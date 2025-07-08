كيف تجذب الطيور إلى شرفتك باستخدام الفاكهة المناسبة؟

مع اقتراب فصل الشتاء واقتراب برودة الأجواء، تتحول شرفاتنا إلى مسرح طبيعي للمراقبة واللقاءات العذبة مع الطيور.

يمكنك تشجيع هذا العرض الحي عبر وضع شرائح التفاح على الشرفة لجذب الطائر الأحمر الصدور وأنواع أخرى من الزوار.

الطائر الأحمر الصدور: ضيف شجاع رغم برد الشتاء

أتذكر ذات صباح في ديسمبر الماضي، حينما خرجت لأجد الطائر الأحمر الصدور يحطُّ على شرفة جارتي، منجذبًا إلى رائحة التفاح الطازج التي وضعتها في وعاء صغير. هذا الطائر المعروف بجرأته في مواجهة البرد، يعتمد في غذائه على الحشرات والديدان، لكنه لا يرفض الفواكه أبدًا، ولا سيما التفاح الذي يمده بطاقة ضرورية لمقاومة البرد القارس.

فاكهة لا تقاوم لجذب الطيور

التفاح : قطع بسيطة من التفاح الناضج يمكن أن تغري الطيور بالمجيء إلى شرفتك.

: قطع بسيطة من التفاح الناضج يمكن أن تغري الطيور بالمجيء إلى شرفتك. الكمّثرى : بديل جيد لمن لا يحب التفاح، تقدّم للطيور نكهة مختلفة لكنها غنية بنفس القدر من السكريات.

: بديل جيد لمن لا يحب التفاح، تقدّم للطيور نكهة مختلفة لكنها غنية بنفس القدر من السكريات. التوت المجفف: إذا كنت تفضل التنويع، جرّب وضع بعض التوت المجفف بعيدًا عن الرطوبة.

في إحدى الأمسيات الباردة، وضعتُ شرائح تفاح بجانب كوب قهوة على شرفتي، وفوجئت بدخول مجموعة من العصافير الصغيرة للاستراحة والتغذية قبل غروب الشمس. كانت تجربة لطيفة وأثبتت أن البساطة في التغذية تولّد نتائج مذهلة.

إنشاء مأوى دافئ: خطوة لضمان العودة المنتظمة

لا يكفي تقديم الطعام وحده، بل يجب توفير مأوى يحمي الطيور من الرياح والمفترسات. يمكنك استخدام:

صندوق خشبي صغير مُثبّت في ركن الشرفة.

قطع القماش الصوفي القديمة لوضعها في قاع الصندوق لتمنح الدفء.

القديمة لوضعها في قاع الصندوق لتمنح الدفء. وضع الأكل داخل المأوى حتى لا يلتهمه أول زائر وتصطدم بزوار آخرين.

عندما فعلت ذلك العام الماضي، لاحظت أن الطيور بدأت تزور الشرفة يوميًا، وتتناوب على الأكل والبقاء قليلاً في المأوى قبل أن تطير بعيدًا.

نصائح إضافية لمراقبة أفضل

الموقع المناسب: اختر مكانًا بعيدًا عن الضوضاء والأنوار القوية على الشرفة. التنظيف الدوري: تجنّب تراكم بقايا الفاكهة لمنع جذب القوارض والحشرات غير المرغوب فيها. الإضاءة الخفيفة: ضوء نهاري خافت يساعدك على المراقبة دون إزعاج الطيور.

باتباعك لهذه الخطوات البسيطة، ستحول شرفتك إلى ملاذ يعشقه الطائر الأحمر الصدور وغيره من الزوار الجياع، فتستمتع بمشاهدة طبيعية فريدة كل صباح وليل.