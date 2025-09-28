كيف تتغلب على حديقتك عندما لم يتم هطر

يمكنك أن تتغلب على أسرة الخضروات والمناظر الطبيعية ، وكذلك الأشجار والشجيرات ، عندما لا يكون هناك أمطار في التوقع. ستحتاج إلى تحديد أفضل نوع من المهاد لحديقتك. ضع في اعتبارك أن المهاد غير العضوي مثل الصخور أقل فعالية في الظروف الجافة. لا تحتاج المهاد إلى أن يكون تدبيرًا مكلفًا ، وقد تتمكن من تسجيل مهاد مجاني لساحة أو حديقة من كيانات الحكم المحلي أو المربعين. يمكنك حتى جمع أفضل المكونات لاستخدامها في مهاد DIY من الفناء الخاص بك ، بما في ذلك الأوراق ومقاطع العشب الجاف.

ضع 3 إلى 5 بوصات من المهاد الذي اخترته حول نباتاتك – باستثناء استخدام مواد أخف يمكن أن تشكل حصيرة وتصبح عائقًا أمام الماء ، مثل الأوراق أو قصاصات العشب ؛ في هذه الحالة ، استخدم طبقة رقيقة 1 بوصة. لمنع التعفن ، تجنب تكديس المهاد حول سيقان النبات أو وضعه فوق تيجان النبات. علاج الأشجار مع 3 إلى 4 بوصات من المهاد ، ولكن احتفظ بها 6 بوصات على الأقل من قاعدتها. يمكن للرطوبة على جذع الشجرة في النهاية تعفن اللحاء والطبقات أدناه ، وكذلك تجويع شجرة الأكسجين. راقب المهاد حول الأشجار لأنه في بعض الأحيان قد يعيد توجيه المطر أو مياه الري بعيدًا عن الشجرة. في المرة القادمة التي تشعر فيها بالقلق إزاء نباتاتك عندما لا يكون هناك أمطار في التوقع ، ضع في اعتبارك أن التربة المحملة تحتفظ مرتين بقدر الرطوبة مثل التربة المكشوفة.