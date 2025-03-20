كيف تتضاعف حمامك للحصول على ترقية عصرية

إذا كنت تبحث في تجديد حمامك وترغب في إعطائها شخصية غير عادية ، فستحتاج إلى التفكير في الغمر المزدوج. بناءً على اتجاه الغطس للألوان ، فإن التنقيب المزدوج هو طريقة تحويل المساحة عن طريق رسم جميع الأسطح لونين أو أكثر من أجل تأثير جذاب. صاغت ليتل غرين ، وهي علامة تجارية مقرها المملكة المتحدة ، مصطلح طريقة التصميم الأنيقة هذه.

أفضل جزء في الانهيار المزدوج هو أن هناك العديد من الطرق المختلفة للتعامل مع هذه التقنية. تتيح لك طريقة التصميم هذه الفرصة للعب مع مجموعات ألوان مختلفة تناسب ذوقك والأجواء الشاملة التي تأمل في إنشائها. سواء اخترت وضعين متكاملين ، أو استكشاف ظلال أعمق داخل عائلة الألوان نفسها ، أو تختار لونين يشتركان في نفس اللون ولكن لديك فرقًا صارخًا في التغير اللوني ، ومن المؤكد أن الإغراق المزدوج سيضيف عمقًا وأسلوبًا إلى حمامك. إذا لم تكن مستعدًا لتجديد كلي ، فيمكنك البدء في تجربة صغيرة وتجربة الجدران أو لهجات.