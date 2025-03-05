كيف تتناول جوانا جينز أسلوب ديكور الكوخ الصناعي والإنجليزي

يعد خلط أنماط التصميم وسيلة جيدة لتحقيق مساحة فريدة وشخصية. يعد الجمع بين أنماط التصميم المختلفة أمرًا صعبًا – ولكن عندما تكون الأنماط متباينة مثل الكوخ الإنجليزي والصناعي ، قد تكون الايجابيات شاقة. هذا هو التحدي الدقيق الذي واجهته جوانا جينز عند تصميم البارنيومنيوم على “المثبت العلوي: مرحبًا بكم”.

على الرغم من أن نمط الكوخ الإنجليزي يجمع بين أنماط الأزهار والألوان الدافئة والعناصر القديمة لتحقيق جو مريح وجذاب وغالبًا ما يكون أنثويًا ، فإن الأسلوب الصناعي منفعل ، غير مكتمل ، ومذكر في كثير من الأحيان ، ويتضمن عناصر قد تتوقع أن تراها في المصانع. لمزج أنماط التصميم هذه ، غالبًا ما أعطى Gaines عناصر تقليدية. على سبيل المثال ، حصلت أبواب الحظيرة على الطراز الريفي على حافة مذكر حديثة مع الطلاء الأسود. لقد تغطيت العناصر الصناعية الدائمة مثل الأرضيات الخرسانية مع سجاد كبيرة ومريحة. بالإضافة إلى ذلك ، قامت بدمج مواد مثل الخشب والجلود التي تعمل على كل من أنماط التصميم لتجميعهما معًا.

إذا كنت تعتقد أن التصميم الصناعي قد يخرج عن الأسلوب ، ولكنه لا يزال يرغب في دمج عناصرك المفضلة في منزلك ، فهناك العديد من أفكار تصميم المنزلية الإنجليزية التي تشع سحرها وتتوجه حاليًا. عليك فقط معرفة كيفية تحقيق التوازن الصحيح.