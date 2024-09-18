كيف تتعامل إيرين أندروز مع مستقبلها مع اقتراب عقدها مع فوكس من الانتهاء

لدى إيرين أندروز هدف واحد لموسم اتحاد كرة القدم الأميركي لعام 2024.

وقالت المراسلة المخضرمة في دوري كرة القدم الأميركي إنها تستمتع بوقتها على الهامش حيث أن عقدها مع فوكس سبورتس ينتهي بعد هذا الموسم.

قالت أندروز (46 عامًا) وهي تضحك خلال الحلقة الأخيرة من بودكاست “Calm Down” الخاص بها وشاريسا طومسون: “أعتقد أن هدفي دائمًا هو نفس هدف العام الماضي. استمتع به، لأنه لن يدوم إلى الأبد، خاصة عندما ينتهي عقدك – وهذا هو عقدي”.

كشفت أندروز في برنامج SI Media Podcast في يوليو 2022 أنها وقعت “بهدوء” عقدًا جديدًا مع فوكس لمدة ثلاث سنوات.

ستكون مؤسسة شركة Wear by EA وكيلة حرة لموسم 2025، ما لم توقع عقدًا جديدًا مع Fox Sports.

وقال تومسون، الذي يستضيف برنامج Fox NFL Kickoff، وهو البرنامج التمهيدي لبرنامج Fox NFL Sunday، بالإضافة إلى برنامج ما قبل المباراة “Thursday Night Football” على Prime Video: “عام العقد، ضخم!”.

“لذا، سنة العقد، وسنة الانتخابات، وماذا يحدث أيضًا؟” قال أندروز.

“أشعر أنني دائمًا أشعر بالذعر الشديد قبل ساعة من (يوم المباراة)، لدرجة أنني أحاول تلاوة بعض (المعلومات) وإدراجها في ذهني حتى يكون من السهل قولها، وهو ما لا أقوم به بشكل جيد الآن.

“لذا، أشعر دائمًا أن التحضير هو شيء أحاول دائمًا أن أكون جيدًا فيه حقًا.”

وناقشت أندروز وثومبسون، وهما أفضل صديقتين خارج حياتهما المهنية، عقدها أثناء الإجابة على أسئلة المعجبين في البودكاست “Pregame” الخاص بهما يوم الثلاثاء، والذي يعد مقدمة للحلقات الكاملة الخاصة بهما، والتي تبث كل يوم خميس.

كانت المراسلة السابقة لشبكة ESPN صريحة بشأن حبها لوقتها في Fox Sports، حيث تعمل حاليًا في المباريات مع كيفن بوركاردت وتوم برادي، الذي ظهر لأول مرة كمحلل رئيسي لـ NFL في Fox خلال فوز الكاوبويز 33-17 على براونز في الأسبوع الأول.

حل برادي، الذي وقع عقدًا مدته 10 سنوات بقيمة 375 مليون دولار مع فوكس في عام 2022، محل جريج أولسن، الذي أصبح الآن في فريق البث الثاني مع جو ديفيس.

وتحدثت أندروز بصراحة عن كفاحها للعثور على “إيقاعها” لبدء موسم 2024 في حلقة منفصلة من البودكاست “Calm Down” الخاص بها وثومبسون الأسبوع الماضي.

ستبث قناة Fox Sports مباراة Super Bowl 2025 على الهواء مباشرة من نيو أورلينز.