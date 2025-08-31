كيف تتخلص من حشرات المنّ التي تهاجم البقدونس؟

من يزرع البقدونس في حديقة أو حتى في أصيص صغير على الشرفة، يعرف أن هذا النبات الأخضر قد يصبح فجأة هدفًا للزوار غير المرغوب فيهم: حشرات المنّ. هذه الكائنات الصغيرة – قد تكون خضراء أو سوداء أو حتى صفراء – تمتص عصارة الأوراق وتُضعف النبات تدريجيًا.

العلامات واضحة: أوراق ملتوية أو مصفرّة، ملمس لزج سببه إفراز مادة تُسمى “الندوة العسلية”، وأحيانًا طبقة سوداء رقيقة هي “الفُطْر السُخامِي” الذي يعيق عملية التمثيل الضوئي. باختصار، إذا لاحظت أن بقدونس مطبخك يفقد حيويته فجأة، فالأرجح أن المنّ قد أعلن الحرب.

كيف تمنع ظهور المنّ على البقدونس؟

القاعدة الأولى: نبات قوي أقل عرضة للإصابة. لذلك احرص على توفير تربة متوازنة وري منتظم من دون إفراط، مع تجنب الأسمدة الغنية بالنيتروجين بكثرة، لأنها تُحفّز نمو أوراق طرية تجذب الحشرات.

يمكنك أيضًا الاستفادة من “الجيران الحُماة”: ازرع البقدونس بجوار اللافندر أو النعناع أو الزعتر، فهذه الروائح تزعج المنّ وتُبقيه بعيدًا.

من جهة أخرى، تشجيع التنوع البيولوجي في حديقتك يجذب أصدقاء طبيعيين مثل الخنافس (أبو العيد) أو “عيون الذهب” التي تتغذى بشراهة على هذه الآفات.

ما العمل إذا اجتاح المنّ نباتك؟

إذا وجدت المستعمرة وقد بدأت بالفعل، لا داعي للذعر، لكن التحرك السريع مهم. جرب أولًا رذاذ ماء قوي على الأوراق، خصوصًا أسفلها حيث يختبئ المنّ.

هناك أيضًا حلول طبيعية فعّالة: