأفضل. قطعة A1 من الخشب الرقائقي خالية من العقد والعيوب على كلا الجانبين – وهو تصنيف مثالي للخشب الرقائقي الخزانة. من أجل توفير التكاليف ، يمكنك أيضًا التنحي إلى الخشب الرقائقي “B”. على الرغم من أنه يحتوي على المزيد من العيوب ، إلا أن درجات “B” لها سطح رمل ومظهر الجودة عمومًا يمكن أن يعمل في بعض تطبيقات الخزانة. بعد تقييم الجودة ، فكر في نمط الخشب وسمكه لضمان حصولك على أفضل الخشب الرقائقي لمشروع الخزانة الخاص بك وكتاب الجيب الخاص بك.
اختيار مجموعة متنوعة من الخشب الرقائقي الأيمن
تأتي الخشب الرقائقي بسمك متفاوتة ، مع وجود عدد أكبر من الطبقات التي تفضل لوحات خزانة قوية ومستقرة. بشكل عام ، ستحتاج ، على الأقل ، الخشب الرقائقي 5 طوابق لخزاناتك. بالنسبة لإطارات الخزانة ، فإن سمك بوصة بحجم بوصة مفضل للقوة والمتانة. إذا تمكنت من الحصول على ألواح سميكة تتكون من العديد من الطبقات الرقيقة ، سيكون لديك قطعة قوية من الخشب الرقائقي من الخزانة التي ستقاوم الحركة والخشب. بالنسبة لدعم الخزانة ، وسعر الدرج ، والمكونات الأخرى التي تحمل وزنًا أقل ، يمكنك أن تنحدر مثل الألواح بوصة واحدة.
عادة ما تكون أصناف الخشب من فئة الخزانة من الخشب الصلب مثل البتولا والقيقب والبلوط. يمكنك في بعض الأحيان استخدام الخشب الرقائقي الخشب الرملي ، مثل الصنوبر ، ولكن مع متانتها الدنيا والجماليات ، هذه ليست أفضل خيارات الخشب للخزانات عالية الحركة. فكر في الطريقة التي تريد بها إنهاء خزاناتك وأنت تقارن أنواع الخشب المختلفة ، لأن بعض المواد ، مثل البلوط ، تقبل وصمة عار بسهولة أكبر.
اعتبار مهم آخر هو مقاومة الرطوبة. يمكن أن تختلف الخشب الرقائقي بشكل كبير في هذا الصدد ، حيث يتضرر البعض بسهولة من الرطوبة المفرطة. وفي الوقت نفسه ، يمكن لخيارات مثل BWP أو ، حتى أفضل ، من الخشب الرقائقي البحري الصمود التعرض لدرجة أكبر بكثير دون التحكم أو التدهور. إنها مثالية لبيئات الطفرة العالية مثل الحمامات أو المطابخ. يجدر الوصول إلى مورد الخشب الصلب للتأكد من أنك تشتري من الخشب الرقائقي على مستوى الخزانة مناسبًا لمشروعك. من المحتمل أن تجد صفقات من الأخشاب الرائعة في Lowe’s أو Home Depot ، ولكن بالنسبة للتسعير والمشورة واتساع الخيارات ، فإن المورد هو المكان المناسب للتسوق أولاً.