كيف تتجنب الدبابير باستخدام هذا اللون؟

في نهار الصيف الحار، قررتُ قضاء نزهةٍ صغيرةٍ في حديقتي مع بعض الأصدقاء. لم تمضِ دقائقٌ حتى بدأت الدبابير تحوم حول الأطباق، فبحثتُ عن حلٍّ سريعٍ يبقينا بعيدين عن مخالبها المؤلمة.

أيُّ لون يبعد الدبابير؟

أظهرت الدراسات أنّ الدبابير تُنجذب للدرجات الزاهية مثل الأصفر والأحمر، بينما تتجاهل الألوان الهادئة والفاتحة، كالـأبيض والباستيل. لذا، ارتديتُ هذا اليوم قميصًا بلون الكريم الباهت، ومعه قبعةً بيضاءً، فمرّت الدبابير دون أن تلتفت إليّ .

نصيحة: اختبر قبل الخروج لونك تحت ضوء الشمس، لتتأكد من أنه فاتحٌ بما يكفي ليختفي بين ألوان الطبيعة.

كيف تتخلص من الدبابير نهائيًا؟

تنظيف سريع : لا تترك فتات الطعام على الطاولة؛ فقليلٌ من النُدُف يلفت انتباهَها.

: لا تترك فتات الطعام على الطاولة؛ فقليلٌ من يلفت انتباهَها. مياه بديلة : ضع وعاءً صغيرًا يحتوي على ماءٍ وعصير فواكهٍ بعيدًا عن مائدة الطعام. ستتجه إليه لتشرب، مبتعدةً عنكم.

: ضع وعاءً صغيرًا يحتوي على ماءٍ وعصير فواكهٍ بعيدًا عن مائدة الطعام. ستتجه إليه لتشرب، مبتعدةً عنكم. تنبيه الحيوانات الأليفة: حافظ على بُعد القطط والكلاب عن طاولات النزهات؛ فقد يثير حركتهم انتباه الدبابير.

حيلٌ طبيعيةٌ لصدِّ الدبابير

دخان البن: احرق قليلًا من البن المطحون في صحن مقاوم للحرارة. يشكل الدخانَ حاجزًا تنفره الدبابير ويبعدها عن المكان. ليمون مزيّنٌ بالقرنفل: اقطع ليمونةٍ إلى نصفين وغرِس فيها قرون القرنفل. تنبعث رائحةٌ طاردة تجعل الدبابير تتراجع. زيت الخزامى: اخلط بضع قطراتٍ من زيت الخزامى في زجاجة رشّ، ورُشّ حول المائدة؛ فالخزامى ليس لطيفًا علينا وحسب، بل ينفر الدبابير أيضًا. نبتة النعناع: ازرع النعناع في أصيصٍ قرب المكان الذي تقيم فيه، فخضره العطري يبعد هذه الحشرات بفعالية.

باختيار الألوان الفاتحة واتباع هذه الحيل البسيطة، ستضمن صيفًا هادئًا بعيدًا عن لذعات الدبابير. جرِّبها في أول فرصة، وستشعر بالفرق على الفور!