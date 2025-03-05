كيف تتناول جوانا جينز أسلوب ديكور الكوخ الصناعي والإنجليزي

يعد خلط أنماط التصميم وسيلة جيدة لتحقيق مساحة فريدة وشخصية. يعد الجمع بين أنماط التصميم المختلفة أمرًا صعبًا – ولكن عندما تكون الأنماط متباينة مثل الكوخ الإنجليزي والصناعي ، قد تكون الايجابيات شاقة. هذا هو التحدي الدقيق الذي واجهته جوانا جينز عند تصميم البارنيومنيوم على “المثبت العلوي: مرحبًا بكم”.
على الرغم من أن نمط الكوخ الإنجليزي يجمع بين أنماط الأزهار والألوان الدافئة والعناصر القديمة لتحقيق جو مريح وجذاب وغالبًا ما يكون أنثويًا ، فإن الأسلوب الصناعي منفعل ، غير مكتمل ، ومذكر في كثير من الأحيان ، ويتضمن عناصر قد تتوقع أن تراها في المصانع. لمزج أنماط التصميم هذه ، غالبًا ما أعطى Gaines عناصر تقليدية. على سبيل المثال ، حصلت أبواب الحظيرة على الطراز الريفي على حافة مذكر حديثة مع الطلاء الأسود. لقد تغطيت العناصر الصناعية الدائمة مثل الأرضيات الخرسانية مع سجاد كبيرة ومريحة. بالإضافة إلى ذلك ، قامت بدمج مواد مثل الخشب والجلود التي تعمل على كل من أنماط التصميم لتجميعهما معًا.
إذا كنت تعتقد أن التصميم الصناعي قد يخرج عن الأسلوب ، ولكنه لا يزال يرغب في دمج عناصرك المفضلة في منزلك ، فهناك العديد من أفكار تصميم المنزلية الإنجليزية التي تشع سحرها وتتوجه حاليًا. عليك فقط معرفة كيفية تحقيق التوازن الصحيح.
كيفية مزج النمط الصناعي مع ديكور الكوخ الإنجليزي
في أي وقت تجمع فيه بين الأنماط ، من الجيد تحديد ما تحبه في كل منهما. قد تجد أنه حتى أنماط التصميم التي يبدو أنها من الأضداد القطبية لديها الكثير من العوامل المشتركة. على سبيل المثال ، إذا كنت تحب مزيج الخشب والمعادن في التصميم الصناعي ، فهذه أخبار رائعة لأن تصميمات الكوخ الإنجليزية تستخدم هذه العناصر أيضًا ، بطريقة مختلفة. في تصميم Barnominium ، تقترن Joanna Gaines النوافذ الكبيرة والأسود والمعدنية وتركيبات الإضاءة ، مع طاولة خشبية وأرائك جلدية مريحة لتليين المساحة.
بالإضافة إلى ذلك ، يميل كلا النمطين إلى تبني المواد القديمة والملمس وبطرق مختلفة. في دور علوي صناعي ، قد تتوقع أن ترى المباريات المعدنية القديمة من الطوب والرث ، ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إلى المنازل الريفية ، لقد خففت قليلاً. يمكن أن تمنح أرضية الطوب مساحتك مظهرًا عصريًا وصناعيًا ولكنها تتناسب أيضًا مع المنزل في تصميم الكوخ الإنجليزي. يمكن أن يكون العثور على مواد تشترك فيها أنماء التصميم المشترك وسيلة رائعة للعثور على أرضية مشتركة.
إضافة سحر كوخ لتليين النمط الصناعي
في كثير من الأحيان ، عندما تخلط أنماط ، فإن اختيار الأنماط المرتبطة ببعضها البعض يجعل المهمة أسهل – ولكن يمكنك أيضًا استخدام أسلوب الكوخ لتخفيف التصميم الصناعي ، والعناصر الصناعية لتحديث جمالية الكوخ الإنجليزية. يمكن أن يؤدي الخلط في السجاد الفخم والمنسوجات ، مثل بطانيات الرمي ، إلى إزالة الحافة من الأنيقة الصناعية. يمكن العثور على المزيد من الأنماط الصامتة ، مثل السجاد المماثل ولكن غير المتطابق تمامًا في تصميم جوانا جينز البارنيدوينوم ، تلميحًا إلى الغرفة دون أن تقف مثل الإبهام المؤلم.
يمكن أن يكون العثور على المفروشات الأخرى ذات الأجواء المنزلية ، المصنوعة من المواد الصناعية ، مثل أباريق معدنية أو مقابض نحاسية ، وسيلة ممتازة لعبور التصميم الصناعي عتيق مع دفء ديكور الكوخ. كل ما يتطلبه الأمر هو بعض الإبداع والعين الشديدة لما يناسب كلا العالمين. تعرف على كيفية مزج المعادن في ديكور منزلك لتضرب الملاحظة الصحيحة في مزيجك من الكوخ والأسلوب الصناعي.