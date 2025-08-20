كيف تتخلّص نهائيًا من غزو الخيزران في حديقتك؟

قد يبدو منظر الخيزران وهو يتمايل مع الرياح وكأنه لوحة طبيعية رائعة، خصوصًا أنه ينمو بسرعة ويشكل سياجًا نباتيًا أنيقًا خلال وقت قصير. لكن بعد سنوات قليلة فقط، يتحول الحلم إلى كابوس؛ إذ يبدأ الخيزران الزاحف بالتمدد خارج حدوده ليغزو الحديقة كلها، بل وأحيانًا يصل إلى أراضٍ مجاورة. كثير من أصحاب الحدائق يندمون لاحقًا على زراعته، لكن الخبر السار أن هناك طرقًا فعّالة للتخلّص منه بشكل نهائي.

هل كل أنواع الخيزران غازية؟

الإجابة: لا. بعض الأنواع غير زاحفة ولا تشكّل خطرًا على الحديقة. هذه الأنواع تمتلك جذور سميكة تنمو بشكل محدود وتبقى قريبة من مكانها الأصلي، فتكوّن خصلات جميلة لا تتمدد كثيرًا. المشكلة تبدأ مع الخيزران الزاحف الذي يمتلك جذورًا رفيعة قادرة على الانتشار أمتارًا تحت الأرض، لتنتج براعم جديدة بالعشرات ثم بالمئات. لهذا السبب، يُفضّل اختيار الأنواع غير الزاحفة إذا لم تكن تنوي إنشاء “غابة خيزران” في حديقتك.

الطريقة الوحيدة للتخلّص النهائي

الخيزران يعتمد على الأجزاء الهوائية لتغذية جذوره عبر عملية التمثيل الضوئي. لذلك، الحل الوحيد للتخلّص منه هو القضاء على هذه الأجزاء بانتظام لمنع الجذور من الحصول على الغذاء. العملية ليست سهلة وقد تستغرق سنوات، لكنها فعّالة.

قصّ السيقان (القصب) حتى مستوى الأرض باستخدام منشار أو مقص آلي حسب السماكة، ويفضّل القيام بذلك في شهر مارس. إزالة كل البراعم الجديدة أولًا بأول، ويمكن لقصّ العشب المتكرر أن يساعد في ذلك. إغراق الجذور بالماء بعد القصّ لإضعافها، مع الاستمرار في العملية موسمًا بعد موسم حتى تتوقف عن النمو نهائيًا.

قد يستغرق الأمر حوالي ثلاث سنوات، وفي المساحات الكبيرة قد تحتاج إلى حفّارة آلية لاجتثاث الجذور. أما في الحدائق الصغيرة، فيكفي استخدام المعول، مع الحرص على إزالة كل جزء من الجذور، لأن أي بقايا قد تعيد النمو.

حيلة البساط الأسود

لتسريع العملية، يمكن بعد إزالة السيقان تغطية المنطقة بـ بلاستيك سميك معتم وتثبيته بأحجار كبيرة. بهذه الطريقة تُحرم الجذور من الضوء والمطر، فتموت تدريجيًا. ومع ذلك، يجب الاستمرار في مراقبة أي براعم جديدة تظهر خارج المنطقة المغطاة.

ولماذا لا نستخدم المواد الكيميائية؟

قد يعتقد البعض أن الحل الأسهل هو اللجوء إلى المبيدات العشبية، لكن الحقيقة أنها غير فعّالة مع الخيزران، إضافة إلى أضرارها الكبيرة على البيئة وصحة الإنسان. أما الطرق الشعبية مثل الخل أو الكلور أو الملح، فهي لا تقضي على الخيزران بل تضر بالتربة والنظام البيئي المحيط.

باختصار، لا يوجد بديل عن الجهد اليدوي والصبر للتخلّص من الخيزران بشكل آمن ونهائي. والأفضل من ذلك كله: اختيار النوع المناسب منذ البداية لتفادي كل هذه المتاعب.