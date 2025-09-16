كيف تتفاعل الدلافين مع دعوات مايك ماكدانيل

لافتات تطير ودرجة الحرارة تظهر في ميامي.

بدأ مايك ماكدانييل بداية كابوس لموسم 2025 ، وبينما كانت الطائرات تتجول مع لافتات تدعو إلى وظيفته ، فإن اللاعبين يتراجعون إلى مدرب الدلافين الذين يحصلون على معظم اللوم.

“في نهاية اليوم ، ليس هو هناك في الميدان” ، قال لاعب الظهير Robinson لصحيفة ميامي هيرالد. )

قال باتريك بول: “إنه يؤمن بلاعبيه”.

وقال تيريل دودسون لاعب الظهير: “إنه يلهمنا” ، مضيفًا أنه يجب على اللاعبين ببساطة تنفيذ المهام.

الدلافين ، الذين تم تفجيرهم من قبل المهور وخسروا مباراة قريبة أمام باتريوت لفتح الموسم ، يحدقون الآن في برميل بداية 0-3 أثناء توجههم إلى بوفالو في مباراة مع Juggernaut Bills مساء الخميس.

أخبر ماكدانييل المراسلين يوم الاثنين أنه لا يستمع إلى الضوضاء الخارجية ، بغض النظر عن مدى ارتفاعه.

<br />

وقال ماكدانييل: “أعتقد أنه إذا كنت قلقًا بشأن أمان وظيفتي ، فلن أقوم بعمل عملي”. “لن أقضي لحظة واحدة في التفكير في كل الأشياء التي يريدها الناس – مهما كان الناس يريدون مني التفكير. أفكر في هذا الفريق وفواتير بوفالو هنا بعد أن انتهيت من هذا المنصة.”

حاليًا ، يعد McDaniel هو المفضل ليكون أول مدرب تم إطلاقه على منصة تداول الأحداث Polymarket ، مع وجود فرصة بنسبة 76 في المائة ليتم إطلاقها أمام أي مدرب آخر.